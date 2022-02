Maia Sandu și Igor Grosu, huiduiți în fața MoldovaGaz, la o acțiune de protest organizată de Partidul „ȘOR”

Zeci de persoane au participat la un flash-mob, organizat de Partidul „ȘOR”, în fața „MoldovaGaz”. Oamenii au protestat față de tarifele mari la gazele naturale și facturile exorbitante pe care trebuie să le plătească. Protestatarii au cerut compensarea integrală a diferenței de tarif și i-au acuzat pe reprezentanții „MoldovaGaz” pentru faptul că ei primesc salarii de milioane, iar pe oameni îi sărăcesc. În același timp, cetățenii i-au acuzat pe exponenții guvernării PAS de ipocrizie și că, din cauza incompetenței lor, au loc scumpiri în lanț. Potrivit protestatarilor, acum câțiva ani, când tariful era de trei ori mai mic decât acum, cei din PAS cereau tarife reduse la gaz, însă acum o fac pe morții în păpușoi.



În cadrul flash-mob-ului, au fost expuse figurile în mărime naturală ale șefului statului Maia Sandu, președintelui Parlamentului, Igor Grosu, și deputatul PAS, Mihai Popșoi, care au protestat față de tarifele pentru gaze, deși acestea erau de puțin cinci lei pentru un metru cub, față de peste 15 lei cât este în prezent. Reprezentantul Partidului „ȘOR”, președintele raionului Orhei, Dinu Țurcanu, a menționat că Guvernul Republicii Moldova și compania „Moldovagaz” se fac direct responsabile pentru haosul în care ne aflăm astăzi.



„De câteva luni, asistăm la o presiune psihologică asupra celor mai vulnerabile pături ale societății. Bugetarii, pensionarii întâmpină mari dificultăți atunci când trebuie să plătească facturile. Constatăm că cei care guvernează țara stau confortabil în fotoliile lor, întrucât au majoritate parlamentară. Guvernul nu propune nicio soluție economică viabilă pentru creșterea economiei țării, pentru asigurarea bunăstării cetățenilor. În timp ce prețurile pentru gaze aproape că s-au triplat, conducătorii de la „Moldovagaz”, dar și consilierii și cei din administrația acestei instituții se scaldă în salarii grase. Am fi vrut să avem o abordare unică când este vorba despre problemele sociale. Dacă îndurăm frig și foame, atunci ar trebui să începem din această clădire, să doneze salariile mari pe care le au persoanelor vulnerabile”, a declarat Dinu Țurcanu.



De asemenea, Dinu Țurcanu a spus că mai multe instituții de menire socială nu au bani ca să achite facturile pentru gaze.



„În raionul Orhei, pe care îl prezint cu mândrie, în luna februarie, jumătate din școlile care activează nu mai au bani pentru a plăti facturile la căldură. Anunțăm că vom depune la Ministerul Educației și Ministerul Finanțelor o solicitare prin care vom cere suplimentarea pierderilor financiare pe care le avem. În caz contrar, toată țara va intra în grevă. Nimeni nu are, în prezent, siguranța că în luna februarie vor fi suficienți bani pentru a plăti facturile pentru căldură. Avem de suferit de pe urma pandemiei și incompetenței celor de la guvernare și cu salarii de milioane. Ei sunt cu salarii de milioane, noi murim de foame!”, a adăugat Dinu Țurcanu.



La rândul său, președintele de onoare al Partidului „ȘOR”, Valerii Klimenko, a declarat următoarele:



„Nimeni din conducerea țării nu face nimic pentru cetățenii Republicii Moldova, care se știe că sunt cei mai săraci și vulnerabili. Pe zi ce trece, loviturile la adresa oamenilor sunt din ce în ce mai mari. Și povara pusă pe spatele oamenilor de rând este din ce în ce mai mare. Am înaintat la Președinție o declarație prin care solicităm acordarea votului de neîncredere împotriva Guvernului”, a declarat Klimenko.



Oamenii, care au participat la flash-mob, sunt tot mai nemulțumiți de ceea ce se întâmplă în țară și de nedreptatea la care sunt supuși.



„Cum trăim acum, nu am trăit nici în '44, '46, '47. Jos Maia Sandu! Nu ești demnă să ne reprezinți. Am muncit ca niște cai și am ajuns la sapă de lemn. Nu vrem să trăim așa la bătrânețe. Vreau să am două zile, dar să le trăiesc cum se cuvine, în liniște și pace”, a spus o pensionară.



„Unde s-a mai văzut ca un președinte de țară să aibă asemenea atitudine față de cetățeni? Suntem flămânzi, săraci, nu avem cu ce achita facturile. Dacă noi nu vom avea grijă de noi, nimeni nu o va face. De asta, trebuie să fim uniți și să spunem tot ce ne doare!”, a spus o altă participantă la flash-mob.



Amintim că Partidul „ȘOR” a organizat și marți un flash-mob, în fața întreprinderii de stat „Franzeluța”, în cadrul căruia aproximativ 100 de oameni și-au exprimat nemulțumirea față de creșterea prețului la pâine. Oamenii au cerut demisia Guvernului și ieftinirea produselor de panificație.