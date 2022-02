Grecia vrea să deschidă sezonul turistic estival la 1 martie. Restricțiile de călătorie, relaxate

Grecia plănuiește ca anul acesta să primească turiști de la 1 martie, mai devreme decât în oricare alt an. Un prim pas în planul de deschidere a sectorului turistic este relaxarea restricţiilor de călătorie pentru cetăţenii Uniunii Europene.



„Ţara noastră ia toate măsurile pregătitoare necesare în acest an pentru a putea primi vizitatori în sezonul estival mai devreme ca până acum, la 1 martie”, a declarat vineri ministrul Turismului din Grecia, Vassilis Kikilias, potrivit Bloomberg, citat de Agerpres.



Deţinătorii unui certificat european de vaccinare valabil pot acum intra în Grecia fără un test Covid-19 obligatoriu, a declarat anterior ministrul grec al Sănătăţii, Athanasios Plevris. Măsura va fi valabilă începând cu data de 7 februarie.



Cu toate acestea, cei nevaccinaţi vor fi în continuare obligaţi să prezinte un test negativ PCR efectuat în ultimele 72 de ore sau un test rapid antigen negativ efectuat în ultimele 24 de ore, la intrarea în ţară.



Grecia a introdus în decembrie anul trecut cerinţa de testare suplimentară pentru călătorii vaccinaţi pentru a reduce răspândirea coronavirusului în ţară, o măsură unilaterală a Atenei care a fost criticată de alte state membre ale UE la acea vreme.



În perioada ianuarie - noiembrie 2021, Grecia a primit este 7,2 milioane de turişti. Pentru 2022, ţinta autorităţilor de la Atena este ca sectorul turismului să se apropie de nivelul record din 2019, când veniturile din turism ale Greciei au depăşit 18 miliarde de euro.



Turismul este responsabil pentru aproximativ 20% din PIB-ul Greciei.



Începând de la 1 februarie, au intrat în vigoare noi norme pentru certificatul digital al UE privind Covid. Comisia Europeană a adoptat pe 21 decembrie ca certificatul verde european să aibă o perioadă de valabilitate de maxim 9 luni dacă persoana nu are doza de rapel (booster) de vaccin anti-Covid-19. Astfel, statele membre vor trebui să se conformeze cu aceste reguli pentru a permite călătoriile fără restricții în cadrul UE. Perioada de valabilitate se calculează de la ultima doză de vaccin.