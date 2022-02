Dormi pe partea stînga? Află care sînt beneficiile

Toata lumea stie ca un somn bun peste noapte este important pentru sanatate. Insa si pozitia in care dormi ar putea avea un efect semnificativ pentru sanatate.



Unele pozitii in care dormi pot cauza dureri, insa exista una despre care expertii sustin ca are o multime de beneficii pentru sanatate.



Potrivit medicului John Douillard, „Sînt dovezi ca dormitul pe partea stanga are efecte pozitive in ceea ce priveste sanatatea si longevitatea".



Iata beneficiile uimitoare ale somnului pe partea stanga.



1. Ajuta sistemul limfatic

Potrivit medicinei ayurvedice dormitul pe partea stanga ii permite organismului sa filtreze mai bine fluidul limfatic si reziduurile datorita numarului mai mare de ganglioni limfatici aflati in partea stanga a corpului. De asemenea, s-a descoperit ca dormitul pe partea stanga ajuta organismul in ceea ce priveste eliminarea reziduurilor din creier. Dormitul pe pe partea dreapta poate reduce eficacitatea fucntionarii sistemului limfatic.



2. Poate imbunatati digestia

Cand vine vorba despre somn, dormitul pe partea stanga este de preferat si din punctul de vedere al gravitatiei. Mai exact, resturile alimentare se muta mai usor din intestinul gros in colonul aflat mai jos (ceea ce inseamna un tranzit intestinal mai usor). De asemenea, dormitul pe partea stnaga apropie mai mult stomacul de pancreas – lucru care ajuta la dezvoltarea enzimelor pancreatice si a altor procese digestive.



3. Este bun pentru sanatatea inimii

Doctorii recomanta femeilor insarcinate sa se odihneasca pe partea stanga pentru a imbunatati circulatia sangelui catre inima. Chiar daca nu esti insarcinata (ori femeie) dormitul pe partea stanga poate elimina din presiunea asupra inimii, iar gravitatia poate facilita atat drenajul limfatic ca si circulatia sangelui de la aorta.



4. Este ideal pentru femeile insarcinate

Dormitul pe partea stanga nu imbunatateste doar circulatia sangelui in cazul femeilor insarcinate. Insa ajuta si la eliminarea presiunii din partea spatelui inferior, previne apasarea ficatului de catre uter si creste fluxul sanguin catre uter, rinichi si fetus.



5. Reduce arsurile gastrice

Un studiu publicat in Journal of Clinical Gastroenterology odihna pe partea stanga poate reduce simptomele de reflux gastric. Pentru ca stomacul se afla pe partea stanga a corpului. Ceea ce inseamna ca daca te asezi pe partea dreapta arsurile gastrice se vor inrautati. Asadar, in cazul in care te confrunti cu arsuri la stomac, incearca sa stai 10 minute intins pe partea stanga si te vei simti mai bine.



6. Reduce durerea de spate

Persoanele care se confrunta cu dureri zilnice de spate pot reduce intensitatea lor daca se culca pe partea stanga, intrucat in acest fel scade presiunea exercitata pe coloana. Iar daca te simti mai bine cresc sansele sa te odinesti mai bine peste noapte.