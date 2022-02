Ce spun astrele azi, 13 februarie

Berbec

Sunteti foarte pasionali cu ceea ce faceti, puneti tot sufletul in actiune si suferiti cu-adevarat, daca lucrurile nu va ies asa cum le-ati proiectat. Aveti muza voastra care va insoteste mereu si va ofera inspiratie, atunci cand aveti mai mare nevoie. Cei care activati in domeniul artei sau desfaurati activitati creative, veti fi favorizati de climatul astral al acestei zile. Exprimarea artistica va fi, fara indoiala, unul din punctele forte ale zilei. Nu va preocupati de modul in care rezultatele muncii voastre vor fi percepute de catre cei din jur. Treaba voastra nu este sa trageti concluzii, treaba voastra este sa creati si pe acest lucru trebuie sa va concentrati.



Taur

Persoanele din jurul vostru opereaza pe baza unei agende foarte stranse, iar voi nu prea reusiti sa gasiti parteneri pentru o discutie libera. Binenteles ca aveti si voi programul vostru, insa incercati sa va mentineti o oarecare flexibilitate, care macar sa dea impresia unei iesiri din rutina. Circumstantele ar putea dicta natura comportamentului vostru, insa, in masura in care este posibil, interveniti pentru a mai rupe monotonia. Discutiile cu partenerul trebuie sa decurga moderat, astfel incat ambii sa va ganditi inainte de a spune ceva. Nu se impune un control exagerat, ci o atentie mai mare la impulsivitati.



Gemeni

Faptul ca sunteti exagerat de practici uneori, poate fi o adevarata binecuvantare. Alteori, dati dovada de prea mult bun simt, ceea ce se interpune direct in calea fericirii voastre. Cu atatea precautii, este posibil sa pierdeti oportunitati nemaipomenite de a va dezvolta, de a progresa. Inclusiv emotiile, trairile interioare, isi au rolul lor in evolutia voastra, de aceea va fi nevoie sa nu va mai impuneti atat de mult auto-control si sa va mai lasati si putin dusi de curent. S-ar putea sa fiti uimiti unde ati pute ajunge. Aveti grija la greutatea in exces; este posibil sa apara probleme de sanatate in legatura cu aceasta stare a voastra.



Rac

Misterele va pasioneaza, veti fi foarte inclinati sa cautati raspunsuri unor chestiuni complexe, a caror intelegere nu este la indemana tuturor. Veti prefera interocutori cat mai versati in astfel de subiecte, insa acestia nu vor fi usor de gasit. Ca urmare, aveti mari sanse sa fiti frustrati din acest punct de vedere, iar incercarile de a initia conversatii pe astfel de teme cu persoane neinteresate vor esua lamentabi. Astfel de interese risca sa provoace neintelegeri in cuplu sau probleme la locul de munca. Nu va lasati captivati, uitand de responsabilitatile pe care le aveti in familie si la serviciu. Pericolul de a isca tensiuni nedorite este foarte mare.



Leu

Turbulentele se mai linistesc, astfel incat, astazi, veti ajunge sa navigati in ape ceva mai calme; va veti putea trage sufletul, va veti putea reface fortele, astfel incat sa va pregatiti pentru viitor. In plan profesional, lucrurile vor merge in directia dorita de voi, chiar daca nu pe-atat de usor pe cat v-ati fi dorit. Discutiile tematice trebuie sa aiba un moderator, care sa tempereze spiritele, care, uneori, s-ar putea incinge cam tare. Este posibil sa experimentati o serie de divergente cu persoane apropiate, din cauza unui subiect nerezolvat de mai multa vreme; acordati atentia cuvenita problemei, pentru a o rezolva o data pentru totdeauna.



Fecioara

Programul ambitios stabilit pentru astazi s-ar putea sa para mult prea indraznet celorlalti. Ba chiar este posibil ca, pornind de la atitudinea colaboratorilor, sa aveti retineri in a-i informa; preferati sa lucrati singuri, in loc sa va impartasiti ideile unor persoane care sunteti singuri ca le vor respinge din start. Nu este bine sa vi se taie entuziasmul inca inainte de a explica clar despre ce este vorba. Totusi, daca exista o cat de mica posibilitate de a primi feed-back pozitiv, ar trebui sa incercati sa colaborati. Munca in echipa este mult mai productiva, iar voi stiti asta. Acelasi lucru este valabil si in planul domestic al vietii voastre.



Balanta

Astazi aveti o atitudine protectoare fata de toate persoanele care inseamna ceva in viata voastra. Exista nenumarate moduri in care va puteti exprima dragostea, iar inima voastra este plina de iubire. Trebuie insa sa aveti grija sa adoptati o atitudine potrivita, in functie de persoana careia va adresati. In unele cazuri, va trebui a respectati anumite limite, impuse de normele sociale, astfel incat sa nu faceti pe nimeni sa se simta incomod. In plan profesional, veti fi chemati sa rezolvati probleme de finete, care va vor solicita cunostinte de specialitate si multa abilitate pentru a fi rezolvate; interrelationarea la locul de munca va fi oarecum perturbata, ceea ce poate afecta rezultatele profesionale ale zilei.



Scorpion

Ati dori ca interlocutorii sa poate citi printre randuri si sa inteleaga inclusiv subtilitatile din ceea ce spuneti voi. Putini vor fi cei dispusi sa faca acest lucru, asa ca fiti cat se poate de clari in expunerile voastre, daca vreti ca lucurile pe care le doriti sa se realizeze. Curajul cu care obisnuiti sa actionati va fi exacerbat astazi; ii veti uimi chiar si pe cei care va cunosc foarte bine modurile de actiune. Taceti si faceti, folosindu-va de tenacitate si eficienta. Nu este cazul sa sa fiti nechibzuiti, ci doar sa interveniti prompt acolo unde se impune, facand uz, dupa caz, de capacitatile profesionale sau de abilitatile personale.



Sagetator

Astazi ar fi bine sa fiti voi insiva; teatralismele vor fi condamnabile. Nu umblati cu subterfugii, nu incercati sa va transpuneti in pieleaa altcuiva, pentru ca riscati sa cadeti in ridicol. Binenteles, fiecare ne dorim sa fim admirati, insa pentru personalitatea noastra, nu copiind pe altii. Familia si prietenii se vor distanta, neapreciind faptul ca va ascundeti in spatele unei masti. Nu asteptati ca cei dragi sa incerce sa va descopere sub aceasta masca! Este mai cinsitit sa va marturisiti voi insiva, in mod deschis, sentimentele si temerile. Sinceritatea va fi mult mai apreciata, in acest caz!



Capricorn

Se pare ca mesajele voastre isi vor atinge tinta astazi, iar raspunsurile pe care le veti primi vor fi foarte puternice. Veti fi multumiti ca eforturile voastre nu sunt in zadar. De asemenea, este bine sa va expuneti clar punctul de vedere, in legatura cu chestiunile de interes. Luati in considerare si faptele, insa lasati si putin individualism sa strabata din expunerile voastre, ceva originalitate care sa fie amprenta voastra personala, prin care sa va evidentiati. Sinceritatea este riscanta, pentru ca poate aduce respingere, la un moment dat, insa, in contextul astral de astazi, este mult mai bine sa mergeti pe aceasta directie. In plan sentimental, exprimarea sentimentelor este, fara indoiala, un act de curaj.



Varsator

Ceva va impiedica sa va exprimati astazi, chiar daca va straduiti sa vorbiti; mereu pare sa intervina ceva si sa va opreasca elanul. Iritabilitatea va atinge cote maxime, din aceasta cauza. In plan profesional, va fi greu sa se colaboreze cu voi, din cauza dispozitiei ursuze si a tonului usor agasant al vocii. Riscati, in acest fel, sa fiti exclusi, pentru ca nimeni nu este dator sa va suporte astfel de atitudini. Mizati pe sprijinul partenerului sau a prietenilor, a unor persoane care va cunosc foarte bine si stiu cum sa va faca sa va deschideti; trebuie neaparat sa va descarcati frustrarile, pentru a merge mai departe intr-o forma buna.



Pesti

Nu aveti mari sanse sa faceti progrese semnificative in plan profesional, astazi; chestiunile profesionala nu par a fi foarte importante, cel putin nu suficient de importante pentru a va capta atentia ca in mod obisnuit. Sunteti inclinati, in continuare, a va concentra pe probleme personale, ce tin de familie, de casa, de spatiul domestic, in general. Avand in vedere aceasta situatie, ar fi mai bine sa nu va mai chinuiti prea mult in alte directii, sa faceti ceea ce aveti de facut pentru a nu ramane cu responsabilitati neonorate, revenind rapid asupra chestiunilor de interes. Incercati, totusi, sa finalizati mai repede cu ele, pentru ca gandurile voastre sa poate fi relocate.