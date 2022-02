Ce spun astrele azi, 14 februarie

Berbec

Astăzi, gândurile te vor purta spre figurile autoritare din familia ta, cum ar fi un părinte, o rudă oameni care au lasat amprente importante asupra vietii tale. Minunat este ca sfaturile lor, chiar daca ti le-au oferit undeva, candva ti le vei aminti, constatand ca iti sunt de folos si acum, in diverse situatii. Totusi evita sa devii prea nostalgic! Echilibrul este cuvantul de ordine.



Taur

Pe neasteptate se vor ivi calatorii pe distante scurte, fie in vizita la cei apropiati, fie pentru a rezolva chestiuni profesionale. Fii prudent la drum! Mentalul este tensionat, fiindu-ti dificil sa relationezi cu ceilalti. Fereste-te de discutii importante si de luarea unor decizii care te implica pe termen lung. Spre seara, relaxeaza-te cu o lectură amuzantă.



Gemeni

Energia vitala este fluctuanta, asa incat este bine sa-ti dozezi eforturile si mai ales sa fii prudent la felul in care te alimentezi. Gândurile îți sunt indreptate spre posibilitatile financiare, pe care le ai la locul de munca. Deocamdată este o perioada in care esti indemnat in mod subtil sa-ti indrepti atentia spre partea imaterială a vieții cotidiene.



Rac

Ar fi bine sa te opresti din tumultul vietii cotidiene si sa te gandesti numai la realizările tale de până acum. Concluziile obtinute astazi te vor ajuta sa abordezi altfel evenimentele in care esti implicat si relatiile cu ceilalti. Bucură-ți sufletul cu o plimbare prin locurile preferate, cu un film bun sau pur simplu observa-i pe ceilalti cum isi desfasoara activitatile.



Leu

Singurătatea este o temă la care ar trebui sa te gandesti din cand in cand. Chiar daca esti inconjurat de multa lume, parcă tot singur te simti. Provocarea zilei consta in a te împrieteni mai mult cu tine, a-ti orienta eforturile mai mult spre tine si mai putin spre altii. Si totusi, cu putin efort si bunavointa, tu iti poti fi cea mai grozavă companie.



Fecioara

Foarte interesante sunt relatiile cu prietenii! Iti pot oferi informatii deosebite privitoare la parteneriatele in care esti implicat. Cu toate ca te vor necăji unele remarci sau solutiile oferite pentru a-ti imbunatati situatia, este bine sa privesti partea pozitiva a lucrurilor. Spre seara, rezerva momente de meditatie si liniste pentru a desluși ițele zilei.



Balanta

Prima parte a zilei îți aduce in atentie relatiile cu sefii si pozitia ta sociala in cadrul unui grup de lucru. Se pare că astăzi, toata lumea are altă treabă decat sa-ti ofere tie sprijin si laude. Insa, tu indeplineste-ti sarcinile conștiincios si lasă-i in pace pe ceilalti. Posibil ca unii să te provoace vizavi de felul in care rezolvi lucrurile la serviciu. Evita astfel de persoane!



Scorpion

Posibil ca datorita bugetului disponibil sa fii nevoit sa amâni demersuri specifice unei calatorii sau unui program de instruire. Insa, dialogurile cu persoanele aflate in strainatate sau care au calatorit de curând intr-o locatie deosebita iti poate alina dorul de meleaguri noi. Ziua este favorabila activitatilor culturale, alaturi de cei dragi.



Sagetator

Sunt momente bune de a analiza ceea ce se afla in spatele evenimentelor in care esti implicat. Foarte usor iti poti da seama despre ceea ce se petrece cu adevarat, atat cu membrii familiei, rudele, cat si cu partenerul de viata. In mod special, aspectele materiale comune atrag atentia prin felul in care sunt abordate de persoanele amintite. Deocamdata, observa si atat.



Capricorn

Relatiile cu ceilalti te solicita mult, pentru ca partenerii doresc o mai mare implicare din partea ta in activitatile si proiectele comune. Ar fi bine să discuti deschis despre toate acestea si sa stabilesti niste limite clare până unde poti sa lucrezi impreuna cu altii. Poate fi dificil sa te concetrezi pe subiecte ample, dar cu putin efort si bunavointa vei reusi in toate.



Varsator

Se pare ca primesti sarcini de lucru complexe astazi, la serviciu. Mai ales de la colege, daca iti sunt superioare ierarhic. Usor se poate ajunge la tensiuni in relatiile de munca, la munca multa, cu responsabilitati mari. Pana la urma, totul depinde de tine cum abordezi situatiile ivite. Ai incredere ca ai toate sansele să te descurci excelent.



Pesti

Capitolul amoros iti da batai de cap. Ai nevoie de afectiunea celor dragi si de gesturi tandre. Dar se pare ca cei dragi tie au cu totul alte treburi sau te solicita numai pentru doleanțele lor personale. Ar fi bine sa te iubesti mai mult pe tine, sa ai mai multa incredere in tine si astfel vei observa ca si ceilalti vor veni spre tine plini de iubire si recunoștință.