Ce spun astrele azi, 7 februarie

Berbec

Capitolul financiar iti atrage atentia, prin faptul ca fie primesti bani sau cadouri, fie partenerul de viata te provoaca la discutii ample pe tema bugetului disponibil pentru cheltuielile cotidiene. Datorita unor plati pe care trebuie sa le faci pe facturi, datorii sau mofturile celor apropiati este posibil sa ramai cu bani putini pentru nevoile tale personale. Fii prudent si mai intai rezolva-ti treburile tale.



Taur

Ziua este favorabila pentru a te ocupa de tine. Sanatatea este vulnerabila in continuare, asa incat ar fi bine sa-ti programezi sedinte de terapie corporala. Posibil ca partenerul de viata sau colaboratorii sa te provoace la discutii aprinse pe teme profesionale. Tu fii discret si evita implicarea emotionala. Dupa-amiaza, hoinărește prin locurile preferate, alaturi de cineva drag si de încredere.



Gemeni

O zi buna pentru meditație, contemplarea naturii, detasare de cotidian. Ocupa-te de treburi usoare si mai ales evita discutiile ample. Mentalul tau are nevoie de odihna, gânduri bune si compania celor dragi. Se pot accentua afectiunile mai vechi sau mai noi. Insa, remediile naturiste, alimentatia potrivita si o plimbarea in aer liber iti sunt suficiente pentru a te simti bine.



Rac

Din anturajul apropiat se pare ca vin in preajma oameni de nădejde, protectori si sfatuitori deosebiti. Bine este sa asculti vorbele celor dragi, chiar daca pe alocuri te pot necaji remarcile sau concluziile lor. Pe de alta parte, nu pleca urechea la toate informatiile care se vehiculează in preajma ta. Persoana iubita sau copiii ti-ar putea reprosa faptul ca ai prea multa incredere in prieteni.



Leu

Se contureaza forfota mare la serviciu, in relatiile cu sefii si autoritatile. Eforturile tale sunt indreptate mai mult spre casa si familie, aspect care te vulnerabilizeaza in plan socio-profesional. Fii prudent si prezent in tot ce se petrece la serviciu. Tendinta de a riposta la orice remarca venita din partea altora este neprofitabilă. Ia aminte la spusele celorlalti, pentru ca ai toate sansele sa te descurci foarte bine.



Fecioara

Saptamana debuteaza cu discutii ample in anturajul apropiat. S-ar putea sa primesti invitatii de a călători, atat in scop turisitic, cat si in scop profesional. Bine este sa analizezi oportunitatile care derivă din aceste calatorii si abia apoi să decizi. Mentalul este răscolit, existand sanse sa ripostezi la orice vorba banală. Fii prudent in relatiile cu ceilalti! Dupa-amiaza, rafinează-ți sufletul cu o activitate culturală.



Balanta

Saptamana debutează cu teme financiare, in special cu acelea legate de cheltuieli comune cu altii. Sunt momente bune de a achita facturi, alte tipuri de datorii sau de a verifica bugetul de venituri si cheltuieli. Tendinta perioadei pe care o traversam este de a cheltui destul de mult. Fereste-te de investii si rezuma-te la strictul necesar. Depinde numai de tine sa gestionezi corect si eficient banii si bunurile comune.



Scorpion

Ziua abundă în provocări venite dinspre partenerul de viata si colaboratori. In aparență, ceilalti pare ca au ceva cu tine. Insa, de fapt, tu esti cel care generezi tot soiul de conflicte gratuite. Pe considerentul ca se petrec lucruri ascunse in culisele locului tau de munca ai tendinta de a te apăra ripostând la orice si oricine se afla in preajma ta. Controleaza-ti reactiile si vorbele, pentru ca esti subiectiv.



Sagetator

Treburile de rutină, atât la serviciu, cât si acasa alcatuiesc tema principala a zilei. Ocupă-te personal de toate indatoririle tale, pentru că ajutoare din partea celorlalti nu prea vin. Ba chiar unii ar putea incerca să-ți taie elanul, daca te lasi pe mâna lor. Fereste-te de discutii contradictorii! In umbra se țes conflicte la serviciu, dar providența le păzește atent, iar aspura ta pune o mantie protectoare.



Capricorn

Ai sanse deosebite de a te pune in valoare in mijlocul celor dragi. Organizeaza activitati de recreere pentru persoana iubită, copii sau prieteni apropiati. Gustul aventurii, veselia, cheful de distractii sunt la cote inalte pentru tine, iar ceilalti se pot molipsi usor. Sunt posibile discutii aprinse. Insă, ai capacitatea de a-i antrena si pe ceilalti in spectacolul vietii. Asta te va ajuta să rezolvi orice diferend.



Varsator

Sufletul tău își doreste astazi linistea, confortul casei si compania membrilor familiei. Sunt posibile discutii importante cu neamurile si persoanele dragi, fie pe teme patrimoniale, fie pentru organizarea unor reuniuni de familie in viitorul apropiat. Chiar daca, in plan profesional ai multe de facut, cu putin efort si bunavointa vei reusi să împaci pe toata lumea. Lasa deoparte nemultumirile personale.



Pesti

Saptamana începe cu drumuri scurte, fie pentru a-ti rezolva chestiuni personale, fie profesionale. Organizeaza-ti programul si pentru urmatoarele zile, astfel incat sa acoperi, atat sarcinile de lucru de la serviciu, cat si treburile gospodaresti. Pe de alta parte, dialogurile purtate cu persoanele din anturajul apropiat iti vor aduce informatii utile. Ar fi bine sa asculti mai mult si sa vorbesti strictul necesar.