Un artist din Moldova s-a clasat în top cinci semifinaliști ai unui concurs muzical din Marea Britanie

Sandu Bantaș este un tânăr muzician din Moldova, care actualmente este stabilit în Marea Britanie. La începutul acestui an, Sandu a participat la concursul televizat BBC Gospel Singer of the Year 2022, unde dintre sute de participanți a reușit să ajungă printre top cinci semifinaliști.



Odată stabilit la Birmingham, Marea Britanie, Sandu Bantaș a început să caute coruri de gospel din oraș (muzica de gospel fiind una dintre pasiunile sale) și în același timp, făcând un mic research pe rețele de socializare, a dat de o postare care anunța despre preselecția concursului televizat BBC Gospel Singer of the Year 2022.



Astfel, tânărul artist a hotărât să se înscrie la concurs pe ultima sută de metri, făcând asta mai mult din curiozitate.



„Pe parcursul întregii perioade de pregătiri pentru concurs, am încercat să abordez totul cu calm, cu recunoștință, iar această abordare m-a făcut să simt fiecare clipă – pe bune. Am simțit bucurie în fiecare pas pe care-l făceam, eram recunoscător pentru că vedeam totul pe viu: interpreții, cu toate experiențele lor, publicul, care e nou pentru mine și care m-a primit cu… eu am simțit căldură și deschidere”, ne povestește Sandu.



Cum ziceam în debutul articolului, Sandu a reușit să se califice în top cinci semifinaliști, spunându-ne că această noutate a fost o bucurie enormă pentru el.



„Am crezut întâi că e o glumă, să fiu sincer, atunci când primesc apel sau mail că am câștigat ceva, mă amuz, că de cele mai multe ori e spam. Dar nu și de data aceasta. Mi-am dat seama repede că e despre faptul că am ajuns în finalele concursului. A fost de necrezut și simțeam o bucurie nouă”, mărturisește Sandu.



În finalul concursului, Sandu a ales să cânte piesa Joshua Fit The Battle Of Jericho, care, în viziunea sa, este despre pasiune, perseverență, despre forța unui „împreună”.



„Aranjamentul din concurs a fost un omagiu adus celor mai emblematice versiuni ale interpretărilor Mahaliei Jackson (regina gospel-ului), dar și ale actorului și interpretului Hugh Laurie. Înregistrările concursului au avut loc în The Monastery, Manchester și au fost difuzate pe BBC One.



În finală au trecut trei colegi pe care îi îndrăgesc. Trebuie să recunosc că, de asemenea, una dintre realizări a fost pur și simplu să ascult concurenții, cântând live, în mediul lor. Acele clipe m-au făcut să simt ce înseamnă cu adevărat pasiunea de a cânta gospel, să fii high in spirit, să dăruiești melodii și versuri fiecărui spectator din sală și să ridici spiritele tuturor oamenilor spre un ceva divin”, ne spune Sandu despre experiența sa la concurs.



Totodată, artistul a menționat că se simte onorat și binecuvântat că a izbutit să ajungă în semifinale.



„Mă simt binecuvântat că am ajuns în semifinale și că am avut ocazia să ajung într-o emisiune muzicală, la un concurs chiar pe canalul național britanic. Acest fapt mi-a oferit deschiderea spre publicul britanic și spre industria muzicală de aici. Asta mă face să fiu încrezător în ceea ce fac și să cred că visurile sunt ca un bumerang (cu dobândă compusă), care se întorc la noi pentru a fi realizate”, povestește Sandu.







Ținem să menționăm că Sandu Bantaș provine dintr-o familie cu peste patru generații de muzicieni, Dinastia Văluță și Bantaș crescând astfel într-un mediu muzical divers: muzică clasică, jazz și folclor.



Ulterior, Sandu a studiat compoziție jazz la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași. În tot acest timp, a fost solist și compozitor al Corului Aletheia de la Iași.



Pe lângă numeroasele concerte din România și Rusia, concursuri din Belarus și Italia, artistul a mai participat în cadrul sezonului 9 al showului Românii au Talent interpretând lucrarea – Gospel Heritage. De asemenea, Sandu a fost și bursier al Fundației Regale Margareta a României pentru doi an consecutiv, 2018 și 2019.



Concomitent, mai colaborează în calitate de solist cu Moldovan National Youth Orchestra de la Chișinău. Aici a apărut împreună cu formația Pata de Ceai în perioada anilor 2016-2018.



În 2018, Sandu a fost laureat al Premiului I pentru Maramureș Swing, lucrare corală de jazz, la Concursul Internațional de Compoziție Corală „D. Kastalski” din Rusia. În calitate de solist, dânsul este deținătorul premiului Confirmarea Anului la Gala Premiilor de Jazz 2018 a Fundației Muzza de la București, premiul Best Male Vocalist la ediția din 2017 a International Youth Jazz Competition de la Târgu Mureș.



Ulterior, acest premiu i-a oferit posibilitatea să colaboreze cu Budapest Jazz Orchestra pentru concertul galei aniversare a International Youth Jazz Festival 2018.



Compozițiile lui Sandu Bantaș au fost cântate în Italia, Spania, Rusia, Belarus, România și Republica Moldova.