Ce spun astrele azi, 14 ianuarie

Berbec

Ziua de astazi este excelenta la capitolul comunicare. Poti discuta cu un sef despre nemultumirile tale din domeniul profesional. Cei din jur te pot intelege si ajuta in consecinta. Un prieten apropiat iti poate da vesti alarmante despre locul de munca. Nu asculta chiar tot ce ti se spune. In a doua parte a zilei s-ar putea sa fii nevoit sa mergi in vizita la rude. Programeaza-ti atent activitatile pentru toata saptamana, intrucat vei avea parte de multe evenimente.



Taur

Pentru astazi, astrele iti recomanda sa te ocupi de cheltuielile cotidiene. Se pare ca ai primit sau vei primi bani dintr-o colaborare la care lucrezi demult. Atentie ca sunt sume mici si ar trebui sa cheltuiesti doar strictul necesar. Pe de alta parte se zvoneste ca ti se vor imbunatati veniturile din munca proprie. Ai rabdare, deoarece peste cateva zile chiar poti discuta cu sefii pozitia si remuneratia ta la locul de munca. Spre seara delecteaza-ti sufletul cu o plimbare in aer liber sau cu o carte amuzanta.



Gemeni

Astrele te ajuta sa iti pui in valoare personalitatea, oferindu-ti energie, idei bune si parteneri care sa te ajute. Dorinta de a cheltui ceva bani pentru sufletul tau este destul de mare. Incearca sa te orientezi catre ce ai nevoie si evita cumparaturile extravagante. S-ar putea sa te gandesti la afaceri, insa retine ca nu ai sustinere in acest sens. Norocul la bani incepe sa slabeasca, asa incat notiunea de economie ar trebui sa primeze.



Rac

Esti foarte sensibil astazi, asa incat bine este, mai ales in prima parte a zilei, sa stai deoparte de iuresul cotidian. Ocupa-te doar de activitati usoare si incearca sa comunici cat mai putin cu ceilalti. Sufletul tau are nevoie de odihna si de o reorientare a prioritatilor. Faptul ca se apropie Luna plina in semnul tau, iti poate da stari de neliniste si insomnii. Recomandabil ar fi sa intampini acest aspect cu bucurie si cu planuri noi de viata. Spre seara iti revine tonusul si pofta de a trai, bucurand anturajul cu prezenta ta.



Leu

Se pare ca ziua de astazi este dedicata prietenilor si protectorilor. Dialoguri, vesti, sfaturi, toate se ingramadesc in jurul tau. Vei fi nevoit sa selectezi cu atentie doar ce iti este de folos. Exista divergente de opinii si concepte intre tine si ceilalti, insa sunt aspecte pasagere si nu trebuie sa le iei in seama. In dupa-amiaza zilei organizeaza o mica petrecere pentru cei dragi. Ai grija de sanatatea ta, deoarece organismul este destul de obosit.



Fecioara

Fiind prima zi a saptamanii, astrele te indeamna sa te ocupi de domeniul profesional. Sunt posibile discutii aprinse cu un sef. Indicat este sa fii atent la ce ti se spune, intrucat se intrezareste mult de lucru la serviciu. Gandeste-te la un plan al activitatilor pentru cel putin patru sapatamani de acum incolo. Poti avea senzatia ca iti slabeste puterea si pozitia sociala, insa este o senzatie de moment. Spre seara, intalneste-te cu prietenii si comenteaza evenimentele petrecute. S-ar putea sa primesti sfaturi importante.



Balanta

Relatia cu strainatatea este accentul zilei pentru tine. Te poti ocupa cu succes de calatorii in afara granitelor tarii sau de studii pe termen lung. Daca apar nemultumiri legate de acestea, treci peste, deoarece sunt pasagere. Indreapta-ti atentia catre laturile spirituale ale vietii, pentru ca sufletul tau tanjeste dupa preocupari culturale. Iti poti imbogati bagajul de cunostinte prin vizitarea galeriilor de arta, vizionarea unei piese de teatru sau prin participarea la cursuri si seminarii cu teme spirituale. Explica-le celor dragi doleantele tale si vor fi alaturi de tine.



Scorpion

Chestiunile banesti sunt preocuparile importante ale zilei. Este vorba despre banii altora, cum ar fi taxe, impozite, datorii de orice fel sau relatii cu institutii bancare. Recomandabil este sa iti verifici situatia financiara si sa iti achtiti datoriile, deoarece dispui de suficienti bani. Poate vrei mai multi, insa invata sa te multumesti cu ce ai si sa folosesti atat cat iti trebuie. In a doua parte a zilei indicata este vizionarea unei piese de teatru sau lecturarea unei carti cu tema spirituala.



Sagetator

Parteneriatele si colaborarile iti deschid saptamana. Este o zi propice de a discuta cu partenerul de viata sau de afaceri despre bani sau probleme domestice. S-ar putea ca discutiile sa se poarte pe un ton neprietenos, insa pastreaza-ti calmul si fii atent la ce spun ceilalti. Poti afla informatii noi despre un parteneriat. Indicat este sa iti stabilesti clar pozitia in toate colaborarile si sa elimini din sfera ta de interes pe cele care nu te reprezinta.



Capricorn

Pentru tine este o zi delicata la capitolul sanatate. Starile tale de spirit fluctueaza destul de mult, asa incat fii cat mai discret. La serviciu treburile te solicita, iar colegii si sefii au mari pretentii de la tine. Restrictiile din sfera muncii persista si asta te nemultumeste mult. Selecteaza prioritatile si incearca sa te detasezi de capitolul munca. Spre seara te vei simti mai bine, insa odihneste-te si foloseste doar tratamentele naturiste pentru imbunatatirea sanatatii.



Varsator

Buna dispozitie, aventura si pofta de viata sunt atuurile tale de astazi. Relatiile sentimentale sunt tensionate, persoana iubita iti poate face unele reprosuri, insa cu farmec si diplomatie reusesti sa elimini neplacerile. Altii au preocupari legate de copii. Acestia isi pot supara parintii Varsatori cu nazbatiile lor, dar nu sunt motive ingrijoratoare. In a doua parte a zilei, astrele te indeamna sa iti orientezi eforturile catre activitatile de la locul de munca.



Pesti

Casa si familia au astazi nevoie de ajutorul tau. Ai spor la treburile domestice, asa incat incearca sa imbunatatesti conditiile locative sau sa faci reparatiile necesare. Relatiile cu membrii familiei sunt cam tensionate. Prudenta si discernamatul te vor ajuta sa ii multumesti pe toti. Dorul de copilarie si personajele ei te invaluie in chip splendid, oferindu-ti un farmec deosebit. Spre seara aduna-i pe cei dragi la o sueta. Atentie la sanatate!