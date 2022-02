Ce spun astrele azi, 1 februarie

Berbec

Pe fondul nemultumirilor si tensiunilor din zona profesionala, ziua de astazi pare sa fie totusi destinsa, si asta pentru ca intra oameni noi si fascinanti in viata ta, primesti propuneri tentante, esti ascultat, ti se cere parerea. Nu e exclus chiar sa fii curtat de cineva din anturaj. Oricum, s-ar putea ca in aceste zile, plecand de la propunerile primite si relatiile pe care le construiesti, sa-ti revizuiesti aspiratiile si sa te implici in noi proiecte.



Taur

Incepe poate cea mai activa si fructuoasa perioada din acest an, din punct de vedere social si profesional. Este posibil ca unele propuneri pe care le primesti timp de trei saptamani de acum incolo sa fie pe cat de surprinzatoare, pe atat de avantajoase. Cu alte cuvinte, acum este momentul tau si e bine sa-l valorifici. Concentreaza-te asupra statutului tau social, fii deschis la nou, accepta chia si o schimbare de macaz in cariera.



Gemeni

Incepe o perioada care-ti stimuleaza gustul pentru studiu, evolutie, emancipare. Astazi, noteaza-ti cateva intentii, aspiratii si obiective. E o zi buna pentru a te gandi la viitor si a-l crea asa cum iti imaginezi. Ai grija doar la gandurile pe care le pastrezi in minte, triaza-le si concemtreaza-te pe cele care sunt benefice si constructive. Fii dispus sa inveti ceva nou sau sa planifici o calatorie intr-un loc nou.



Rac

S-ar putea sa faci lumina intr-o situatie care nu-ti era clara, cu privire la o suma de bani sau alte avantaje materiale care ti se cuveneau, dar intarziau sa apara. Incepand de maine, lucrurile se clarifica, esti sustinut de oameni la care nu te asteptai, ti se fac favoruri sau cadouri. Ziua de astazi iti poate aduce si revelatii, raspunsuri launtrice, informatii pretioase. Interesul pentru zona ezoterica si spirituala poate sa creasca.



Leu

Imaginea sociala, relatiile, colaborarile si parteneriatele sunt in prim plan. Luna in Varsator, urmand sa formeze in aceasta noapte aspectul de Luna Noua, creeaza terenul propice pentru schimbari in aceste domenii. Sunt necesare unele clarificari si reconfigurari in cadrul unor parteneriate. E posibil sa participi la tot felul de intalniri si sa primesti propuneri care mai de care mai interesante, in urmatoarea perioada.



Fecioara

Luna se alatura celorlalte planete deja prezente in Varsator si activeaza zona muncii si sanatatii. Asadar, pe de o parte, este posibil sa apara niste schimbari favorabile sau surprize placute la locul de munca, iar pe de alta parte, e posibil sa gasesti leacul potrivit pentru o problema de sanatate. Oricum, incepe o perioada extrem de dinamica din punct de vedere profesional, asa ca dozeaza-ti eficient energia.



Balanta

Prezenta Lunii in Varsator, in zona iubirii, anunta deschiderea sezonului pentru povesti de dragoste. Incepand de astazi, ai toate sansele sa intalnesti o persoana fascinanta de care sa te indragostesti. Daca esti intr-o relatie deja consacrata, acum ai ocazia sa revigorezi viata afectiva, insa pentru asta e nevoie sa stii sa asculti, sa fii flexibil si sa tii cont de sentimentele celuilalt. Pe de alta parte, ziua de astazi este potrivita pentru a te dedica unui hobby.



Scorpion

Daca ai tot amanat rezolvarea unor probleme legate de casa, familie si patrimoniu, acum este momentul sa te ocupi de toate acestea. Nu este exclus ca incepand de astazi sa te gandesti serios sa te muti sau sa faci niste reparatii si schimbari prin locuinta. Pe de alta parte, acum poti sa te impaci cu anumite experiente din trecut, eventual legate de parinti si locurile natale sau poti da o mana de ajutor unei persoane mai in varsta din familie.



Sagetator

Planetele din Varsator dinamizeaza zona comunicarii, deplasarilor, studiilor. Asadar, se poate spune ca incepe una dintre cele mai active perioade din acest an. Cu negocieri, tranzactii, intalniri si calatorii. Esti intr-o alergatura continua, ai mereu de argumentat ceva, de sustinut un punct de vedere, de cunoscut oameni noi, de studiat si de semnat documente. Atentie insa la tendinta de a-ti pierde spiritul practic si de a dori sa ai mereu ultimul cuvant.



Capricorn

In ce te priveste, se creeaza contextul favorabil pentru cresterea veniturilor, chiar daca asta inseamna sa-ti asumi niste alegeri indraznete si sa faci niste schimbari radicale. Este momentul sa-ti pui in lumina calitatile, sa depasesti neincrederea in fortele proprii si sa-ti estimezi corect potentialul. Astfel, oportunitatile financiare care urmeaza sa apara vor fi fructificate la maximum.



Varsator

Incepi sa fii rasfatat de astre, asa ca te poti astepta la o perioada extrem de dinamica. Ai atatea idei si atata entuziasm, incat ii vei molipsi usor si pe cei din jur. Ziua de astazi este favorabila comunicarii, corespondentei, planificarii unei excursii sau negocierilor. Adevarul este ca devii dintr-odata foarte important in anturaj, iti sunt ascultate cu atentie ideile, insa, fii atent la tendinta spre infatuare, care poate starni foarte usor invidii.



Pesti

Pentru tine, ziua de astazi aduce nevoia de izolare, introspectie, tihna. Simti sa te retragi in lumea ta, acolo unde te simti in siguranta. Mai ales ca incepe o perioada de bilant, in care vei fi nevoit sa te confrunti cu consecintele propriilor alegeri din trecut. Cu alte cuvinte, nu e cazul sa te agiti sau sa opui rezistenta experientelor pe care le traiesti, ci priveste-le detasat, accepta-le si asuma-ti lectiile care vin odata cu ele.