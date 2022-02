A transformat pasiunea pentru flori în afacere

De la juristă la florăreasă. Natalia Cibotaru din oraşul Sângerei ne dovedeşte tuturor că pasiunea şi dorinţa de a ne urma visul cu orice preţ, este mai importantă decât orice. Tânăra a terminat facultatea de drept însă nu s-a regăsit în acest domeniu. Astfel, a decis să deschidă o florărie în oraşul de baştină unde creează adevărate opere de artă. Magazinul a fost dotat cu ajutorul unui grant obţinut prin programul „Femei în Afaceri”, informează Moldova 1.







Încă din copilărie, Natalia Cibotaru a fost atrasă de flori. După ce a absolvit facultatea de drept a urmat cursuri de florist în capitală. Tânăra spune că are propria viziune despre cum trebuie să arate un aranjament floral perfect.



„Le punem în formă de spirală, le scurtăm ca să ne fie mai uşor de lucrat. Aţi văzut, le-am curăţat pe toate, pentru că este nevoie să-l facem fără frunze. Lalelele sunt foarte gingaşe şi s-ar putea să se rupă. Ar trebui corect să le încălzim, după care le putem îndoia în direcţia în care e nevoie”, a explicat Natalia.



Utilajul necesar a reuşit să-l cumpere din grantul de 165 de mii de lei obţinut prin Programul „Femei în Afaceri”. „Din proiect au fost luate vitrina frigorifică, care ţine şi cald şi frig. Cald pentru flori de ghiveci şi rece mai mult pentru compoziţiile florale. În afară de aceasta am mai luat masa de lucru”, a spus florăreasa.



Tânăra antreprenoare consideră că orice compoziţie florală trebuie să armonizeze cu evenimentului, să corespundă persoanei căreia îi este destinată, dar şi sezonului în care ne aflăm. „Facem şi pentru funeralii, facem şi pentru nunţi, cumătrii, buchete de mireasă în special, coroniţă, facem crâşmă pentru cumătrii, facem decor viu, adică orice, orice are omul nevoie.”



Pentru a-şi dezvolta afacerea, Natalia a procurat un teren pe care intenţionează să construiască sere în care să cultive lalele.