Ce spun astrele azi, 16 februarie

Berbec

Relatiile cu persoana iubita si copiii sunt bune, astfel ca ar trebui sa profiți de sustinerea energetică a zilei pentru a te distra alături de ei. Se pot ivi discutii aprinse pe seama faptului că nu spui cu adevărat ceea ce gândești sau ceea ce plănuiești. Simțurile celorlalti sunt ascuțite si a nu ai cum să te ascunzi prea mult.



Taur

Segmentul domestic te atrage mult astăzi. Ai șanse bune pentru a cădea la pace cu membrii familiei, cu neamurile si de a pune la cale planuri de îmbunătățire a conditiilor existente in spatiul de locuit. Ai spor si succes la curățenii, la remedierea defecțiunilor casnice mai vechi, la achizitionarea unor bunuri patrimoniale. Seara, adună-i pe cei dragi la o șuetă.



Gemeni

O zi excelentă pentru a tăifăsui cu persoanele din anturajul apropiat. Poti primi informatii valoroase, sfaturi importante, dar si tu la randul tau poti sprijini pe cineva drag intr-o chestiune personala delicată. Fereste-te de a vorbi prea mult despre tine personal si despre slăbiciunile tale. Unii te-ar putea cataloga gresit, pe baza unor judecati pripite. Calatoriile pe distante scurte sunt importante.



Rac

Se pare ca vei cheltui ceva bani fie pentru un demers profesional important, fie pentru a-ti îmbunătăți imaginea în ochii celorlalți. Esti subiectiv în aprecierile personale, asa incat evita sa pleci urechea la tot ce îți șoptesc unii și alții, la întâmplare. Investeste in lucurile de care ai strictă nevoie. S-ar putea sa primesti sprijin financiar important.



Leu

Esti pornit pe fapte mari astazi, doar că îți este greu să renunți la unele idei, conceptii sau relatii care te țin în loc si îți obstructionează progresul. Orientează-te spre prioritati si nu te lasa influențat de părerile altora. Mergi la un salon de întreținere corporală, cumpără unele obiecte dragi sufletului tau sau stai de vorba cu cineva drag.



Fecioara

Ziua este favorabilă meditațiilor interioare, discutiilor de taină cu cineva de încredere din anturajul apropiat și odihnei pe îndelete. La nevoie apeleaza la ceilalti pentru a-ti rezolva treburile cotidiene sau indatoririle profesionale. Evita consultatiile si analizele medicale, intrucat sunt posibile erori de tot felul. Aminteste-ti ca cel mai bun terapeut pentru tine esti chiar tu.



Balanta

De la prieteni poti avea suprize de proportii. Unii cunoscuți vechi te vor căuta, dupa multa vreme să converseze banalități cu tine. Altii te vor provoca pe teme diverse sau pe slabiciuni ale tale care au ieșit la iveală undeva, cândva. Fii prudent si nu vorbi prea mult. Ia aminte la remarcile altora, oricat ar părea de năstrușnice.



Scorpion

Esti o mică vedetă și nu ai cum să eviți atenția celorlalti, care este îndreptată numai asupra ta. Dialogurile colegiale, mai ales cele cu sefii sunt provocatoare si dificil de controlat. Vorbeste numai când ești întrebat si rezumă-te la strictul necesar. Emotivitatea si subiectivismul sunt accentuate, de aceea fii prudent. Dupa-amiaza, sunt momente favorabile pentru destăinuri în familie.



Sagetator

Este o zi in care poti discuta cu oameni erudiți, te poti interesa de subiecte filozofice si religioase. Iti vor iesi in cale exact persoanele de care ai nevoie, pentru a-ți rafina mentalul si îmbogăți bagajul educațional. Relatiile cu străinătatea sau demersurile pentru călătorii sunt alte aspecte reprezentative, mai ales dupa-amiaza. Rezerva-ti momente linistite si lecturează o carte bună.



Capricorn

Cu ajutorul membrilor familiei sau al unor rude apropiate, astazi vei reuși să achiți datorii sau să pui la punct documente specifice bunurilor patrimoniale. Chiar daca temerile privitoare la bugetul disponibil pentru investiții domestice sunt mari, faptul ca primesti sprijin si sfaturi bune din partea altora te va impulsiona sa mergi mai departe cu incredere. Spre seara, meditează la cele petrecute.



Varsator

Privește la alții și la cum fac ei lucrurile. Poti învăța de la oricine, chiar daca pe moment poti simti disconfort sau nu înțelegi despre ce este vorba. Lasă-te purtat de evenimentele zilei si îndrăznește să visezi cu ochii deschisi. Partenerul de viata sau, indiferent pe cine intalnesti astazi, te vor ajuta sa remodelezi acele laturi ale tale care ncecesită îmbunătățiri.



Pesti

Este multă forfota la serviciu. Ai spor in toate, elan, si mai ales o determinare interioară de nezdruncinat pentru a-ți rezolva cu bine îndatoririle profesionale. Fii prudent si dozează-ți eforturile, pentru ca se pot evidentia niscai probleme de sanatate, mai vechi. Programarea unei consultatii medicale este binevenita. Seara, liniștește-te în confortul casei.