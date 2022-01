Ce spun astrele azi, 29 ianuarie

Berbec

Finalul acestei saptamani iti aduce intalniri si dialoguri cu multa lume. Fie ca este vorba despre evenimente profesionale, fie despre unele familiale, multi vor fi atenti la vorbele si gesturile tale. Insa, tu esti concentrat mai mult pe treburile de acasa sau pe nevoile membrilor familiei. Tumultul social la care trebuie sa faci fata iti va aduce beneficii, in special de imagine si recunoastere profesionala.



Taur

Sunt zile excelente pentru desfasurarea activitatilor culturale si pentru a-ti stabili obiective personale sau profesionale marete. Vizioneaza o piesa de teatru, lectureaza carti bune sau participa la seminarii pe teme spirituale. Iti poti imbogati bagajul educational cu subiecte interesante si de actualitate. Schimbarea sistemului de valori morale este binevenita.



Gemeni

Se intrezaresc cheltuieli datorate fie unor facturi restante, fie unor nevoi ale celor apropiati. Ar fi bine sa faci un bilant al bugetului de venituri si cheltuieli. Deocamdata se pare ca cei dragi tind sa se bazeze doar pe economiile tale si sa le foloseasca mai mult decat trebuie. Stabileste clar o limita pana la care poti sa cheltuiesti pentru ceilalti. Se contureaza o noua etapa de castig.



Rac

Partenerul de viata sau colaboratorii profesionali te provoaca la discutii aprinse in acest weekend. Probabil datorita faptului ca in ultima vreme tu te sfatuiesti mai mult cu membrii familiei din care provii si-ti concentrezi eforturile mai mult in sectorul domestic, relatiile parteneriale au de suferit. Acorda tuturor relatiilor tale timpul si atentia cuvenita, altfel se vor destrăma relatii bune.



Leu

Se contureaza o noua etapa profesionala incepand din acest final de saptamana. Sunt momente prielnice dialogurilor colegiale, lamuririi demersurilor profesionale in activitatile de echipa si stabilirii unui alt plan de actiune in cadrul locului de munca. Ai rabdare si asculta parerile tuturor. Ingrijeste-ti sanatatea, deoarece oboseala si chiar unele afectiuni iti pot crea neplaceri serioase si pe termen lung.



Fecioara

Weekend-ul iti aduce răscoliri sufletesti, datorate relatiilor cu persoana iubita si copiii. Ccva functionează defectuos, astfel că se impune schimbarea. Poate fi vorba despre finalul unei relatii vechi, dar te poti gandi si la implicarea intr-o relatie noua. Totusi esti subiectiv in aceste zile, de aceea lasa deciziile majore pentru o alta perioada. Cultiva umorul si hazul de necaz!



Balanta

Sunt zile bune pentru a te ocupa de treburile domestice. Ai idei minunate legate de imbunatatirea conditiilor din spatiul locativ. Ba chiar si membrii familiei pot beneficia de sfaturile si indemnurile tale vizavi de situatiile de viata in care se afla. Fii deschis catre ceilalti si evita criticile si discursurile prea lungi. Rezerva momente pentru a-ti linisti sufletul, meditand in singuratate sau pur si simplu hoinarind intr-un parc.



Scorpion

Finalul acestei saptamani este foarte animat. Intalnirile si dialogurile cu persoanele din anturajul apropiat vor fi frecvente. Totusi nu pune baza pe informatiile vehiculate in preajma ta, deoarece mai tarziu se vor dovedi fie false, fie exagerate. Sunt momente bune pentru a planifica reamenjari gospodaresti si pentru a primi vizita rudelor. Gandeste-te si la abordarea unor cursuri.



Sagetator

Fii prudent la cheltuieli la acest final de saptamana. Este posibil sa cheltuiesti prea multi bani pe lucruri ieftine sau sa cumperi lucruri care nu sunt ceea ce par. Se contureaza o noua etapa de castig dinspre locul de munca, dar evita speculatiile si plaurile de investitii in avans. Foloseste cuvinte putine, daca este nevoie sa vorbesti intr-un cadru oficial si nu-ti lua angajamente pe termen lung.



Capricorn

Starile tale de spirit sunt fluctuante si de aici toanele pe care le manifesti vor duce la relatii tensionate cu toata lumea la sfarsitul acestei saptamani. Controlează-ti reactiile si fii cat mai discret. Ar fi bine sa lucrezi ceva mai mult la scara valorilor tale morale si sa privesti dincolo de aparente evenimentele in care esti implicat. Relaxeaza-te si ai incredere ca totul se desfasoara in favoarea ta.



Varsator

Zilele acestea esti meditativ si departe de tot ce se petrece in jurul tau. Detasarea de cotidian iti prinde bine, mai ales ca atat trupul, cat si sufletul tau au nevoie de revigorare la toate nivelele. Pe cat posibil evita consultatiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale, deoarece exista un risc major de erori. Foarte bine ti-ar prinde odihna, alimentatia sanatoasa, plimbarile in aer liber si dialogurile linistite cu cei dragi.



Pesti

Tema principala a acestui weekend este reprezentata de prieteni. Mai exista detalii ale actiunilor comune cu prietenii nerezolvate inca, iar de unele persoane, de care te leaga o prietenie veche, ar fi bine sa te desprinzi. Putini sunt cei care iti sunt cu adevarat alaturi si care lucreaza sincer pentru bunastarea ta. Relatiile sentimentale si cele de prietenie se amesteca intr-un fel greu de definit si inteles.