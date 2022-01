Ce spun astrele azi, 25 ianuarie

Berbec

In cazul tau, Luna in Scorpion activeaza zona resurselor altora. Este o zi a darurilor, favorurilor si succesului in afaceri. Poti obtine finantarea de care ai nevoie pentru un proiect profesional, esti sprijinit in demersurile legate de investitii sau cineva iti face o favoare nesperata. De asemenea, astazi ai sansa sa afli informatii pe care le cauti de multa vreme.



Taur

Chiar daca te afli intr-o perioada dificila din punct de vedere profesional, in care ai senzatia ca totul stagneaza si ca trebuie sa muncesti din greu pentru tot ce vrei sa obtii, astazi capeti o noua perceptie asupra acestei situatii. Poti primi vesti bune si raspunsuri favorabile sau beneficiezi de sprijin neconditionat si intelegere din partea unui prieten sau partener.



Gemeni

Conjuncturile favorabile care apar astazi la locul de munca te ajuta sa-ti recapeti optimismul in ce priveste derularea in bune conditii a unui proiect sau obtinerea castigurilor materiale dorite. Pentru asta, e necesar sa fii flexibil, sa delegi o parte din sarcini si sa primesti ajutor de la cei care ti-l ofera.



Rac

Luna in Scorpion iti aduce idei creative si iti stimuleaza intuitia si imaginatia. Asadar, astazi incearca sa te destinzi, sa gasesti bucurie in tot ce faci, sa vizualizezi viitorul asa cum ti-l doresti. Un partener de afaceri sau partenerul de viata iti poate deschide noi culoare de actiune, poate crea noi oportunitati pentru tine, asa ca fii receptiv si cooperant.



Leu

Luna plasata in zona sufletului aduce sensibilitate, imaginatie si nevoie de intimitate. Este un moment excelent pentru a te ingriji, atat fizic cat si emotional. Stabileste-ti prioritati, fa un prim pas spre implinirea unei dorinte legate de camin sau profesie, hraneste-ti intentiile cu ganduri pozitive, incredere si iubire.



Fecioara

Astazi ar fi bine sa lasi deoparte calculele si gandurile legate de bani, si sa acorzi atentie exclusiv ideilor creative, care au mari sanse sa se materializeze, fie ca e vorba despre relatia afectiva, relatia cu copiii sau un proiect inspirat. Atentie la mesajele primite si ideile inspirate de ceilalti, care pot fi extrem de pretioase.

Balanta

Astazi ai noroc in demersurile legate de investitii. Acum poti gasi ceva ce ai cautat multa vreme, la un pret avantajos. In plus, iti poti creste veniturile prin acceptarea unor propuneri de lucru sau prin implementarea unor solutii eficiente in ce priveste administrarea finantelor. Asadar, renunta la gandurile pesimiste si primeste oportunitatile.



Scorpion

Luna se afla in zodia ta, trimite raze benefice catre zona iubirii si cea a comunicarii, prin urmare astazi iti vine inima la loc dupa cateva zile de incrancenare, pesimism si framantari. Contextul astral de astazi iti stimuleaza creativitatea si inspiratia, te ajuta sa-ti deschizi inima si sa-ti impartasesti sentimentele, iti permite sa aduci claritate in relatii.



Sagetator

In ce te priveste, Luna in Scorpion este o invitatie la discretie, liniste, intimitate si receptivitate. Cu alte cuvinte, astazi nu e o zi potrivita pentru actiune, ci mai degraba pentru introspectie si ascultare atenta. De asemenea, punerea cap la cap a unor date si informatii iti poate revela raspunsuri si solutii de exceptie.



Capricorn

Luna in Scorpion si aspectele frumoase pe care le formeaza vorbesc despre iubire impartasita, prieteni de calitate, oameni frumosi care-si ofera sprijinul neconditionat. O zi frumoasa, in care primesti dovezi de iubire, te bucuri de admiratie si respect, esti ascultat si cautat, primesti propuneri interesante.



Varsator

Pentru tine, ziua de astazi este fructuoasa in ce priveste proiectele profesionale, demersurile care vizeaza afirmarea si ascensiunea, afacerile profitabile. Astazi te poti alege cu un castig financiar in urma exprimarii unor idei sau curajului de a-ti asuma noi responsabilitati. Cu toate acestea, e foarte important sa pastrezi o oarecare detasare si sa ai rabdare.



Pesti

Luna plasata in Scorpion, in zona constiintei superioare, iti stimuleaza intuitia, aduce revelatii pretioase, mesaje subtile si chiar vise profetice. Asadar, astazi fii atent la tot ce auzi, simti sau atingi. Nimic nu vine intamplator in viata ta, iar darurile se afla la tot pasul, chiar daca uneori nu sunt usor de vazut.