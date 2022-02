Urme de dinozauri vechi de 112 milioane de ani, distruse de un utilaj de construcție

Un utilaj aflat sub sponsorizarea Guvernului SUA care trebuia să înlăture un pasaj a distrus mai multe urme de dinozauri unice din statul american Utah.



Pasajul fusese construit tocmai pentru a proteja urmele de pași antice, potrivit oficialilor de la Bureau of Land Management (BLM) din Utah, care au negat că utilajul lor ar fi cauzat pagubele.



Vizitatorii au anunțat că urmele lăsate de utilaj acoperă în mod clar multe dintre urmele de dinozauri de la situl Mill Canyon Dinosaur Tracksite, unele dintre acestea datând din urmă cu cel puțin 112 milioane de ani. Mai mulți oameni au publicat fotografii cu distrugerile care au avut loc și și-au exprimat dezamăgirea față de incident.



„Nu au vorbit cu noi. Este o încurcătură birocratică”



Documente ale Bureau of Land Management din octombrie 2021 arată că pasajul din lemn începuse să se deterioreze, astfel că era un pericol pentru public. Nu se știe deocamdată când au început lucrările de înlocuire a pasajului, însă fotografiile de la fața locului au început să apară în mediul online în data de 30 ianuarie.



Propunerea BLM cerea construirea unui pasaj din beton și metal care ar fi „îmbunătățit siguranța vizitatorilor”, iar martorii au spus că utilajul înlăturase secțiuni din vechiul pasaj și le aruncase lângă urmele de dinozauri.



Paleontologul Jim Kirkland a declarat că vizitase situl în data de 30 ianuarie și că pagubele păreau să fi fost limitate în perimetrul zonei protejate. Kirkland a precizat că nu au fost implicați paleontologi. „Nu au vorbit cu noi. Este o încurcătură birocratică”, a spus Kirkland.



Oficialii de la BLM au anunțat că au suspendat lucrările la sit și că utilajul nu a avariat urmele de dinozauri. „Utilaje grele se află la fața locului, însă nu sunt în niciun caz folosite în zonele protejate”, arată un comunicat de presă.



Urme lăsate în urmă de cel puțin 10 specii de dinozauri



Urmele de dinozauri de la Mill Canyon au fost descoperite în 2009, iar situl a fost deschis publicului în 2013, potrivit Live Science.



De asemenea, Mill Canyon găzduiește cele mai semnificative urme de dinozauri din statul american Utah. Sunt incluse peste 200 de urme de pași fosilizate care au fost lăsate în urmă de cel puțin 10 specii de dinozauri, inclusiv sauropode, iguanodoni, stegozauri și genul de dinozauri Allosaurus.



Situl găzduiește, de asemenea, dovezi fosilizate rare ale comportamentului animal, inclusiv urme de crocodili antici care alunecau pe burtă și un dinozaur care înota pe fundul unui lac antic.



Centrul pentru Diversitatea Biologică, un grup nonprofit cu sediul în Tucson, Arizona, a emis o scrisoară de încetare prin care susține că utilajul a cauzat „distrugerea de resurse paleontologice de neînlocuit”.



Potrivit martorilor, scrisoarea mai susține că „echipamentul de construire BLM s-a deplasat direct peste urmele de dinozauri, distrugând pentru totdeauna până la 30% din sit”.