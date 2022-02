Ce nu ştiai despre sucul de lămîie

O singură lămîie ajută la prevenirea calculilor renali, ameliorează durerile în gît, ajută la scăderea în greutate şi echilibrază nivelul pH-ului.



Lămîia nu este doar un fruct ce dă un gust aparte mîncării sau băuturilor în care este adăugată. Aceasta aduce o serie de beneficii organismului. Nutriţioniştii spun că are un conţinut ridicat de antioxidanţi, acid citric, vitamina C, vitamina A, cupru, potasiu, magneziu şi vitamina K, scrie site-ul popsugar.com.au.



Avînd în vedere multitudinea de nutrienţi pe care îi concţine o singură lămîie, mai jos puteţi citi o serie de beneficii pe care acest fruct le are asupra organismului.



Scade riscul de apariţie a calculilor renali

Lămîile conţin o mare cantitate de acid citric, substanţă chimică care reduce excreţia de calciu şi ajută la prevenirea formării pietrelor la rinichi. Doi litri de limonadă zilnic, preparată cu suc proaspăt de lămîie – cît mai puţin zahăr posibil – sînt la fel de eficienţi precum medicamentele tip citrat, spun medicii.



Ameliorează durerile în gît

Amestecînd o lămîie tăiată cubuleţe cu cîteva linguri de miere obţinem un remediu natural împotriva durerilor de gît.



Ajută la scăderea în greutate

Concluzia vine din partea studiilor recente, ale căror rezultate arată că acest fruct conţine pectină, o fibră solubilă ce ajută la menţinerea senzaţiei de saţietate pe o perioadă lungă de timp.



Protejează împotriva cancerului de sîn

Limonena este o altă substanţă chimică localizată în coaja de lămîie şi în membrane de culoare albă de sub ea. Experimentele au arătat că această substanţă are o semnificativă acţiune antitumorală. Cercetătorii studiază în prezent limonena pentru potenţialele ei utilizări în tratamentul cancerului, în special celui mamar.



Scade febra

Cînd răceala cauzează febra, o cană de suc de la 1-2 lămîi cu apă fierbinte şi miere, consumată la fiecare 2 ore, va ajuta cu siguranţă la scăderea febrei.



Echilibrează pH-ul

Lămîia este considerat a fi singurul fruct cu pH alcalin care participă în mod eficient la reechilibrarea pH-ului sangvin.