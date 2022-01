Troleibuzul turistic revine la programul obişnuit

Din acest weekend, troleibuzul turistic revine la programul iniţial. Vizitatorii vor călători pe străzile Chişinăului, însoţiţi de un ghid audio, care le va descrie destinaţiile în trei limbi: română, rusă şi engleză. Punctul de pornire al excursiilor este Arcul de Triumf, fiind parcurse cele mai importante puncte de atracţie turistică din oraş. Troleibuzul turistic activează doar în weekend, relatează Moldova 1.





Victoria Plotnikova este originară din Kazahstan şi îşi face studiile în Chişinău.



„ Cea mai mare parte a timpului mi-o petrec învăţând. Este ultimul an de facultate şi am decis să profit de timpul liber pe care îl am pentru a cunoaşte mai bine Chişinăul”, a menţionat Victoria Plotnikova.



Capacitatea de îmbarcare în troleibuzul turistic este permisă în limita a 22 de persoane, aşezate pe scaune, iar copiii până la şapte ani, în mod obligatoriu, trebuie însoţiţi de un adult.



„La orele 12:00 vor fi organizate în limba rusă, la orele 14:00 vor fi organizate în limba engleză şi la orele 16:00 în limba română. Aceste excursii vor fi organizate cu ghizi auditivi, adică sunt sonorizate mesaje vocale”, a relatat Andrei, conducător de troleibuz.



O călătorie cu troleibuzul turistic costă 30 de lei.