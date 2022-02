Topul fructelor din timpul iernii și beneficiile neștiute ale fiecăruia

Dacă în timpul verii rafturile din supermarketuri și din piețe abundă cu fructe și legume proaspete produse local, iarna situația se schimbă.



Chiar dacă în sezonul rece oferta de produse locale este mult redusă, în supermarketuri vom găsi fructe și legume importate. Astfel, putem include în alimentația noastră fructe precum portocalele, pere, ananas și banane.



În cele ce urmează îți prezentăm un top al fructelor disponibile în timpul iernii.



1. Primul din lista de fructe este grepfrutul. Acesta este un fruct bogat în vitamina C și A, îți vor întări sistemul imunitar. Grepfrutul poate fi consumat ca atare, în salate de fructe sau smoothie.



2. Pere – chiar dacă perele nu au un conținut ridicat de vitamine, acestea sunt bogate în fibre, care ajută la digestie și la reglarea nivelului de colesterol. Perele sunt fructe benefice și în timpul unei cure de slăbire. Adaugă perele în alimentația ta și pentru a-ți îmbunătăți digestia și a reuși să scapi de kilogramele în plus.



3. Rodie – acest fruct are o multiple beneficii pentru sănătatea noastră. Conținutul generos de antioxidanți ajută chiar și la prevenirea anumitor tipuri de cancer. Poți consuma semințele de rodie ca atare sau chiar și blenduite pentru a obține un suc dulce-acrișor delicios.



4. Banane – le regăsim pe rafturile magazinelor pe tot parcursul anului și au un preț accesibil. Bananele sunt o sursă bună de potasiu și vitamina B-6. Acestea pot fi consumate într-o mulțime de metode, de la salate de fructe, la smoothie-uri sau sub forma unui piure.



5. Portocale – nu puteau să lipsească din acest top portocalele. Chiar dacă nu sunt disponibile doar iarna, consumul acestora este mai ridicat în România în perioada anotimpului rece. Portocala este unul dintre cele mai bogate fructe în vitamina C.



6. Ananas – bogat în vitamina C și mangan, un nutrient care ajută la reglarea zahărului din organism.



7. Kiwi – consumul de kiwi îți va asigura un aport ridicat de vitamina C și potasiu. Aceste beneficii sunt asigurate și de portocale și banane, însă kiwi oferă o cantitate mai generoasă din ambele și, în plus, conține și vitamina E și K.



Chiar dacă majoritatea fructelor prezentate în acest articol le regăsești pe tot parcursul anului în magazine, consumul lor crește în perioada iernii deoarece în restul anotimpurilor sunt și alte alternative disponibile (căpșuni, pepene verde, cireșe, vișine, pepene galben, zmeură, afine, piersici, caise etc).



Indiferent de sezon, din bucătăria ta nu trebuie să lipsească fructele și legumele.