Ce spun astrele azi, 5 februarie

Berbec

La finalul acestei saptamani sunt momente bune de a-ti trasa noi planuri de viitor, de a renunta la relatii si situatii vechi, perimate. Totuși, evita sa te lași numai pe mâna si sfaturile celorlalti. Tendinta perioadei pe care o traversam este de a fi prea independent, neglijand astfel nevoile celor dragi. Dozeaza-ti eforturile, pentru ca energia vitala este fluctuantă.



Taur

Ingrijeste-te pe îndelete in acest weekend. Se pot accentua unele afectiuni vechi. Prea multe gânduri, prea multă implicare in treburile gospodaresti sau in cele profesionale te obosesc mult si, incet, dar sigur îți deteriorează sanatatea. Deocamdata este vremea meditatiilor, contemplarii vietii si dialogului interior. Ai atâtea de discutat cu tine însuți!



Gemeni

Zilele acestea ies in evidenta relatiile cu prietenii si sustinatorii din sectorul profesional. Ceva se finalizeaza, altceva incepe. Te vei orienta mai mult spre relatiile cu cei apropiati, persoana iuibita sau copii. Tensiunile iscate mai ales sâmbătă te pot duce spre concluzii gresite. Ai rabdare, asculta ce spun ceilalti si evita luarea deciziilor. Relaxeaza-te la o șuetă, plimba-te in aer liber si dormi suficient.



Rac

S-ar putea să fii înconjurat de multa lume la finalul acestei saptamani, fie ca este vorba despre anturajul profesional, fie despre cel familial. Există predispoziții spre schimbari majore, mai ales in plan social. Este bine sa-ti reevaluezi pozitia in cadrul grupului de lucru de la serviciu si sa te gandesti serios ce vrei sa faci mai departe. Echilibrul il vei gasi acasa, alaturi de membrii familiei.



Leu

Gândurile te vor purta spre locuri îndepartate, unde ai dori să călătoresti. Pentru ca traversam o perioada dinamica este bine sa fii foarte atent la ceea ce gandesti si ce faci. Beneficiezi de o forta mentala mare, care iti poate aduce revelatii deosebite vizavi de toate sectoarele vietii. Gandeste pozitiv, adreseaza cuvinte frumoase celorlalti, pentru ca se vor intoarce la tine cand te astepti mai putin.



Fecioara

Aspectele materiale ale vietii cotidiene te preocupa intens in zilele acestui weekend. Recomandabil este să te orietenzi numai asupra cheltuielilor necesare traiului zilnic. Tendinta este de a te aventura in planuri financiare de anvergura. Pentru ca ne aflam sub influenta unor tranzite astrale deosebite este dificil să apreciezi corect puterea financiara de care dispui acum sau in viitorul apropiat.



Balanta

Relatiile parteneriale si colaborarile sunt puse sub lupă în aceste zile. Se contureaza un final de etapa relationala, atat in plan personal, cat si in plan profesional. Este bine sa lasi deoparte luarea deciziilor importante si cantonarea in idei preconcepute. Provocarile, tensiunile in relatiile cu ceilalti le poti gestiona foarte bine, daca faci eforturi in acest sens. Totul depinde numai de tine!



Scorpion

In plan profesional se intrezaresc schimbari importante in acest weekend. Deocamdată, sunt jocuri de culise greu de inteles. In primul rand este vorba despre incheierea unei etape, a unei actiuni profesionale sau a unor relatii de munca vechi. Iti este favorizata detasarea de tumultul cotidian si orientarea eforturilor catre fiinta ta. Odihneste-te, plimba-te in aer liber si inconjoara-te de cei dragi.



Sagetator

Planul sentimental, relatiile amoroase si cele cu copiii alcatuiesc tema propusă de astre pentru acest weekend. Esti ajutat sa te gandesti serios la starea lucrurilor din acest segment. Gandeste-te pe indelete la cei dragi si observa-i atent. Deciziile care te implica pe termen lung, lasa-le pentru zilele urmatoare. Sunt posibile tensiuni, dar cu putin efort si bunavointa vei reusi sa aplanezi totul.



Capricorn

Segmentul domestic iti atrage atentia in mod special, la finalul acestei saptamani. Sunt sanse bune de a lamuri si rezolva chestiuni familiale care treneaza de multa vreme. Alaturi de cei dragi vei trasa anumite linii directoare vizavi de treburile gospodaresti si de programul comun. Totuși, exista detalii, chiar si gânduri ascunse ale unor membrii ai familiei, legate de mersul lucrurilor in casa. La momentul potrivit ti se vor dezvălui toate.



Varsator

Contextul astral din zilele acestui weekend iti ofera posibilitatea de a-ti schimba opiniile vizavi de anturajul apropiat, de a te orienta spre relatii si proiecte noi. Mentalul este rascolit, deci fii prudent. Vei aduna informatii pretioase, vei dialoga cu oameni importanti si te vei bucura de aprecierea celorlalti. Totul este sa eviti implicarea emotionala in treburile altora si luarea deciziilor importante.



Pesti

Finalul acestei saptamani iti aduce vesti importante legate de capitolul financiar. Veniturile tale din munca desfasurata vor cunoaste modificari, fie ca primesti o suma de bani restanta, cadouri, fie afli noutati legate de regimul salarial din urmatoarele saptamani. Se deschid noi posibilitati de castig de la si prin altii. Deocamdata, rezuma-te la cheltuieli strict necesare si munceste cinstit.