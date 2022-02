Ce spun astrele azi, 8 februarie

Berbec

Luna in Taur se aseaza exact in zona resurselor proprii si a finantelor. Probabil ca astazi vei face calcule si vei cauta solutii pentru cresterea veniturilor sau iesirea dintr-un impas. Este posibil, de asemenea, ca astazi sa te afli in pline negocieri in ce priveste salariul sau profitul de pe urma unei afaceri. Orice ar fi, atentie la invidii sau informatii care ti se ascund.



Taur

Ori de cate ori Luna trece prin zodia ta, e un prilej sa te ocupi de tine si de interesele tale. Astazi, spre exemplu, ai putea acorda atentie activitatilor recreative, relatiei cu persoana iubita sau unui proiect creativ si inspirat pe care l-ai cam lasat de izbeliste. E un moment potrivit si pentru a reveni asupra unor idei mai vechi.



Gemeni

Daca esti prea tacut sau linistit, e semn ca pui ceva la cale. Si cel putin de data aceasta, chiar asa este. Astazi, contextul astral predispune la discretie, izolare, strategii si planuri de atac in ce priveste implicarea intr-un proiect sau luarea unor decizii importante legate de cariera. Cu alte cuvinte, nu e momentul sa actionezi, ci doar sa stabilesti care e urmatorul pas de facut.



Rac

Te afli in mijlocul unei perioade importante, cu multe evenimente, decizii de luat, schimbari de initiat. Astazi, Luna in Taur activeaza zona prietenilor si relatiilor sociale, prin urmare e bine sa pui accentul pe comunicare, schimb de informatii, intalniri. Pe de alta parte, s-ar putea sa fii nevoit sa renunti la ceva pentru a castiga altceva, deci sa stabilesti prioritatile in materie de aspiratii, proiecte sau relatii.



Leu

Luna se afla in Taur, in zona carierei si prestigiului, unde lucrurile sunt incerte in acest moment. Pe de o parte, simti ca e necesar sa schimbi ceva sau sa-ti extinzi activitatea profesionala. Pe de alta parte, te tin pe loc temeri legate de siguranta materiala, asa ca preferi sa mai astepti, osciland intre doua directii pe care le ai in vedere. Recomandarea mea este ca astazi sa cauti niste mijloace prin care sa-ti securizezi veniturile.



Fecioara

Daca esti in plina competitie cu cineva, eventual intr-un proces sau intr-o lupta pentru un contract sau pentru niste avantaje, astazi ai putea fi convins de catre o persoana avizata, poate un specialist, ca cel mai bine pentru tine este sa faci un pas inapoi si chiar sa renunti la aceasta lupta. Se pare ca cel mai mult ai de castigat, pe termen lung, daca renunti acum la ceva.



Balanta

In prima parte a zilei, e posibil sa faci niste demersuri pentru recuperarea unei sume de bani sau a unor bunuri materiale. In acelasi timp, Luna in zona secretelor indica si faptul ca poti accesa informatii care circula doar intr-un cerc restrans sau te lamuresti in privinta unei persoane cu care lucrezi. Seara iti poate aduce o surpriza placuta.



Scorpion

Cu Luna in Taur, in zodia de vizavi, astazi esti atent la cei din jur, la ce-ti pot oferi ei, fie ca e vorba de promisiuni, ponturi sau, pur si simplu, dovada recunostintei si aprecierii lor. Pe de alta parte, te afli intr-o perioada de clarificare a sentimentelor si relatiilor. Lectia de invatat pare sa fie aceea a iertarii si detasarii.



Sagetator

Aceasta zi poate fi fructuoasa pentru tine, daca reusesti sa te imparti intre sarcinile profesionale si responsabilitatile familiale. Luna este in Taur, in zona muncii, si predispune la harnicie cand ai un obiectiv clar spre care te indrepti si, mai ales, cand stii ce ai de castigat de pe urma muncii tale.



Capricorn

In ce te priveste, Luna in Taur e ca o invitatie la iubire, creativitate, bucurie de viata. Cu alte cuvinte, astazi fa-ti timp pentru cineva drag, pentru o idee creativa sau, pur si simplu, pentru distractie. In cazul tau, castigul acestei zile se traduce in experiente frumoase, invataturi, manifestare a talentelor ascunse si a receptivitatii.



Varsator

Ziua de astazi vine sa-ti aminteasca de tine, de viata personala, de nevoile tale sau ale celor dragi. Cu alte cuvinte, e timpul sa te implici in activitati casnice sau sa fii mai prezent in viata de familie. Aceasta este o zi potrivita pentru decizii legate de administrarea bugetului familiei si cautarea unor masuri de securizare din punct de vedere material.



Pesti

Comunicarea devine astazi foarte importanta, prin prezenta Lunii in Taur. Asadar, cuvintele rostite pot schimba relatiile tale fie intr-un sens, fie in celalalt. De aceea, daca esti autentic, daca spui doar ce simti, poti contribui chiar si la dizolvarea unui conflict la care asisti fara sa vrei. Oricum, astazi esti un fel de liant intre oameni sau confidentul preferat de majoritatea prietenilor.