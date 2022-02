Un bărbat care a încasat peste 30 de ani pensiile părinților morți, prins când tatăl lui „a împlinit 100 de ani”

Un bărbat din Irlanda care a încasat pensiile părinților morți timp de peste trei decenii a fost prins atunci când tatăl său „a împlinit 100 de ani”.



Donal O'Callaghan și-a petrecut ultimii 33 de ani pretinzând că părinții lui sunt în viață, ceea ce i-a permis să încaseze nu mai puțin de 530.000 de euro de la stat.



Însă bărbatul de 58 de ani a fost prins atunci când autoritățile au vrut să-i recompenseze tatăl care urma să împlinească 100 de ani, iar serviciile de asistență socială au făcut verificări suplimentare, potrivit Irish Examiner.



O’Callaghan a încasat pensiile pentru părinții lui, Donald și Eileen, între 1987 și 2020. Dar în 2020, anul în care tatăl său ar fi împlinit 100 de ani dacă ar fi trăit, asistența socială nu a putut să-i dea de urmă pentru a-l recompensa, așa că a luat legătura cu poliția, spitalele locale, medicii de familie, dar și alte instituții care ar fi trebuit să știe ceva despre el.



În ciuda tuturor eforturilor depuse, nu s-au descoperit dovezi că Donald și soția lui ar fi în viață, însă nici certificate de deces. Prin urmare, poliția a început să supravegheze locuința. „În cele din urmă, am început să verific fizic diferite cimitire de-a lungul mai multor săptămâni. În septembrie 2020 am localizat mormântul lui Eileen O'Callaghan la cimitirul Tory Top Road, iar în săptămâna următoare am găsit mormântul lui Donald O'Callaghan în cimitirul Douglas. Donald O'Callaghan a murit acum 34 de ani, în noiembrie 1987, la vârsta de 68 de ani, iar soția lui Eileen O'Callaghan a murit în urmă cu 43 de ani, în martie 1979, la 57 de ani", a declarat pentru sursa citată inspectorul care s-a ocupat de caz.



Autoritățile au descoperit că Donal O'Callaghan a încasat pensia mamei cât tatăl lui a fost în viață, cel mai probabil fără ca acesta să știe.



Ulterior au fost obținute imagini de pe camerele de supraveghere care arătau că fiul celor doi decedați le-a încasat pensiile în toți acești ani. A fost arestat în octombrie 2020.



Pus în fața dovezilor, Donal a recunoscut ceea ce făcuse timp de 33 de ani. Bărbatul a fost condamnat pe 16 februarie la 3 ani și jumătate de închisoare pentru fraudă.



În timpul procesului, avocatul a încercat să-i scuze faptele spunând că bărbatul suferă de o dependență e jocuri de noroc și avea nevoie de bani pentru a se trata.