Ce spun astrele azi, 28 ianuarie

Berbec

Astazi ai nevoie de flexibilitate si modestie, pentru a putea jongla cu obstacolele care apar in cadrul unor demersuri amdinistrative si pentru a gestiona cat mai bine si cu cat mai putine urmari neplacute niste tensiuni existente in relatia cu superiorii. In aceasta ultima privinta, tinzi sa devii destul de radical pe masura ce te apropii de sfarsitul saptamanii si nu e exclus sa te gandesti de pe acum sa renunti la o colaborare sau un contract. Impulsivitatea ar trebui temperata, iar vocea inimii, ascultata.



Taur

Primele ore ale diminetii ti-ar putea aduce impulsivitate si agitatie interioara, emotii legate de o plata sau de recuperarea unei sume de bani. In a doua parte a zilei esti insa foarte inspirat si poti gasi niste solutii ingenioase pentru o problema financiara presanta. Atentie la tendinta de a te iluziona cu privire la niste promisiuni lipsite de fundament, din partea unui sef sau partener. In tot cazul, la serviciu tensiunile sunt destul de mari, asa ca e bine sa fii atent ce si cui spui.



Gemeni

Ori de cate ori Luna trece prin Sagetator, este activata zona relatiilor, parteneriatelor si imaginii pe care o proiectezi in lume. De aceea, tendinta de a fi impulsiv si irascibil ar trebui depasita, pentru a face loc acceptarii. Pentru ca este posibil sa fii provocat la niste discutii clarificatoare, despre neintelegeri mai vechi care se cer rezolvate. Atentie, asadar, la ce au de spus cei din jur. In rest, ziua este buna si poate aduce si ceva promisiuni financiare.



Rac

O zi cu emotii legate de o suma de bani pe care urmeaza sa o negociezi sau sa o primesti. In a doua parte a zilei, poate aparea o problema neasteptata legata de un document, de relatia cu o institutie de stat sau cu o persoana oficiala. Se pare insa ca totul se rezolva. Norocul tau poarta numele unui asociat sau partener, care vine cu solutia salvatoare sau echilibreaza lucrurile in mod inteligent.



Leu

Luna in Sagetator, in zona inimii, te indeamna la tot felul de gesturi nebunesti, la aventura si chiar la asumarea unor riscuri, tocmai pentru ca vrei sa faci totul asa cum iti place, sa te rasfeti si sa-ti oferi tot felul de placeri. Unii te-ar putea considera infatuat sau inconstient, doar pentru ca incerci sa iesi din tiparele sociale si sa faci exact ce simti. Iubirea este si ea traita la cote maxime. Totusi, daca esti pus in situatia de a-ti recunoaste niste greseli si a le repara, ar fi bine sa o faci.



Fecioara

O zi care poate aduce stari de spirit schimbatoare, emotii legate de cooperarea cu un asociat sau chiar cu partenerul de viata. Irascibilitatea ar trebui temperata, mai ales in cadrul discutiilor cu persoane apropiate. Pe de alta parte, ziua de astazi ar trebui rezervata activitatilor tihnite, care invita la relaxare. Excesele de orice fel ar trebui evitate, iar investiile, bine cumpanite.



Balanta

Luna in Sagetator activeaza zona comunicarii, calatoriilor si schimburilor sub toate formele. Ziua se anunta agitata si plina, cu multe discutii, intalniri, drumuri. Informatiile si zvonurile circula cu o viteza uluitoare, de aceea, incearca sa le triezi si sa la filtrezi cat mai eficient, fara a crede tot ce auzi. Drumurile necesita vigilenta sporita, mai ales in postura de sofer. Spre seara, o veste suprinzatoare de la locul de munca, sau o greseala strecurata in procesul muncii te poate face sa intri in panica. Totusi, apeleaza la creativitatea ta deosebita si la simtul umorului pentru a depasi situatia.



Scorpion

Pentru tine, noaptea este un sfetnic bun, iar primele ore ale diminetii iti pot aduce inspiratie si ingeniozitate in rezolvarea unei probleme financiare sau in gasirea unor mijloace pentru redresare. Poate fi un moment potrivit pentru revendicarea unor drepturi salariale. Ziua de astazi este favorabila si investitiilor in obiecte pentru casa sau solicitarii de sprijin familiei. Insa spre seara, ar fi bine sa eviti pe cat posibil orice cheltuiala pripita si extravaganta.



Sagetator

Luna iti traverseaza zodia si te face, pe de o parte, foarte optimist si increzator in viitor, dar pe de alta parte, te predispune la exagerari, mai ales cand vine vorba despre relatiile familiale sau despre planurile facute impreuna cu cei dragi. Oricum, te afli intr-un moment pretios, in care poti vedea mai limpede viitorul dorit si pasii pe care-i ai de facut pentru atingerea unor obiective indraznete. In plus, ai si curajul necesar pentru a face o schimbare radicala in viata ta in aceste zile. Miza este in primul rand succesul financiar la care ravnesti.



Capricorn

Luna se situeaza intr-o zona a discretiei, izolarii si pasivitatii, ceea ce inseamna ca astazi e bine sa privesti de pe margine la ceea ce se intampla, fara a te implica emotional si fara a interveni concret in cursul evenimentelor. Fii receptiv la informatiile care ajung la tine (pot fi multe), triaza-le cu atentie si asteapta momentul potrivit pentru a actiona. Un cadou sau un sprijin financiar te poate lua prin surprindere. Si incarca-ti bateriile pentru schimbari si surprize care pot aparea in viata ta in aceasta saptamana, in plan afectiv, relational sau contractual.



Varsator

O zi extrem de efervescenta si plina de vesti sau gesturi surprinzatoare. Luna activeaza zona prietenilor si cunostintelor, ceea ce inseamna ca aici vor fi cele mai intense discutii. Poti primi vesti de tot felul, poti dezvalui secrete si poti afla, in sfarsit, interesele nu tocmai ortodoxe ale unei persoane din anturaj. Atentie la toate chestiunile de ordin financiar. Nu este o idee buna sa imprumuti bani, indiferent de scop.



Pesti

Nevoia de libertate si independenta poate fi foarte puternica astazi, ceea ce te face sa fii radical in ce priveste schimbarile survenite la locul de munca sau directivele trasate de superiori. Atentie la reactiile disproportionate si la tendinta de a lua decizii prin prisma emotiilor. Flexibilitatea este absolut necesara. La fel si diplomatia. Nu uita ca orice nemultumire poate fi exprimata in foarte multe moduri.