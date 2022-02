Ce spun astrele azi, 3 februarie

Berbec

Foarte vulnerabila este sanatatea si de asemenea, relatiile profesionale sunt destul de provocatoare. Fii cat mai discret in peisajul cotidian, detaseaza-te de conflicte si dozeaza-ti eforturile. Fluctuatiile energetice ale zilei sunt greu de suportat, insa cu putin efort si bunavointa vei putea depasi totul cu bine. Ai nevoie de odihna, de planuri noi de actiune si poate chiar de un alt loc de munca. Relatiile cu cei dragi si de incredere ar trebui cultivate constant.



Taur

Surprize deosebite din partea prietenilor si a persoanelor care-ti sustin demersurile profesionale sau planurile personale. Totusi sunt sanse sa se strice unele relatii, pentru ca toata lumea vrea sa fie ascultata, sa i se respecte sfaturile, iar tu faci numai cu vrei tu si pe deasupra mai si spui cum rastalmacesti lucrurile. Demonstrează rabdare si toleranta fata de ceilalti si asculta-i macar pe alocuri. Unii chiar iti vor binele si ar trebui sa-i iei in seama.



Gemeni

Dispute profesionale cu oameni de rang înalt! Tumultul din segmentul socio-profesional atinge astazi un vârf periculos, de aceea fii prudent si evita sa iei totul prea personal sau sa te implici in polemici sterile. Iti este dificil sa suporti ifosele unor sefi sau ale colegilor de munca, dar tocmai aici este provocarea momentului. Esti suficient de capabil sa intorci lucrurile in favoarea ta prin tact, diplomatie, vorbe alese si gesturi potrivite.



Rac

Mentalul iti este luminat de idei deosebite, astfel ca ar fi bine sa le notezi, sa le dezbati cu cineva de incredere si sa le iei in serios. Creionarea planurilor de calatorie sau de studii va avea succes, daca acum te mobilizezi si lucrezi la ele. Se recomanda prudenta daca astazi este nevoie sa calatoresti, sa sustii examne, probe sau interviuri. Conflictele de idei sunt puternice si foarte usor pot denatura o situatie buna. Relaxeaza-te cu un film bun.



Leu

Chestiuni financiare importante privitoare la obtinerea unor venituri suplimentare din colaborari, mosteniri sau partaje. Ziua iti sustine demersurile financiare de anvergura, de aceea ar fi bine sa-ti verifici bugetul disponibil si sa trasezi planuri de investitii pe termen lung. Sunt posibile si cheltuieli cotidiene, plata unor facturi si servicii. Informatiile obtinute astazi, evenimentele din preajma ta te vor duce cu gandul dincolo de aparente.



Fecioara

Relatiile cu ceilalti sunt foarte răscolite, astfel ca sunt sanse să se destrame parteneriatele vechi sau intelegerile cu cineva drag. Surprizele pot fi deosebite vizavi de informatiile aflate astazi, insa nu lua de bun chiar tot ce ti se spune. Pe de alta parte ar fi bine sa observi detasat reprezentatiile altora si sa renunti rapid la situatiile si relatiile care nu ti se mai potrivesc. Vor veni in preajma ta alte personaje de o cu totul alta calitate.



Balanta

O zi deosebita la locul de munca! S-ar putea să ai foarte multe de facut, intr-un timp scurt. Se recomanda prudenta, pentru ca atmosfera cotidiana este tensionata si total neprevazuta. Dozeaza-ti eforturile, evita discutiile contradictorii si actiunile care necesita eforturi mari. Energia vitala este scazuta, existand riscul sa obosesti sau chiar sa se evidentieze afectiuni ale capului. Odihneste-te si lasa grijile deoparte!



Scorpion

Segmentul amoros te solicita din plin. Discutii aprinse cu persoana iubita, copiii din preajma te vor provoca si ei, iar tu cu greu vei reusi sa te imparti echitabil intre treburile tale personale si nevoile celorlalti. Prudenta, rabdare, toleranta! Sunt riscuri mari de a ajunge la conflicte serioase in relatiile cu cei dragi si nu ar fi de dorit. Creativitatea este accentuata, asa incat canalizeaza-ti surplusul energetic spre actiuni folositoare si altora.



Sagetator

Provocari importante dinspre segmentul familial! Discutii aprinse cu membrii familiei, vizite la rude sau ele vin la tine, descoperirea unor secrete de familie. Pe de alta parte, vei fi nevoit sa te ocupi si de niscai treburi gospodaresti care treneaza demult. Ar fi bine sa verifici sursele de apă din spatiul locativ, intrucat sunt posibile avarii serioase. Evita escaladarea conflictelor si fii intelegator cu ceilalti.



Capricorn

Calatorii pe distante scurte si multe discutii cu persoanele din anturajul apropiat se intrezaresc astazi. Energia zilei este destul de agresiva, de aceea fii prudent in vorbe si fapte. Unii iti pot interpreta gresit ideile, insa altii pot fi uimiti de sclipirile geniale pe care, fara sa-ti dai seama, le vei etala destul de modest. Pe de alta parte, informatiile obtinute astazi, indiferent pe ce cale ar trebui notate bine. Iti vor fi de mare folos undeva, candva!



Varsator

Spectacol in plan financiar! Este posibil sa primesti sume consistente de bani, informatii deosebite privitoare la salarizarea si conditiile de munca aferente serviciului sau cadouri si favoruri din partea colegilor. Insa, la fel de posibil este sa cheltuiesti mult pe te miri ce sau cineva din anturajul apropiat sa apeleze la bunavointa ta pentru a-i oferi un imprumut. Prudenta, discernamant si nu te lasa dus de valul castigurilor usoare!



Pesti

Ar fi bine sa-ti iei astazi zi libera si sa te detasezi de tumultul cotidian, ce pare ca te copleseste de cateva zile. Energia astrala este foarte puternica si te poate destabiliza, riscand ca prin manifestarile tale explozive sa strici situatii si relatii bune. Este adevarat ca ai dreptate in anumite momente, cu anumite aspecte, dar ceilalti nu pot tine pasul cu tine. Fii intelegator, linisteste-te si ai incredere ca totul se va rezolva pana la urma.