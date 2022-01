NASA rămâne fără astronauți. Va mai avea cine să meargă pe Lună?

NASA rămâne fără astronauți pe măsură ce tot mai mulți angajatori au dificultăți în ocuparea locurilor de muncă.



Un nou raport lansat de Biroul de Investigator General al agenției spațiale americane a dezvăluit că efectivul de astronauți este mai mic decât a fost vreodată din anii 1970 și până acum. De fapt, NASA are acum doar 44 de astronauți, un contrast puternic față de vârful atins de 150 de astronauți în anul 2000.



Tendința ridică semne de întrebare cu privire la modul în care NASA își va organiza misiunile ambițioase, care includ întoarcerea oamenilor pe Lună în următorii ani.



„Este posibil ca agenția să nu aibă un număr suficient de astronauți”



Conform Futurism, raportul a constatat că „se preconizează că efectivul de astronauți va scădea sub dimensiunea vizată sau cerința minimă a manifestului în anul fiscal (AF) 2022 și FY 2023 din cauza uzurii și a nevoilor suplimentare pentru zborurile spațiale”, adăugând că „Oficiul pentru astronauți a calculat că dimensiunea efectivului ar fi exact egală cu numărul de astronauți de care va avea nevoie NASA în anul fiscal 2022”.



„Ca urmare, este posibil ca agenția să nu aibă un număr suficient de astronauți suplimentari disponibili pentru uzura neprevăzută și reatribuirea echipajului sau rolurilor la sol, cum ar fi implicarea în dezvoltarea programului, angajarea de personal în Biroul astronauților în funcții de conducere și de legătură și pentru a servi ca purtători de cuvânt pentru agenție.” a continuat raportul.



„În lumina oportunităților de zbor spațiale în expansiune anticipate pentru misiunile Artemis, efectivul ar putea fi expus riscului de a fi nealiniat în viitor, ceea ce duce la reorganizări perturbatoare ale echipajului sau întârzieri ale misiunii”, se mai arată în raport.



De ce rămâne NASA fără astronauți?



Deși este surprinzător că până și NASA rămâne fără astronauți în timpul Marii Demisii din SUA, motivul pare destul de banal: mulți astronauți s-au pensionat.



După ce agenția a anunțat că misiunile Space Shuttle vor fi întrerupte în mare parte, aceștia au înregistrat o „rată de uzură” a astronauților de 11,1%, adică aproximativ 10 astronauți pe an între 2004 și 2012.



Din fericire, este de așteptat ca această rată să scadă, deoarece agenția și-a anunțat recent noua rundă de candidați astronauți. Totuși, raportul dezvăluie o imagine de ansamblu asupra problemelor grave pe care NASA trebuie să le rezolve pentru a-și îndeplini viitoarele misiuni.