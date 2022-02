Remedii naturiste cu mămăligă şi lapte

Substantele aflate in compozitia boabelor de porumb se absorb in intestin foarte repede, fara a suferi mari transformari, ajutand apoi la purificarea sîngelui.



Acesta este motivul pentru care mamaliga este numita si "prietenul intestinului". De altfel, in trecut, femeile isi oblojeau la repezeala pruncii cu fiertura de malai. Laptele are si el multe alte valente, dincolo de calciul si mineralele pe care le contine, scrie femeia.ro.



Pentru dureri în gît și răceală

Pune pe o tabla incinsa 2 linguri cu malai si fa inhalatii cu fumul produs. Seara, inainte de culcare, bea o cana cu terci, o mamaliga foarte subtire, care curge, in care pui ½ lingurita unt.



Pentru bronșite, tuse cronică, gripă

Prepara o mamaliga normala, las-o sa se raceasca cat suporta pielea, apoi intinde-o pe piept, in strat de 2 cm. Lasa 15 minute, da la o parte si sterge locul cu spirt camforat. Aceeasi cataplasma este foarte eficienta in zona renala, impotriva nefritelor, si in zona subabdominala, contra cistitelor.



Pentru eliminarea pietrelor de la bilă

Aplica dimineata, la doua ore dupa micul dejun, in zona bilei un prosop inmuiat in ceai fierbinte de musetel. Schimba aceasta compresa de 3-4 ori, la intervale de 15 minute. Mananca pe la ora 12 o farfurie de gris cu lapte cat mai fierbinte. Peste 20 de minute, pune o mamaliga fierbinte mare, invelita intr-un prosop moale, in zona ficatului. 15 minute mai tarziu, bea 100 ml de ulei de masline sau de floarea-soarelui la 37°C si imediat sucul de la o lamaie. Noaptea se vor elimina pietrele.