Ce spun astrele azi, 18 ianuarie

Berbec

O zi situata sub auspiciile dinamice ale zodiei Leului semn care imprumuta din energia sa Lunii, astru pe care si astazi in gazduieste si care confera dinamism si energie, aducandu-ti in calea pe care destinul ti-a rezervat-o oportunitati nebanuite. Pe de alta parte, scopul tau este in continuare acela de a te distra si de a petrece timpul liber intr-un mod cat mai placut, deci savureaza fiecare minut petrecut cu copiii ori cu persoana iubita, facand sport, mergand la teatru ori invatand pasi noi de tango…



Taur

Fie ca te deranjeaza anumite lucruri din jurul tau, fie ca iti fac placere, alintandu-ti simturile rafinate, cu siguranta astazi iti vei sustine si argumenta parerile sus si tare, nepasandu-ti neaparat de parerile celorlalti. Totusi, diplomatia nu a stricat nimanui vreodata, deci asigura-te de faptul ca cei carora le vorbesti (cu precadere cei din familia ta) inteleg exact ceea ce tu ai vrut sa exprimi. Poate ca ar fi momentul sa iei mai mult in seama sfaturile unei femei importante din familia ta – fie mama, ori sotia, ori fiica.



Gemeni

Ambitiile personale ale membrilor familiei tale, constituite in urma unor idei preconcepute sau a unor traditii nepotrivite zilelor noastre, iti pot provoca anumite neplaceri, astazi. Dar ajutorul providential, manifestat si prin vibratiile pozitive ale zilei, te va ajuta sa faci din comunicarea ideilor o arta, contrabalansand astfel energiile neprielnice. Totusi, gandeste strategic si actioneaza cu atentie, mai ales daca simti nevoia de a “lumina” pe cineva cu sfaturile tale.



Rac

Continui sa fii concentrat pe finante, astazi, asemeni tuturor, dealtfel. Dar, spre deosebire de ceilalti, incearca sa nu cheltui mai mult decat iti poate permite punga, si sa poti renunta la lucrurile de care te poti lipsi, mai ales daca acestea sunt uzate moral. Bazeaza-te pe ajutorul celor de langa tine, indiferent daca sunt persoane cu care (de obicei) nu comunici foarte usor. Chiar daca apare posibilitatea sa fii dezamagit, incearca sa petreci mai mult timp cu persoana iubita.



Leu

Cu Luna in semnul tau solar, inca ai toate sansele sa comunici extrem de facil cu intregul Univers – de ce sa nu folosesti in avanatajul tau acest aspect? Cere-i tot ceea ce iti doresti, ai toate sansele sa obtii aceste lucruri, Fortuna te sustine. In cazul in care iti faci griji din cauza banilor, cineva din anturajul de la locul de munca te poate sustine sau invata ce ai de facut pentru a evita eventualele probleme, asa ca nu ezita sa ceri ajutorul, atunci cand te afli la ananghie.



Fecioara

Sunt posibile neintelegeri, dar daca faci apel la ratiune si la bun simt, respectand legile nescrise, cu siguranta vei avea succes, in special in cazul unor conferinte ori intruniri importante. Parteneriatele sunt recomandate astazi, iar munca in echipa incurajata. Chiar daca este posibil sa auzi zvonuri ori barfe legate de tine, bazeaza-te pe intuitie si nu actiona in urma impulsului de moment.



Balanta

Desi beneficiezi de ajutor providential, acorda atentie marita si celor din jurul tau – s-ar putea sa ai parte de surprize neplacute, afland inamici ori intentii ascunse acolo unde te asteptai sa gasesti prieteni ori sentimente sublime. Pe de alta parte, inainte de face orice fel de acuzatii care implica persoana iubita, asigura-te ca nu te lasi condus de impulsul de a-ti lasa emotiile sa-ti guverneze starea de spirit. Nu actiona in urma impulsului de moment!



Scorpion

In ochii tuturor celor care pot reprezenta o autoritate pentru tine, ramai vizibil si observabil. Constientizeaza acest lucru si incearca sa profiti la maxim. Dar, recomandabil este sa le si asculti sfaturile, sa le urmezi si sa te bazezi pe experienta de viata a acestora. Indicatiile lor te pot feri (printre altele) de neplacerile provocate de parteneriatele nepotrivite in care este posibil sa fii implicat. Asteapta-te sa primesti o veste buna spre sfarsitul serii.



Sagetator

Prin natura ta esti un cautator, un aventurier. Pe langa acest lucru, vrei sa ai sansa de a gasi toate raspunsurile cruciale ale vietii, dintr-o data. Este o zi foarte buna pentru studiul concret, pentru a intelege ceea ce numai initiatilor le-a fost permis dar si pentru a aprofunda dogma religioasa. Nu exagera, totusi, este o zi in care este indicat sa ai grija de propria-ti sanatate la fel de mult ca si de nevoia de cunoastere!



Capricorn

Fa-ti un calcul exact al datoriilor pe care le ai, astazi este un bun moment de a afla la ce cote financiare te situezi. Incearca sa obtii o imagine de ansamblu a veniturilor tale, incercand sa cnstientizezi care valori iti sunt cu adevarat necesare si care reprezinta doar un moft. Abia spre amiaza vei reusi sa iti linistesti gandurile, observandu-ti dorintele si intentiile. Te sfatuiesc sa nu faci promisiuni pe care nu le poti onora.



Varsator

Foarte importante sunt astazi, conversatiile cu partenerii tai, cu persoana iubita ori cu cei care chiar inseamna ceva pentru tine. Mai ales pentru ca toti acesti oameni au pretentia ca tu sa ii asculti, sa le intelegi motivatiile. Fii deschis astazi, comunica si impartaseste-ti experientele, in fond si in definitiv, nu este chiar atat de greu. E placut sa stii ca altora le pasa de tine, deci intelege-i si pe ceilalti atunci cand te vor coborat din sferele inalte pentru a le fi aproape.



Pesti

Te afli in stare si esti in masura sa rezolvi eventuale probleme legate de un parteneriat vechi, solid, probleme amanate la infinit. Beneficiezi de energia necesara pentru a infaptui acest lucru. Totusi, chiar daca un prieten te dezamageste, nu lua acest lucru in seama – este doar o neintelegere de moment. In alta ordine de idei, este o zi perfecta pentru a obtine rezultate importante in munca, deci foloseste energiile oferite de Luna situata in Leu pentru a straluci. Cei care sunt mai tineri decat tine iti pot fi de un real ajutor.