Pielea vă va mulţumi pentru aloe

Este cunoscut faptul că sucul de aloe are un efect terapeutic. Acesta vindecă răni şi arsuri, ajută la eliminarea erupţiilor alergice, ameliorează iritaţiile pielii. Extrasul din suc de aloe deschide şi curăţă porii, hidratează şi tratează pielea, restabileşte metabolismul, stimulează regenerarea celulelor, reduce inflamaţia şi iritarea.



Este suficient să ştergeţi zona cu probleme cu sucul, stors dintr-o frunză de aloe. Sau aplicaţi pulpa frunzei pe piele.



Deşi aloe se colectează în orice moment al anului, nu este nevoie să rupeţi toate frunzele. Aloe creşte în sus şi prin urmare frunzele de jos sînt mai mature.



Orientaţi-vă după capetele de frunze - cînd încep să se usuce, frunza este gata pentru utilizare, iar sucul acesteia este cel mai util. Tăiaţi frunza de la bază, sau mai bine, o rupeţi pur si simplu de la tulpină.



Frunzele de aloe conţin uleiuri esenţiale, aproximativ 20 de aminoacizi, vitamine B, C, E, beta-caroten, fibre şi alte enzime nutritive şi oligoelemente, precum şi au un efect bactericid.



Aloe este o plantă destul de simplă. Puteţi să cultivaţi aloe pe teren deschis sau în ghivece pe pervazul ferestrei.



Iată cîteva sfaturi pentru îngrijirea aloe:



1. Pentru aloe este de dorit să utilizaţi un amestec de sol care conţine pulbere de cărămidă şi cărbune.



2. În solul, destinat cultivării aloe, nu adăugaţi turbă.



3. Vara necesită o udare moderată, multă căldură şi lumină.



4. În timpul iernii, udarea ar trebui să fie mai rară, decît vara, iar încăperea – luminoasă şi răcoroasă. Temperatura optimă pentru aloe iarna: 12-14°C.



5. Periodic, trebuie să alimentaţi aloe cu îngrăşeminte speciale pentru cactuşi și suculente.



6. Transplantaţi plante tinere de aloe în fiecare an, şi vechi - la fiecare 3 ani. Planta de aloe se consideră veche, dacă este de peste 5 ani.



7. Aloe poate fi reprodus prin seminţe, butaşi de tulpină şi frunze, precum şi prin divizarea tuberculilor.