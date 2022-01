Top 3 cele mai sănătoase sucuri naturale

Numeroase studii au arătat că, dacă incluzi sucurile naturale în alimentație, îți îmbunătățești considerabil sănătatea și capacitatea de concentrare. Află care sunt cele mai sănătoase sucuri.



1. Sucul de morcovi



Sucul de morcovi se numără printre cele mai sănătoase băuturi naturale, pe care ți se poți face acasă. Este gustos, iar un pahar conține aproximativ 80 de calorii. În plus, sucul de morcovi este bogat în vitaminele A, B, C și E, potasiu, grăsimi sănătoase, proteine și carbohidrați.



Pentru a prepara acest suc, ai nevoie de două căni de apă, 2 căni de morcov mărunțit, o lingură de suc de lămâie și o lingură de ghimbir proaspăt ras. Adaugă ingredientele în blender și consumă sucul proaspăt.



Beneficiile sucului de morcovi



Consumat cu 20 de minute înainte de masă, sucul de morcov îmbunătățește digestia, deoarece stimulează secreția de suc digestiv. În plus, reglează tranzitul intestinal și ajută la detoxificarea colonului. Sunt și alte motive pentru care merită să incluzi sucul de morcovi în alimentație. Îmbunătățește vederea, previne apariția cancerului, reglează nivelul de zahăr din sânge, menține plămânii sănătoși, hrănește pielea, prevenind uscarea ei și apariția unor boli, precum dermatite sau psoriazis, și îmbunătățește funcțiile ficatului. Sucul de morcovi echilibrează, de asemenea, aciditatea sângelui, ajută la tratarea acneei, a astmului, arterosclerozei, ulcerului și scade colesterolul. Dacă ești diabetic, însă, întreabă-ți doctorul dacă ai voie să bei suc de morcovi.



2. Sucul de sfeclă roșie



Sucul de sfeclă roșie se află, de asemenea, în topul celor mai sănătoase sucuri naturale. Este folosit de mii de ani în medicina tradițională ca remediu pentru ficat, însă cercetările au arătat că proprietățile sale sunt multiple. Pentru prepararea lui ai nevoie de o sfeclă roșie, doi morcovi și două mere. Adaugă ingredientele în storcător și consumă sucul proaspăt.



Beneficiile sucului de sfeclă roșie



Sucul de sfeclă roșie este o sursă bogată de antioxidanți, fiind foarte eficient în prevenirea cancerului. În plus, această băutură scade tensiunea arterială, îmbunătățește funcțiile creierului, protejează inima și menține mușchii sănătoși. Una dintre cele mai importante proprietăți ale sucului de sfeclă roșie este că stimulează funcționarea celulelor ficatului și protejează acest organ. Este foarte eficient în curele de detoxificare, deoarece ajută la producerea enzimelor care curăță organismul. Este suficient să bei o singură cană de suc de sfeclă roșie pe zi, dar nu mai mult de două săptămâni. Nu intra în panică dacă observi că urina devine roșiatică. Se întâmplă asta pentru că sfecla roșie conține un colorant inofensiv, folosit și în industria alimentară. Dacă ai pietre la rinichi, discută cu medicul de familie, înainte să incluzi sucul de sfeclă roșie în dietă.



3. Sucul de spanac



În top 3 cele mai sănătoase sucuri pentru sănătate se numără și sucul de spanac. Pentru prepararea lui, ai nevoie de două cești de spanac, jumătate de castravete și zeama de la o lămâie. Amestecă ingredientele în blender și consumă sucul proaspăt.



Beneficiile sucului de spanac



Fiind bogat în nutrienți, spanacul ajută la tratarea anemiei, previne apariția cancerului, menține gingiile sănătoase, scade tensiunea arterială și ajută la digestie. În plus, spanacul menține și sănătatea pielii și este foarte eficient în curele de detoxificare.