Ce spun astrele azi, 9 februarie

Berbec

Ai grija cum incepi ziua! Careul dintre Luna si Soare (primul patrar) iti afecteaza relatia cu prietenii si zona banilor. E posibil sa se puna problema unor persoane care te dezamagesc sau a unor datorii care nu sunt restituite. Asa ca, cel mai bine ar fi sa nu contezi pe nimeni daca e vorba de chestiuni privitoare la cheltuieli sau investitii. Ai putine sanse sa ii faci pe ceilalti sa contribuie la un proiect pe care il avansezi. Dupa pranz, tensiunea se duce, iar atmosfera se destinde. Te poti trezi intr-o mica sau mare adunare unde revezi oameni dragi si te simti bine.



Taur

Dimineata te poate gasi cam nehotarat. Parca in jurul tau se tes planuri, lumea este in miscare si numai tu stai pe loc. De aceea, e un moment bun sa reflectezi daca atitudinea ta pasiva nu te face decat sa te complaci in niste obisnuite. Ziua de azi ar putea sa-ti zguduie putin confortul de care te agati. Ai nevoie de asta, asa ca e posibil sa se materializeze un eveniment care sa iti dea un branci. Dupa pranz, atmosfera este mult mai calma si te poti bucura de prezenta Lunii in zodia ta intr-un cadru social unde iti pui in valoare niste calitati pe care le ai.



Gemeni

Prima parte a zilei, cu Luna si Soarele in faza de prim patrar, te poate pune fata in fata cu trecutul. Oameni cu care ai ceva de rezolvat revin acum in viata ta, reeditiand framantari ale tale mai vechi. De aceea, tot ce ti se intampla acum are menirea sa te faca sa accepti tot ce a fost, sa te vindeci de niste rani, sa-i ierti pe ceiallti si sa te ierti pe tine. Dupa pranz, Luna in Taur este eliberata de povara cuadraturilor cu planetele din Varsator si te predispune la introspectie, la o meditatie asupra vietii. E bine sa te ocupi mai mult de nevoile altora, sa oferi o parte din tine fara sa astepti nimic in schimb.



Rac

Dimineata zilei de azi pare marcata de o instabilitate emotionala. Poti avea impresia ca esti singur impotriva tuturor. Parca tu una vrei si alta iese. Una ai tu in cap si alta isi doresc cei din jur. De aceea, e bine sa nu incerci sa-ti coalizezi prietenii sau aliatii intr-o anumita directie, pentru ca ai mari sanse sa te enervezi. Nici nu te victimiza! Accepta orice situati fara sa te plangi. Dupa pranz, Luna din Taur este mult mai binevoitoare si te predispune la o viata sociala activa, poate chiar la o reuniune unde faci planuri de viitor.



Leu

O dimineata cam agitata pentru tine, cu dispozitii schimbatoare. E posibil sa nu vrei sau, pur si simplu, sa nu ai chef sa faci ceva ce ti-ai propus sau ce ai promis. E o mica forma de revolta din partea ta in ceea ce priveste ordinea sociala, normele general acceptate si asteptarile celorlalti. Ai grija totusi sa nu strici niste relatii sau, mai rau, sa pui paie pe foc intr-o discutie cu partenerul de viata. Dupa pranz, Luna din Taur se face cuminte si te pune in centrul atentiei. Esti ascultat, te bucuri de o imagine buna, de popularitate si de credibilitate. Atragi oameni in jurul tau.



Fecioara

Primul patrar, care inseamna cuadratura intre Soare si Luna, iti poate aduce profetii despre trecut. Cum adica? La locul de munca se poate adeveri ceva ce stiai de mult, ceva ce ai afirmat, numai ca nu te-a crezut nimeni. Replica “Ti-am spus eu!” s-ar putea sa-ti dea astazi satisfactii sadice, pe marginea unui subiect cu deznodamant nu tocmai fericit. De aceea, e bine sa vezi daca nu poti interveni si nu poti schimba ceva acolo unde altii au dat gres. Dupa pranz, Luna din Taur este mult mai linistita si te ajuta sa-ti faci ordine in ganduri. Poti invata cu spor si poti purta discutii revelatoare.



Balanta

In prima parte a zilei, s-ar putea sa fi pus intr-o pozitie incomoda si sa platesti pentru greselile altora. Partenerul de viata si copiii s-ar putea sa-ti produca sentimente de frustrare si de enervare, asa ca trateaza lucrurile cu calm! Starea ta de nemultumire poate fi accentuata de necesitatea de a face cheltuieli neprevazute, de a achita sume mai mari decat estimai sau de a te confrunta cu intarzierea unor plati sau confirmari pe care le asteptai. Dupa pranz, Luna din Taur nu te mai sacaie, dimpotriva, te poate face sa vezi ca lucrurile incep sa se aseze de la sine si ca te-ai comportat mai impulsiv decat era cazul.



Scorpion

Luna in zona relatiilor atacata de Soare te pune inca de dimineata cu gura pe ceilalti. Asa ca, daca simti nevoia sa tragi pe cineva la raspundere, mai bine asigura-te din start ca ai toate datele problemei, ca ai fost atent la toate detaliile si ai ascultat toate argumentele. Daca ti-a scapat ceva, iar tu o tii tot pe a ta fara sa ai dreptate, risti sa imbratisezi ridicolul. Tempereaza-ti iesirile necontrolate, mai ales fara de partenerul de viata! Dupa pranz, Luna se cuminteste si te readuce la locul tau. Relatiile tale sunt mult mai sanatoase, dar solicita in continuare mai multa flexibilitate din partea ta.



Sagetator

Primele ore ale zilei s-ar putea sa vina cu agitatie maxima si cu destule enervari. Starea ta de efervescenta e clar ca este in primul rand interioara, iar ea razbate la suprafata de cate ori ai ocazia. Sa nu te miri daca atragi oameni certareti, critici, care fac reprosuri. Mai ales relatiile de munca stau sub acest semn, de aceea e bine sa te intrebi daca nu cumva si tu esti la fel ca cei care te trag pe tine de maneca. Dupa-amiaza zilei te face mai dulce la vorba si mai predispus la bune relatii. Comunici mai mult si te faci inteles mai usor. Poate pleci la drum si reglezi inclusiv niste conturi cu fratii, surorile, rudele apropiate sau vecinii.



Capricorn

Poti fi cam nemultumit la primele ore ale zilei. Persoana iubita si copiii s-ar putea sa te cam puna pe ganduri. Mai mult, s-ar putea sa te bage si la cheltuiala, asa ca fii pregatit sa ii depanezi in caz de nevoie. Evenimentele te conduc in alt punct si simti ca iti scapa de sub control. De aceea, e bine sa te gandesti la ce isi doresc cei dragi si sa le accepti deciziile. Poate ce crezi tu ca e bine pentru ei e, de fapt, bine doar pentru tine. Invata sa le respecti deciziile! Dupa pranz incepe etapa romantica a zilei, in care devii mai intelept si te dedici total oamenilor pe care ii iubesti. Te poti afirma prin generozitate si poti face usor impresie.



Varsator

Relatiile de familie pot fi disonante la primele ore ale zilei. Parca nu esti pe aceeasi lungime de unda cu cei de acasa, cu parintii in special. Tu zici “hais”, ei zic “cea” si fiecare o tine pe a lui. Aminteste-ti ca cel mai intelept cedeaza! E bine sa nu pui nimic la suflet si sa nu te lasi influentat de anumite reminiscente ale trecutului. Invata sa ierti, sa accepti si sa uiti tot ce te-a afectat pana acum! Dupa pranz, Luna in Taur iti regleaza conturile cu cei dragi si reinstaleaza armonia in camin. Iti poti reincarca bateriile acasa ori in mijlocul unor persoane care iti bucura sufletul.



Pesti

Ai impresia ca ti se pun piedici inca de la primele ore ale zilei? Ti se pare ca esti sabotat sau ca esti interpretat gresit? Atunci e cazul sa faci cu tine insuti un exercitiu de sinceritate. Poate sunt lucruri pe care nu le crezi sau pe care nu vrei sa le faci, dar pe care le accepti. Atunci nu te mira ca ele ies stramb, pentru ca sunt expresia nehotararii tale. S-ar putea sa inveti ca nu e bine sa faci nimic daca acel ceva nu te reprezinta Dupa pranz, cand Luna in Taur scapa de presiunile venite dinspre Varsator, comunici mai usor, te misti mai mult si esti mai sociabil. Sfatul zilei: fii sincer, in primul rand, cu tine insuti, ca sa poti fi sincer si cu ceilalti!