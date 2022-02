Un crater cu inele de creștere asemănătoare unui trunchi de copac, observat pe Marte

O nouă fotografie surprinsă de instrumentul CaSSIS al ExoMars Trace Gas Orbiter, de la Agenția Spațială Europeană (ESA) și Roscosmos, arată un crater marțian care seamănă cu inelele dintr-un trunchi de copac.



Inelele care radiază din centrul craterului de pe Marte nu sunt nici pe departe inelele de creștere ale unui copac, însă, la fel cum inelele pot spune povestea unui copac, acestea pot dezvălui indicii despre istoria craterului și a Planetei Roșii.



Noua fotografie a fost surprinsă în timpul anotimpului de primăvară, la emisfera de nord a planetei Marte, pe data de 13 iunie 2021.



Chiar și în lunile mai călduroase, însă, Marte poate fi un loc extrem de friguros. Acest crater din regiunea marțiană Acidalia Planitia are material înghețat pe tot parcursul anului, iar acel material conține cel mai probabil apă înghețată.



Cum s-au format inelele observate în craterul de pe Marte?



Știm asta datorită acelor inele. Știm că apa înghețată, fiind o substanță înghețată, se extinde pe măsură ce se răcește. În timp ce temperaturile oscilează pe Marte, materialul bogat în apă înghețată de pe fundul craterului din imagine s-ar putea extinde și contracta.



Tocmai această expansiune și micșorare, procese ce au loc în mod repetat, ar fi putut crea tiparele concentrice de-a lungul craterului, rezultând în inele și iluzia unui trunchi de copac.



Cu ajutorul acestor fenomene, oamenii de știință pot înțelege istoria apei de pe Marte. La poziția craterului de astăzi, 51,9 grade latitudine, este prea cald pentru ca depozitele de apă înghețată să se formeze.



Cum ne-ar putea ajuta înțelegerea istoriei apei de pe Marte?



Cu toate acestea, deși Marte are anotimpuri datorită înclinării axei, la fel ca Pământul, planeta mai are „un as în mânecă”. Unghiul la care este înclinată axa Planetei Roșii s-a schimbat dramatic în ultimele milioane de ani.



Asta sugerează că depozitele de pe fundul craterului au fost depuse la un moment dat în trecut, atunci când axa marțiană a permis formarea acestora la latitudini mai mici decât cele de azi, scrie Science Alert.



Înțelegerea istoriei apei de pe Marte este unul dintre cele mai interesante subiecte explorate de oamenii de știință astăzi. Nu doar că poate oferi detalii despre cât de locuibilă a fost planetă, ci și poate dezvălui informații importante care ne-ar putea ajuta să plănuim viitoarele misiuni, cu sau fără echipaj, pe Planeta Roșie.