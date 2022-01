Ce spun astrele azi, 26 ianuarie

Berbec

Fie ca simti sau nu, traversezi un rastimp in care retragerea si meditatia te pot ajuta in regasirea drumului in viata. Intuitia, dar si ideile bune ale prietenilor iti pot fi aliati de nadejde, insa trebuie sa ai curajul de a-ti privi in fata demonii si fricile interioare. Renunta la jocurile de putere si nu te lasa coplesit de frustrari, asteptand in liniste sa se faca lumina.



Taur

Astazi, aspectele relationale iti ocupa atentia iar deciziile pe care le iei se pot datora in mare parte influentelor de natura emotionala din partea celor dragi. Este important sa nu cazi in capcana posesivitatii si sa te concentrezi pe schimbarea principiilor tale de viata, mai ales in contextul in care planurile tale par sa stagneze. Ai destule idei bune, trebuie doar sa ai incredere in intuitia ta.



Gemeni

Astazi este posibil ca episoadele de apatie si visare sa interfereze ritmul tau de lucru, fiind favorabile doar daca desfasori o activitate artistica. Desi sesizezi intarzieri in ceea ce priveste proiectele tale, timpul incetineste tocmai pentru a realiza ceea ce este cu adevarat important si ce este de lasat in urma. Vorbeste prietenilor desprea planurile tale, impreuna gasind solutii nesperate.



Rac

Tendinta de a dramatiza ceea ce traiesti in relatie cu persoana iubita este astazi accentuata, insa trecand peste asta, vei fi pus in situatia de a trasa o linie de demarcatie pana unde incerci sa fii in control, atat viata personala, cat si in cariera. Frustrarile de la locul de munca par sa puna si ele paie pe foc, insa atentia la detalii te poate salva de cele mai multe ori problemele cu sefii.



Leu

Restructureaza-ti modul de comunicare, viziunea, informatiile pe care le oferi si astfel vei putea porni de la zero. Socializarea si deschiderea catre idei avangardiste iti este de mare ajutor. Totusi, tine cont ca familia joaca un rol important in deciziile tale, insa nu ar trebui sa te bazezi doar pe acest lucru ca sa obtii o zona de confort emotional. Ia-ti timp, reflecteaza in liniste si gandeste o strategie.



Fecioara

Astazi, agenda zilnica este dificil de urmarit insa poti recupera prin capacitatea de a comunica fara vorbe, mai ales cu partenerul de cuplu, simtind orice stare de spirit. Cu rabdare si calm vei gestiona mai usor responsabilitatile familiale. Este un bun moment de a privi realist catre resursele tale interioare dar si catre cele materiale, daca vrei sa concretizezi cumva talentele tale creative.



Balanta

Domeniul financiar se poate imbunatatii daca stii sa-ti exploatezi inspiratia creativa si sa mergi pe mana intuitiei, structurandu-ti mai bine ideile la locul de munca. In plus, ar fi de evitat cheltuielile excesive. Solutia la problemele tale relationale ar putea veni pe neasteptate daca esti dispus sa iti recastigi puterea si increderea interioara, scotand in evidenta ceea te face cu adevarat unic.



Scorpion

Poate ar fi cazul sa mai slabesti controlul mental pe care ti-l impui, lasand loc mai mult loc intuitiei, iesirii la suprafata a sentimentelor si a trairilor tale, oricat de intense sau tulburatoare ar fi acestea. Nici nu ai idee in ce lucruri frumoase ai putea sa le sublimezi. Nu-ti pierde rabdarea daca banii vin mai greu decat ai dori si fii receptiv la ideile originale care vin din partea familiei.



Sagetator

Ziua este potrivita meditatiei profunde si acordarii la zona spirituala. Important este sa nu te lasi prea usor prada deznadejdii de moment si cauta sa accepti cursul evenimentelor in ritmul de acum. Ai incredere in posibilitatile tale de dezvoltare personala, cheia fiind exact in mainile tale, asta daca esti dispus sa-ti accesezi resursele interioare nebanuite, fara a mai cauta ajutor in exterior.



Capricorn

Lasa-te condus de intutie si de ideile creative care curg ca un rau subteran abia simtit, atunci cand vrei sa iti atingi mai usor planurile si dorintele tale. Desi nu este tocmai ceea ce ti se pare logic si facil, renuntarea la control si acceptarea unui parteneriat este o solutie pe care ar fi indicat sa o ai in vedere. Lasa in urma orice temere, eventual elibereaza-ti emotiile prin scris.



Varsator

Desi poate astazi cauti recunoastere si confirmari sociale, simti ca munca de a-ti construi viitorul de abia a inceput si ca necesita multa rabdare ca sa ajungi unde vrei, inclusiv din punct de vedere financiar. Insa, lectiile cele mai mari le ai de invatat intrand in contact cu zonele sensibile ale fiintei tale si eliminand tot ceea ce te retine pentru a evolua pe o treapta superioara.



Pesti

Abordarea vietii din perspectiva spirituala si sondarea profunzimior sufletesti te poate ajuta astazi sa definesti ceea ce anume doresti sa faci in viitor. Esti constient ca trebuie sa parcurgi cu rabdare toti pasii necesari, chiar daca ai vrea ca lucrurile sa se miste mai repede. Intuitia te ghideaza cu mult folos, mai ales ca ai nevoie de ea pentru a tria din planurile tale de viitor.