Ce spun astrele azi, 27 ianuarie

Berbec

Demersurile socio-profesionale pot intampina dificultati. Fie ca este vorba de sarcinile de lucru de la serviciu, fie ca este vorba de relatiile cu persoanele aflate in strainatate, parca totul este rasturnat si greu de inteles. Stabileste-ti clar prioritatile, dar nu vorbi prea mult cu altii despre asta. Este posibil ca sefii sa-ti faca reprosuri vizavi de prestatia ta la serviciu, din ultima vreme.



Taur

Ziua este favorabila achitarii datoriilor sau relationarii cu institutiile financiare. Posibilitatile de castig de la si prin altii sunt, decamdata, fluctuante. Se pare ca trebuie sa cheltuiesti tu mai mult, pe trebuintele rudelor, partenerului de viata sau colaboratorilor profesionali. Rezuma-te la strictul necesar si nu-i lasa pe altii sa profite de pe urma agoniselii tale. Dupa-amiaza se intrezaresc vesti din strainatate.



Gemeni

Este bine sa nu pui baza astazi pe aspectele parteneriale care se vor vehicula in preajma ta. Posibil ca partenerul de viata sau colaboratorii profesionali sa-ti adreseze tot felul de reprosuri, mai mult sau mai putin fondate. Important este sa ai in vedere faptul ca schimbarile necesare in aceste tipuri de relatii sunt necesare si stringente. Gandeste-te pe indelete ce persoane mai pastrezi in viata ta.



Rac

Schimbarile care se intrezaresc la serviciu te vor impulsiona sa te gandesti serios la viitorul carierei tale profesionale. Bine ar fi sa observi atent ce se petrece in sfera muncii, dar sa lasi luarea deciziilor sau actionarea propriu-zisa pentru urmatoarele zile. Relatiile colegiale sunt tensionate si ar trebui sa te feresti de provocarile colegilor sau sefilor. Plata aferenta muncii depuse, inca se lasa asteptata.



Leu

Minunat ar fi sa te ocupi de un hobby sau pur si simplu sa te intalnesti cu prietenii la o șuetă. Gandurile iti zboara catre mari si tari, fiind mai greu sa te concentrezi pe treburile de la serviciu sau pe chestiuni personale serioase. Dupa-amiaza vei fi nevoit sa rezolvi totusi diverse sarcini de serviciu. Fii prudent, intrucat, atat colegii cat si sefii se bazeaza doar pe tine.



Fecioara

O zi buna pentru a discuta cu membrii familiei despre chestiuni banesti, de genul achitarea unor facturi si taxe care privesc toata familia. Este posibil sa apara contradicții in privinta banilor si bunurilor folosite si administrate de toti membrii familiei. Pentru ca subiectivismul si emotivitatea sunt accentuate, recomandabil este sa nu pui la suflet remarcile celorlalti.



Balanta

Tot ce tine de comunicare, transmiterea informatiilor, intelegerea mesajelor celorlalti este viciat. In functie de situatie, cere ajutorul unor persoane apropiate, de incredere mai ales daca este vorba de un cadru oficial in care, astazi se vorbeste sau se scrie mult. Posibil ca unele subiecte discutate in preajma ta sa-ti dea de gandit, insa asa si trebuie. Sunt momente favorabile imbunatatirii felului in care lucrezi si comunici in echipa.



Scorpion

Gandurile si in consecinta actiunile iti sunt indreptate catre bugetul personal de venituri si cheltuieli. La o prima analiza ai putea fi nemultumit de situatia ta financiara, insa ai incredere si rabdare ca totul se desfasoara in favoarea ta. Totusi ar fi bine sa-ti reevaluezi necesitatile si sa-ti reduci zdravăn cheltuielile. In a doua parte a zilei te vei simti mult mai bine si increzator in fortele tale.



Sagetator

O zi in care sufletul tau parcurge o gama variata de trairi si sentimente. Te afli in plin proces de transformare radicală vizavi de tot ce te inconjoara si de aceea reactionezi in felul acesta. Relaxeaza-te si rezerva momente de meditatie sau pentru a desfasura activitati placute. Spre seara vei reusi sa depasesti momentele tensionate si vei vedea totul cu alti ochi.



Capricorn

Gandirea pozitiva, insotirea cu oameni veseli si optimisti, dialogurile cu terapeuti sau specialisti in dezvoltare personala sunt cele mai potrivite actiuni. Starile tale de spirit sunt fluctuante, existand riscul sa te afunzi prea mult in detaliile neimportante si neplacute ale vietii. Cu putin efort, bunavointa si incredere ca totul este posibil vei depasi ziua cu brio.



Varsator

Din cauza unor cheltuieli mai vechi, probabil o datorie catre un prieten sau acesta are datorii la tine, aceste tipuri de relatii sunt tensionate. Bine ar fi sa-ti revizuiesti atitudinea fata de ceilalti si sa fii mai realist in privinta ajutorului oferit de acestia. Dupa-amiaza se pot accentua neplaceri legate de afecțiunile vechi. Fereste-te de treburi care necesita mult efort fizic si mental.



Pesti

Dialogurile cu sefii sunt tensionate. Posibil sa fii tras la raspundere pe teme profesionale mai vechi. Recomandabil este sa te pregatesti bine pentru orice confruntare oficiala, deoarece ai sanse mari sa rezolvi totul in favoarea ta. Insa, nu uita ca tot ceea ce se petrece in sfera socio-profesionala te va propulsa, mai devreme sau mai tarziu, pe cu totul alte coordonate de imagine publica si chiar de lucru.