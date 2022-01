O scrisoare din Al Doilea Război Mondial a ajuns la destinație după 76 de ani

Această scrisoare din Al Doilea Război Mondial a fost trimisă de un soldat al SUA; la aproximativ 76 de ani de la expediere, văduva soldatului a mulțumit Serviciului Poștal pentru livrarea scrisorii care fusese pierdută atât de mult timp.



Scrisoarea a fost trimisă prin poștă de către sergentul armatei americane John Gonsalves în decembrie 1945, în timp ce acesta era staționat la Bad Orb, în Germania centrală, arată War History Online.



Aceasta trebuia livrată mamei sale, care se afla în Woburn, Massachusetts, însă nu a mai ajuns niciodată. De fapt, a fost pierdută până în decembrie 2021, atunci când a fost descoperită într-o unitate de distribuție a US Postal Service (USPS) din Pittsburgh, Pennsylvania.



Sergentul Gonsalves a scris: „Draga mama. Am primit o altă scrisoare de la tine astăzi și m-am bucurat să aud că totul este în regulă. Cât despre mine, sunt bine și mă descurc bine. Dar în ceea ce privește mâncarea, este destul de proastă de cele mai multe ori”.



A semnat-o: „Cu dragoste și sărutări, fiul tău Johnny. Ne vedem curând, sper”.



Atunci când au găsit scrisoarea, angajații USPS au început să-l caute pe Gonsalves, despre care au descoperit că a murit în 2015.



Apoi au început să-i caute rudele apropiate și au găsit adresa văduvei sale, Angelina „Jean” Gonsalves, pe care a cunoscut-o la cinci ani de la trimiterea scrisorii. Înainte de moartea lui, erau căsătoriți de 61 de ani și crescuseră cinci copii.



Pe 9 decembrie 2021, Angelina a deschis un pachet, care conținea scrisoarea și o notă de la USPS, în care își exprimau condoleanțe pentru pierderea ei.



„Livrarea acestei scrisori a fost o prioritate pentru noi”



„Nu suntem siguri unde a fost această scrisoare în ultimele șapte decenii, dar a ajuns la unitatea noastră în urmă cu aproximativ șase săptămâni. Datorită vârstei și importanței pentru istoria familiei tale… livrarea acestei scrisori a fost o prioritate pentru noi”, se arată în notă.



Angelina și-a împărtășit surpriza față de această scrisoare din Al Doilea Război Mondial: „Imaginează-ți asta! Șaptezeci și șase de ani. Nu-mi venea să cred. Are scrisul lui de mână și tot. A fost atât de uimitor.”, a spus ea.



„E ca și cum el s-a întors la mine, știi? A fost într-adevăr uimitor. Era un om bun. Chiar era. Toți l-au iubit”, a declarat Angelina.



La primirea coletului, familia Gonsalves a sunat la unitatea de distribuție USPS pentru a le mulțumi pentru eforturile depuse.