Ce spun astrele azi, 24 ianuarie

Berbec

Relationarea cu ceilalti iti poate crea niscai probleme, insa sunt pasagere. Este bine sa iei aminte la spusele si actiunile celorlalti, pentru ca ai multe lucruri interesante si utile de invatat de la si prin acestia. Colaborarile profesionale sunt incerte, din cauza jocurilor de culise existente. Fii prudent si discret in relatiile profesionale, chiar daca este vorba de distractii comune.



Taur

Esti preocupat cu treburile de rutina ale casei, dar si daca mergi la serviciu ai multe si marunte de facut. Ai spor si succes in tot ce ti-ai propus sa faci astazi, dar nu exagera cu eforturile. Sanatatea este vulnerabila, fiind nevoie sa te odihnesti din cand in cand. Demersurile medicale reprezinta o alta tema de luat in calcul. Adopta o dieta, plimba-te in aer liber si dormi suficient.



Gemeni

Este rost de distractii alaturi de persoana iubita si de copii. Chiar daca apar si neplaceri din cauza mofturilor si capriciilor, tot ramane loc de bucurie si amuzament. Totusi este bine sa-ti controlezi tendinta de a fi numai tu in centrul atentiei, deoarece asta i-ar putea deranja serios pe cei dragi. Pret de cateva momente treci in spatele scenei si priveste la reprezentatiile altora.



Rac

In plan domestic poti desfasura treburi diverse care-și așteaptă rândul de ceva vreme. Ai sustinerea membrilor familiei, ba pot aparea si unele rude din strainante care sa-ti tina isonul. Accepta ajutorul celorlalti, pentru ca astfel totul se va face mai repede si va fi amuzant. Organizeaza o masa festiva, de sezon si invita-i pe cei dragi sa se bucure de ea.



Leu

Este o zi care favorizeaza comunicarea si schimbul de informatii cu persoane din varii domenii de activitate. Lasa-i si pe altii sa-si expuna ideile sau pasurile. Ai putea oferi sfaturi folositoare celor care sincer vin spre tine si au nevoie de ele. Evita sa povestesti despre realizarile tale personale si profesionale, pentru ca unii te vor judeca eronat.



Fecioara

Dinspre segmentul profesional sunt posibile responsabilitati noi, de anvergura, dar care totodata promit si venituri pe masura. Astfel apare tentatia de a trasa planuri financiare sau de a cheltui in avans sume de care inca nu dispui. Rezuma-te la a folosi strict cat ai nevoie in planul material! La momentul potrivit vei avea ocazia sa cheltuiesti si pe mofturile si capriciile tale.



Balanta

Iata o zi in care te poti ocupa numai de tine si de mofturile tale. Mergi la o sedinta de masaj, la un tratament de intretinere corporala sau hoinareste prin locurile preferate alaturi de cineva drag. Chiar daca indatoririle domestice sau profesionale au nevoie de aportul tau, alcatuindu-ti un program adecvat te vei buucra de toate si le vei rezolva la timp. Ingrijeste-ti sanatatea!



Scorpion

Sunt momente bune pentru a face un bilant al situatiilor si relatiilor in care esti implicat. Cu siguranta ai împliniri, dar sunt si planuri care s-au realizat partial sau deloc. Ai incredere ca cele nerealizate se vor indeplini la momentul potrivit intr-un fel mult mai bun decat ai preconizat tu. Odihneste-te si bucura-te de tot ce te inconjoara. Sanatatea este vulnerabila!



Sagetator

Sfaturile prietenilor sunt bine venite astazi, fie pentru situatii personale, fie pentru cele din sfera profesionala. Totusi exista sanse sa cheltuiesti ceva bani pentru oamenii pe care-i intalnesti. De aceea ar fi bine sa fii prudent si sa nu te avânți cu ușurință in vreo conversatie care te vulnerabilizeaza. Spre seara, bucura-te de linistea si confortul casei alaturi de cei dragi.



Capricorn

Multi isi indreapta privirile cu interes si admiratie spre tine. Este posibil sa participi la reuniuni oficiale la serviciu. Dar si acasa, alaturi de membrii familiei si rude se poate ivi o intalnire importanta. Emani mult farmec, insa cumva ceva din atitudinea ta respinge ideile si propunerile celorlalti. Controleaza-ti reactiile si fii deschis la cooperare si schimb de opinii!



Varsator

Excelenta zi pentru demersuri spirituale, invatare, schimb de idei, dialoguri cu persoanele aflate in strainatate. De asemenea poate aparea sansa de a calatori peste mari si tari, in cazul in care ai planuit asa ceva mai demult. Singurele piedici se datoreaza bugetului disponibil pentru cheltuielile survenite astazi. Ai incredere ca te vei descurca onorabil cu toate!



Pesti

Ziua este favorabila verificarii bugetului si achitarii datoriilor. Indiferent la cine ai restante de platit ar fi bine sa te mobilizezi si sa le rezolvi. Pot aparea cheltuieli neasteptate pentru rude, partenerul de viata sau colaboratorii profesionali. Selecteaza prioritatile si traseaza un plan financiar pentru cel putin patru saptamani de acum incolo.