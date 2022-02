Ce spun astrele azi, 18 februarie

Berbec

Saptamana se incheie cu multa forfota la serviciu. Cu toate ca stii bine despre ce este vorba in acest segment de viata iti este greu sa iti stapanesti impulsul de a actiona prea rapid si mai ales in locul altora. Sanatatea este vulnerabila, de aceea ai mai multa grija de tine si implica-te in actiuni atat cat trebuie si mai ales atunci cand trebuie. Dupa-amiaza te vei simti mai bine, iar lucrurile se vor linisti la locul de munca. Se contureaza discutii parteneriale pe teme mai vechi.



Taur

Veselia, distractiile si relatiile sentimentale din ultimele zile au lasat un ecou pronuntat in sufletul tau. Totusi ar fi bine sa revii la realitatea cotidiana si sa te gandesti bine la cele petrecute. Asta deoarece este momentul sa te retragi din relatiile frivole si sa te orientezi catre relatii de buna calitate pe care sa le poti pastra pe termen lung. Dupa-amiaza intervin multe activitati la serviciu. Fii prezent si prudent la locul de munca, deoarece tensiunile sunt la cote mari.



Gemeni

Treburile gospodaresti iti mai cer aportul si atentia mai ales in prima parte a zilei. Sunt posibile discutii contradictorii cu cei dragi, insa le vei depasi usor pana la urma. Fii prudent in relatiile cu sefii si colegii de serviciu. Vorbeste doar strictul necesar si evita sa iti expui parerile personale. A doua parte a zilei este favorabila activitatilor recreative sau intalnirilor cu prietenii apropiati. Ar fi bine daca ti-ai orienta eforturile si atentia si catre un hobby. Copiii pot fi o sursa minunata de distractie si recreere.



Rac

Ziua este favorabila rezolvarii documentelor, transmiterii informatiilor si dialogurilor cu cei apropiati. Exista multa tensiune mentala, de aceea fii prudent si verifica de mai multe ori orice act sau mesaj inainte de a le da mai departe. Evita discutiile contradictorii, pentru ca sunt doar chestiuni de moment. Dupa-amiaza sunt posibile mai multe drumuri pe distante scurte, fie in vizita la rude, fie ai nevoie sa iti achiti diverse facturi sau alte servicii.



Leu

Se pot relua discutii pe tema banilor obtinuti dintr-o activitate profesionala comuna cu altii. Ar fi bine sa nu pui baza pe cele aflate astazi, pentru ca fiecare gandeste altceva decat spune. Este momentul sa abordezi altfel chestiunile materiale ale vietii cotidiene. De pilda, daca esti implicat intr-o profesie care nu te mai satisface nici moral, nici material, gandeste-te pe indelete la a practica alta meserie. De asemenea, daca constati ca esti pe unde diferite fata de partenerii de lucru, gandeste-te la o schimbare in acest sens.



Fecioara

In prima parte a zilei sunt momente favorabile pentru a-ti alcatui planuri noi de viitor. Intr-un anume fel s-a incheiat o etapa importanta vizavi de relatiile cu ceilalti. Posibil ca unele relatii sa se destrame rapid, fara prea multe explicatii. Lasa sa plece de langa tine orice persoana sau situatie care nu iti mai prieste. Schimba-ti atitudinea si modul in care te implci in viata altora. Desi, ar trebui sa te implici doar in ale tale si sa-i lasi in pace pe ceilalti. Dupa-amiaza, rasfata-te la cumparaturi sau taifasuieste cu cineva drag.



Balanta

Chiar daca ai multe facut, atat mentalul, cat si organsimul tau au nevoie de odihna si ingrijiri. Dozeaza-ti eforturile si ocupa-te doar de treburile prioritare. Emotivitatea si subiectivismul vor fi la cote ridicate de aceea fii prudent in relatiile cu ceilalti. Este posibil sa intampini dificultati in ceea ce vrei sa realizezi, mai ales daca sunt implicati si altii in treburile tale. A doua parte a zilei iti aduce mai multa energie benefica si astfel te vei ocupa de tot ce iti doresti. Insa nu forta nota!



Scorpion

Ziua iti aduce lamuriri legate de prieteni si protectori. Evenimentele din ultimele zile te-au ajutata sa vezi adevarata fata a celor de langa tine, asa incat acum iti ramane doar sa iti selectezi cu grija persoanele pe care le mai pastrezi in preajma ta. Este bine sa te sfatuiesti cu membrii familiei vizavi de aceste tipuri de relatii. Gustul dulce-amar se intrepatrunde frecvent in situatiile de viata in care esti implicat, asa incat detaseaza-te si ocupa-te mai mult de tine. Dupa-amiaza, recomandabil este sa te odihnesti departe de zgomotul cotidian.



Sagetator

Se contureaza sedinte si intalniri cu sefii sau cu autoritatile. Se vor relua unele discutii mai vechi, pe teme profesionale, teme ce au fost abordate partial sau incorect undeva, candva. Bine este sa iei aminte la ce se spune, dar sa te feresti sa iti expui parerile sau sa iei decizii transante. Daca trebuie sa refaci documente sau alte tipuri de activitati profesionale, implica-te atat cat trebuie. Excesul de zel nu este recomandabil zilele acestea. Dupa-amiaza, linisteste-ti sufletul acasa, alaturi de cei dragi.



Capricorn

Ziua iti aduce informatii, fie despre o deplasare pe care trebuie sa o faci in interes de serviciu, fie datorita unor studii sau cursuri ce trebuie facute departe de casa. Insa, verifica atent sursa acestor informatii si evita deciziile grabite. A doua parte a zilei este favorabila discutiilor cu sefii sau colegii de serviciu alaturi de care desfasori activitati comune. Dar, ofera-ti si momente de relaxare, fie pentru a viziona un film bun, fie pentru a taifasui cu cineva drag sufletului tau.



Varsator

Prima parte a zilei este favorabila achitarii facturilor si taxelor restante, dar si relationarii cu institutiile financiare. Totusi fii prudent la documente. Este posibil sa descoperi nereguli in acte sau sa constati plati restante la diverse servicii de care ai beneficiat undeva candva. Lamureste lucrurile si ai incredre ca te vei descura cu toate. A doua parte a zilei iti poate aduce informatii fie despre o calatorie indepartata programata mai demult, fie despre chestiuni legate de studii.



Pesti

Este bine sa nu pui baza pe relatiile parteneriale. In cursul zilei vor interveni chestiuni banesti, in speta achitarea facturilor sau datoriilor comune cu altii, rude sau colaboratori profesionali. Astfel, tensiunea intre tine si ceilalti poate creste cand te astepti mai putin. Se pare ca traversam o perioada in care ai tot cheltuit sume considerabile datorita altora sau pe datorii. Dozeaza-ti bine fiecare ban sau cumparatura si evita sa ii lasi pe altii sa profite de sursele tale materiale.