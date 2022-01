Regina Angliei, în vârstă de 95 de ani, își lansează propriul brand de ketchup și sos brun

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a devenit ”regina ketchupului” prin lansarea propriului sos de roșii şi a unui sos brun.



Potrivit tabloidului britanic The Sun, ketchupul este ideal la micul dejun sau în orice alt moment al zilei şi are arome de curmale, mere şi condimente, iar sosul brun are gustul şi consistenţa unui sos de friptură din oțet și mirodenii.



Condimentele sunt produse la Sandringham, în Norfolk și ar costa 6,99 lire sterline, adică 8,4 euro, porţia de 280 de grame.



Încă nu a fost anunțată o dată pentru lansarea sosurilor reginei.