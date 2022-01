Zece alimente care elimină nicotina din organism

Nicotina este substanţa care face renunţatul la fumat atît de dificil, fiind una dintre substanţele care dau cea mai mare dependenţă. Nicotina este un stimulent care poate bloca celulele nervoase şi afectează buna funcţionare a sistemului nervos, scrie gandu.info.



Fumatul reduce nivelul de vitamina A, C şi E, care protejează plămînii şi organismul de infecţii şi boli cronice. În ciuda tuturor avertismentelor şi a cercetărilor care dovedesc cît de rea este nicotina, oamenii aleg în continuare să fumeze. Este important pentru fumători să ştie că există totuşi anumite alimente care ajută la eliminarea tutunului din organism. Acestea sînt:



Broccoli

Broccoli conţine foarte multă vitamina B5 şi C, vitaminele B reglînd multe procese în organism. Acest aliment este o sursă bună de vitamina C şi protejează plămînii de toxine.



Portocale

Portocalele sînt, de asemenea, o sursă excelentă de vitamina C, reducînd şi stresul şi anxietatea cauzată de dependenţa de nicotină.



Spanac

Spanacul conţine acid folic şi vitamina B9, care sînt cunoscute pentru faptul că ajută la eliminarea nicotinei din corp. Acidul folic este esenţial pentru combaterea simptomelor de sevraj în cazul dependenţei de nicotină, jucînd un rol foarte important pentru sănătatea mentală şi emoţională.



Ghimbir

Ghimbirul poate elimina multe simptome cauzate de fumat şi nicotină. Pentru a te bucura pe deplin de beneficii, consumă ghimbir crud, deoarece acesta reduce nevoia de nicotină, ajută la pierderea în greutate şi reduce nivelul de toxine din sînge.



Merişoare

Acidul din merişoare ajută şi el la eliminarea nicotinei din sînge mai repede. Nicotina creşte nivelul zahărului din sînge la fel ca merişoarele, din acest motiv fiind atît de bune pentru a înlocui ţigările şi pentru a opri poftele atunci cînd încerci să te laşi de fumat.



Lămîi

Lămîile reprezintă un alt aliment foarte bun împotriva efectelor nicotinei. Dacă fumezi, nicotina rămîne în organism pînă la trei zile, consumul de lămîi fiind recomandat pentru combaterea efectelor negative.



Morcovi

Consumă morcovi în mod constant pentru a-ţi asigura sursa de vitaminele A, C şi K, întărind şi sistemul imunitar.



Rodii

Fumatul creşte tensiunea arterială, scade nivelul de oxigen din sînge, iar simptome pot fi combătute prin consumul de rodii. Acestea îmbunătăţesc circulaţia şi ajută corpul să producă mai multe globule roşii.



Germeni de grîu

Fumatul poate duce la îngroşarea vaselor de sînge, iar germenii de grîu sînt o sursă foarte bună de vitamina E, îmbunătăţind elasticitatea sistemului circulator. Germenii de grîu pot reduce şi riscul apariţiei de boli cardiovasculare odată cu înaintarea în vîrstă.



Varza creaţă (Kale)

Varza creaţă este o sursă naturală de antioxidanţi, care sînt de ajutor în eliminarea toxinelor şi a nicotinei din organism. Mai mult, acidul lactic din varză curăţă colonul, iar sulforafanul luptă împotriva toxinelor, scrie healthypanda.net.