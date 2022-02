Ce spun astrele azi, 4 februarie

Berbec

Starile tale de spirit sunt fluctuante si astfel iti gasesti mai greu locul astazi. Astfel esti tentat sa te implici in mai multe treburi deodata, atitudine obositoare si paguboasa. Controleaza-ti reactiile si ocupa-te numai de activitati usoare. Rezerva-ti momente linistite si alcatuieste-ti planuri de viitor. Sfatuieste-te cu cei dragi in privinta deciziilor majore legate de o relatie parteneriala.



Taur

Ai nevoie de liniste si relaxare, pentru ca oboseala si unele afectiuni ale capului iti pot crea neplaceri serioase. Ocupa-te numai de activitati usoare si la nevoie cere sprijinul persoanelor de incredere, mai ales la serviciu. Posibile neplaceri dinspre partenerul de viata. Cineva din anturajul apropiat te poate ajuta sa gasesti solutii viabile la toate situatiile cu care te confrunti actualmente.



Gemeni

Astazi poti visa cu ochii deschisi la realizarea unor planuri personale sau profesionale, alaturi de prieteni. In preajma ta pot veni oameni progresisti care sa-ti ofere idei novatoare si solutii viabile pentru situatiile in care te afli. Totusi nu pleca urechea la tot ce auzi. Unii vor dori sa te provoace pe teme delicate su nu ar fi bine sa le raspunzi cu aceeasi moneda. Dupa-amiaza, odihneste-te!



Rac

Surprizele profesionale se vor tine lant. Pe de o parte este posibil sa primesti saricini de lucru noi, o functie de raspundere sau afli informatii pretioase legate de reorganziarea locului de munca. Evita implicarea in discutii de anvergura! Pe de alta parte, in plan familial esti solicitat de catre membrii familiei, fie pentru o reuniune cu rudele, fie pentru a discuta chestiuni patrimoniale importante.



Leu

Componenta mentala este accentuata, in sensul ca iti vor veni in minte tot soiul de ganduri si idei, unele chiar stralucite. Fii prudent si nu te lasa prins in iuresul gandurilor, care par ca nu se mai termina. Alege sa-ti orientezi atentia spre a-ti imbogati sufletul cu informatii de buna calitate si de folos. Hoinareste printr-o librarie si bucura-te de cartile, care deloc intamplator, iti vor iesi in cale.



Fecioara

Banii reprezinta o tema importanta astazi. Se pare ca o suma de bani pe care trebuia deja sa o primesti va intarzia in continuare. Cauza poate fi o neintelegere in documentele financiare sau pur simplu este vorba despre neglijenta oamenilor care se ocupa de veniturile tale. Pe de alta parte este posibil sa primesti sprijin material de la cei dragi. Achita datoriile, apoi orienteaza-te si spre mofturile tale.



Balanta

In relatia cu partenerul de viata vor aparea discutii aprinse, pe tema cheltuielilor comune. Se pare ca felul in care cheltuiesti bani din veniturile tale necajeste persoana iubita. Ar fi bine sa accepti sfaturile sau remarcile celorlalti privitor la bani si bunuri. Astazi, foarte usor se pot rupe intelegeri, anula contracte sau destrama definitiv relatii parteneriale vechi. Lasa evenimentele sa-si urmeze cursul firesc.



Scorpion

Se anunta multe treburi la serviciu, dar si acasa te astepata membrii familiei pentru a rezolva chestiuni domestice. Rutina zilei te poate obosi, insa fii prudent si ocupa-te pe indelete de prioritati. Afectiunile capului si sistemului renal se pot evidentia serios, astfel ca este posibil sa iei legatura cu diversi specialisti in sanatate. Rezerva-ti momente pentru odihna si relaxare in natura.



Sagetator

Surprizele zilei apar dinspre relatiile sentimentale. Persoana iuibita te va provoca la discutii importante, fie in privinta relatiei voastre, fie datorita atitudinii tale rezervate, in ultima vreme. Prudenta si rabdare, intrucat sunt sanse mari de a se produce o schimbare sentimentala dureroasa. Copiii sunt o alta sursa provocatoare. Cu putin efort si bunavointa vei reusi sa treci cu bine peste toate.



Capricorn

In relatiile familiale sunt posibile discutii aprinse, datorita treburilor domestice restante. Ocupa-te numai de casa si familie, chiar daca tentatia de a te refugia in sarcinile de lucru de la serviciu este foarte ademenitoare. De la si prin prieteni se tes intrigi si situatii confuze, care afecteaza linsitea si conforul segmentului tau familial. Fereste-te de cei care se amesteca in treburile tale personale!



Varsator

Se intrezaresc multe calatorii pe distante scurte, pentru a rezolva chestiuni profesionale care treneaza de multa vreme. Dialogurile sunt si ele la ordinea zilei, in special cu sefii, colegii de munca sau persoanele colaterale locului de munca. Nervozitatea si graba sunt accentuate, de aceea fii prudent si controleaza-ti reactiile. Evita sa vorbesti prea mult, sa emiti judecati sau sa aduci critici celorlalti.



Pesti

Ziua aduce noutati in plan financiar. Poate fi vorba despre informatii privitoare la schimbarea conditiilor de munca sau la veniturile tale pe care le obtii la locul de munca. Vin si bani, bunuri sau favoruri, dar cand te astepti mai putin si in conditii greu de anticipat. Surprizele pot fi foarte mari, de aceea fii prudent. Evita cheltuielile importante si investitiile pe termen lung! Odihneste-te mai mult!