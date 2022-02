5 lucruri pe care oamenii sănătoși le fac înainte să plece la muncă

Cu totii avem o rutina de dimineata, inainte de a pleca la munca. Unii beau o cafea, altii isi iau micul dejun, altii citesc stirile sau se uita la televizor.Iata 5 obiceiuri ale diminetii pe care ar trebui sa le ai si tu, daca vrei sa fii sanatos.



1. Bea apă caldă cu lămîie

Apa calda cu lamaie activeaza digestia, te hidrateaza si iti da un start in zi plin de vigoare.



2. Fă mișcare

O alergare usoara, cateva exercitii de yoga sau stretching sunt doar cateva exemple de miscari pe care le poti executa dimineata. Ele te ajuta sa iti eliberezi mintea, sa reduci stresul si sa te energizezi.



3. Meditează

Meditatiile te vor ajuta sa incepi ziua pozitiv. Poti recita o fraza motivatoare, poti vizualiza ca vei avea o zi plina de evenimente placute. Toate acestea iti vor aduce garantat zambetul pe buze.



4. Fă-ți un plan

Pregateste-ti in fiecare saptamana un plan de actiune, cu ce ai de facut, in ordinea prioritatilor. Zilnic o poti adapta in functie de ce ai facut si ce ti-a mai ramas. Atentie, nu fii rigid! Fa-ti programul astfel incat sa fie maleabil si sa-l poti schimba in functie de nevoile si posibilitatile tale zilnice. Daca timpul nu-ti mai permite sa rezolvi ceva din agenda, las-o pentru alta data. Nu te da peste cap sa o "bifezi", mai ales daca nu este ceva important, doar pentru ca ai trecut-o pe hartie.



5. Mănîncă micul dejun (și fă-ți pachet pentru prînz)

O persoana flamanda nu este o persoana eficace. Asa ca, inainte de a pleca la munca, ai grija sa mananci. Pentru pranz, alege varianta pachetului de acasa. Ai un control desavarsit asupra ingredientelor care vor intra in el. Daca nu mananci micul dejun si nici nu-ti iei pachet, vei fi mult mai tentat sa consumi lucruri nesanatoase atunci cand ti se face foame.