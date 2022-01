Ce alimente nu ar trebui niciodată păstrate la frigider

Unele alimentele pastrate in frigider isi pierd din continutul nutritional, savoare si gust, atunci cand sunt pastrate la frigider.



Specialistii in nutritie sunt de parere ca alimentele pot fi pastrate la rece doar pentru o perioada scurta de timp, nu pe termen lung.



Blogul cleaneatingonline.com trece in revista cinci alimente care nu ar trebui bagate in frigider si motivele pentru care acest mod de pastrare le-ar dauna.



Rosiile – Aerul rece impiedica rosiile sa se coaca si produc pierderea gustului, devenind moi si fara gust. Specialistii recomanda ca rosiile sa fie pastrate la temperatura camerei, ferite de razele soarelui.



Cafeaua – depozitata la frigider, cafeaua isi pierde gustul, din cauza umiditatii din interiorul agregatului care va produce condens. Pentru pastrarea savorii, se recomanda pastrarea cafelei intr-un recipient inchis, la temperatura camerei.



Cartofii – Tinuti la rece mai mult de o saptamana, cartofii isi vor schimba gustul si vor avea o valoare nutritionala dezechilibrata, cu o cantitate de zaharuri mai mare. De altfel, nivelul mare de zaharuri va produce decolorarea cartofilor in timpul gatirii. Cartofii sunt pastrati in conditii optime intr-un loc fara lumina, intr-un ambalaj de hartie.



Ciocolata – Conditiile frigorifice produc dizolvarea zaharului din ciocolata si aparitia condensului pe suprafata, acesta fiind cauza formarii unui strat abraziv care distruge textura tabletei. Ciocolata se poate pastra cel mai bine sigilata, pentru a nu absorbi alte mirosuri, intr-un loc intunecat din camara.



Busuiocul – La frigider, busuiocul se va ofili si va capata o culoare neagra. Cel mai bine se pastreaza intr-un pahar cu apa sau intr-un ghiveci cu pamant.