Căuşeni: O mamă a trei copii vrea să deschidă propriul atelier de croitorie

Creşte trei copii de una singură, însă greutăţile au determinat-o să devină mai puternică. Cu sprijinul Organizaţiei Internaţionale a Muncii, Svetlana Bostan din Căuşeni visează să-şi deschidă propriul atelier de croitorie, relatează Moldova 1.







La vârsta de 35 de ani, a plecat de la soţul violent şi a mers la Centrul maternal „ProFamilia”, unde a primit suport psihologic şi material. La scurt timp, a înţeles că este în stare să-şi protejeze copiii.



Svetlana s-a aflat la centrul maternal din Căuşeni şapte luni, timp în care şi-a recăpătat liniştea sufletească şi încrederea în forţele proprii. „Nu am dus lipsă de nimic. Mi s-a oferit o cameră cu toate comodităţile, dar şi o bucătărie, unde putem să gătim ca acasă. Foarte mult m-au ajutat consilierea psihologică”, confesează protagonista.



Viaţa Svetlanei şi a copiilor s-a schimbat acum trei luni, când femeia a devenit beneficiară a unui proiect al Organizaţiei Internaţionale a Muncii. Datorită lui, Svetlana şi-a valorificat marea pasiune - croitoria. A procurat o maşină modernă de cusut şi una de surfilare. Nu a stat mult pe gânduri: a început a coase pentru a câştiga bani. Acum are câteva comenzi şi visează cu timpul să-şi deschidă un atelier de croitorie şi să pună pe picioare o afacere.



„Poate voi închiria o încăpere şi încep să realizez comenzile. Am câteva: la şcoală, la nişte copilaşi fac nişte pernuţe pentru scăunel. Am făcut una mai mare pentru băieţei. Vreau să cos nişte costume pentru grădiniţă”, spune Svetlana Bostan.



Graţie Parteneriatului Local, promovat de Organizaţia Internaţională a Muncii, la Căuşeni au fost create 145 de locuri noi de muncă, 50 de persoane au lansat propriile afaceri, iar alţi 50 de antreprenori şi-au extins afacerile.