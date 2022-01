Ce spun astrele azi, 23 ianuarie

Berbec

Daca v-ati fortat corpul mai mult decat ar fi trebuit, astazi veti resimti efectele acestei actiuni. Epuizarea se va resimti din plin, iar randamentul in activitatea de zi cu zi va fi extrem de scazut. Nu va asteptati sa realizati prea multe astazi. Nici contextul astral nu va sustine prea mult intr-un astfel de demers. Asa ca, ar fi bine sa folositi din plin aceasta zi pentru a va reface fortele pierdute. Lasati deoparte grijile, proiectele si sarcinile pe care le aveti, in masura in care acest lucru este posibil, si aveti grija putin si de voi. Intretineti relatii cat mai deschise cu membrii familiei, astfel incat acestia sa va inteleaga si sa va ofere ragazul decare aveti nevoie.



Taur

Excentrismul de care dati dovada uneori poate sa atraga atentia celorlalti asupra voastra. In acest context, criticile va pot face fie rau, fie bine, in functie de contextul in care activati si de persoanele care va inconjoara. Daca va desfasurati activitatea intr-un mediu conservator, alaturi de persoane limitate de anumite stereotipuri, atunci atitudinea voastra nu va fi deloc agreata. Daca performati intr-un mediu avantgardist, care presupune o viziune deschisa si moderna, atunci se prea poate sa fi dat lovitura. In orice caz, nu este usor intotdeauna sa gandesti diferit, sa fii diferit fata de ceilalti. Veti fi suprasolicitati astazi, iar acest lucru isi va pune amprenta si asupra fizicului, dar si asupra psihicului vostru.



Gemeni

Astazi nu veti fi prea in forma pentru socializare. Stresul de peste zi, grijile si alte astfel de chestiuni s-ar putea sa va rapeasca mare parte din chef, asa incat multe dintre treburile pe care le aveti de facut risca sa ramana neterminate. Aveti insa grija sa nu neglijati ceea ce este important; persoanele relationate cu businessul vostru nu trebuie indepartate, dar sarcina intretinerii lor din punct de vedere social poate fi impartita cu familia sau vreun prieten apropiat. Alegeti ceea ce este urgent si amanti restul pentru zilele urmatoare. Daca simtiti nevoia, retrageti-va undeva unde sa fiti singuri cu gandurile voastre. Este, insa, important, sa explicati celor dragi ce vi se intampla, pentru a nu fi intelesi gresit.



Rac

Ziua de astazi este a voastra in intregime; climatul astral va sprijina sa va ganditi la voi si la viitorul vostru, intr-un context cat mai larg posibil. Perspectivele vor putea fi vizualizate mai clar, astfel incat veti avea posibilitatea sa luati decizii foarte potrivite pentru chestiunile care va preocupa. Vet avea suficienta incredere in propriile forte pentru a proiecta si suficient dinamism pentru a trece la actiune, asa ca nu mai stati pe ganduri! Ati putea pierde oportunitati importante de a face ceva maret, intre timp. Aveti grija caci rezervele de energie sunt epuizabile, deci va trebui sa le dozati cu intelepciune, astfel incat sa va fie suficiente pentru intreaga zi.



Leu

Ati putea sa intrati intr-un blocaj emotional astazi, din diverse motive. Principalul, ar putea fi, insa, lipsa de onestitate, de claritate in privinta ideilor sustinute. S-ar putea sa va prindeti in plasa propriilor iluzii, iar acest lucru nu este bine nici pentru voi, nici pentru persoanele din jurul vostru, mai ales pentru apropiati. O anumita energie va va anima astazi, insa, in unele imprejurari, ar putea sa va impinga sa mergeti prea departe, daca nu veti fi suficienti de fermi pentru a reactiona la timp. Si in plan sentimental, s-ar putea sa va confruntati cu unele tensiuni generate de lipsa de sinceritate in legatura cu propriile sentimente.



Fecioara

Astazi va trebui sa faceti cercetari pentru a ajunge la esenta problemelor carora le cautati rezolvare. Va trebui sa munciti temeinic pentru a gasi solutiile potrivite. Nu este o zi in care sa fiti superficiali. Climatul astral favorizeaza concentrarea, atentia la detalii este mult stimulata, astfel incat veti avea posibilitatea de a realiza multe lucruri interesante astazi. Si chiar daca astazi, atentia voastra nu va fi stimulata, in mod deosebit, de planul material, rezultatele muncii voastre vor fi capabile sa atraga atentia persoanelor interesate, inclusiv a celor cu autoritate. In familie, lucrurile vor stagna; aveti grija, ca rutina nu este bine a se instala pentru prea mult timp...



Balanta

Daca este nevoie sa luati masuri pentru a schimba anumite elemente care nu va plac, in viata voastra, astazi este un moment potrivit pentru a face asa ceva. Trebuie sa va maturizati, iar actiunile pe care le intreprindeti trebuie sa fie nu doar in beneficiul vostru, ci si al celor din jur. Atata timp cat modificarile pe care le operati sunt bine gandite si aplicate, ele vor avea un efect benefic asupra voastra. Sunt, de asemenea, binevenite, pentru a contracara rutina zilnica ce poate fi nociva, la un moment dat. Evolutiile de astazi nu prea va vor lasa timp de odihna. Va trebui sa compensati, culcandu-va mai devreme, seara.



Scorpion

Astazi veti fi preocupati, mai mult ca de obicei, de cariera sau de business-ul de care va ocupati. Sunteti concentrati pe actiunile ce au ca scop ascensiunea sau progresul acestora. Aveti insa grija, sa nu ignorati celelalte aspecte ale vietii voastre, la fel de importante. Familia va va solicita, in egala masura, atentia si implicarea, mai ales daca exista chestiuni ce trebuiesc rezolvate neintarziat. Un incident major ar putea sa apara in a doua parte a zilei si sa va rascoleasca destul de mult. Daca va confruntati cu unele probleme de sanatate, nu ignorati sfatul medicului si luati masuri pentru a avea mai mult grija de voi.



Sagetator

Chestiunile legate de casa, copii, romatism si relatia de cuplu ar putea sa va tina ocupate gandurile, pentru o lunga perioada de pe parcursul zilei. Este posibil sa primiti unele vesti care sa va bucure si care sa intretina o stare de exaltare in cadrul familiei voastre, care sa intretina un ambient placut. Poate va trebui sa asteptati sosirea unei persoane dragi, care si-a anuntat vizita. S-ar putea sa fiti inclinati sa faceti mai mult decat puteti, in plan profesional. Cel mai bine ar fi sa faceti cat puteti si cat mai bine posibil. Veti fi ceva mai sensibili astazi, din punct de vedere imunitar; afectiunile respiratorii pot sa va afecteze.



Capricorn

Ziua va incepe destul de promitator, cu semne incurajatooare, care va vor oferi impulsul de a merge inainte. Auspiciile sunt favorabile mutarilor importante, mai ales daca au fost planificate dinainte. Daca aveti planuri mari de pus in practica, puteti folosi aceasta zi, cu toata increderea. Veti beneficia de sprijin din partea apropiatilor, iar acest lucru va va oferi puterea necesara de a va concentra. Fiti perseverenti si nu renuntati decat daca observati ca directiile de evolutie sunt gresite sau neconforme cu planificarile voastre. In acest caz, se impune o reevaluare. O seara relaxanta, in familie, poate constitui "cireasa de pe tort", dupa o zi solicitanta.



Varsator

Astazi este oportun sa va ganditi la o afacere comuna cu un vecin sau o ruda apropiata. Ba chiar este o zi potrivita sa si treceti la actiune in acest sens. Persepective de succes exista, astfel incat nu aveti de ce sa ezitati. Planurile financiare va vor merge neasteptat de bine si chiar va puteti astepta la incasari neprevazute. Afaceristii sunt, in mod special, favorizati de climatul astral al zilei de astazi. Binenteles, cu precautiile necesare, este o zi potrivita pentru a lansa afaceri noi, aducatoare de profit. Cei singuri au sanse sa-si gaseasca un partener de relatie potrivit, alaturi de care sa evolueze mult timp. O zi incitanta, merita o perioada de odihna pe masura!



Pesti

Entuziasmul si energia vor fi aliatii vostri de nadejde, pentru ziua de astazi. Se simte un aer de mister, care va tine in suspas, in asteptare. Totusi, va merita sa asteptati. Veti avea cel putin o supriza placuta pentru aceasta zi, un eveniment neaspteptat care va va ofei o dispozitie placuta. Va trebui sa luati decizii noi si chiar sa schimbati cate ceva in ceea ce faceti, pentru binele vostru, dar si al celor din jur. In plan profesional, colaborarea cu persoane avizate, cu profesionisti, va poate ajuta enorm in sporirea sanselor de succes a actiunilor pe care le vei intreprinde. Lasati mandria la o parte si cereti sprijin, daca simtiti ca este nevoie!