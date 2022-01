Ce spun astrele azi, 13 ianuarie

Berbec

Accentul zilei va fi pe capitolul financiar, in speta pe veniturile tale din munca desfasurata la serviciu. Poti primi bani, bunuri sau favoruri. Material, primesti sprijinul partenerului de viata, dar si din colaborari apar niscai sume consistente de bani. Evita cheltuielile nefondate sau mofturile celor dragi care presupun sa cheltuiesti tu bani.



Taur

Zi foarte importanta pentru tine, deoarece ai sanse deosebite de a-ți schimba planurile de viata. Ușor te poți debarasa de atitudini, obiceiuri, idei, conceptii care sunt perimate si iti obstructioneaza progresul. Arunca o privire si in relatii. Selecteaza oamenii pe care merita sa-i pastrezi alaturi de tine, insa orienteaza-te si spre altii noi.



Gemeni

Sănătatea este deficitară, asa incat, pe cat posibil, dozează-ți eforturile. Profita de aceste momente si reorganizeaza-ti planurile de viata. Pe cai neobisnuite iti vin informatii deosbite, care te ajuta sa descoperi solutii bune pentru diverse chestiuni personale. Bine este să pui ordine si disciplina in relatii si sa renunti la proiectele care s-au dovedit neprofitabile.



Rac

Aspectele astrale te vor impulsiona să-ți revizuiești segmentul prietenilor, al protectorilor profesionali si al admiratorilor. Sunt momente bune de a te desprinde de persoanele false, profitoare, care te-au impiedicat mult si bine de un an de zile incoace. Fii vigilent si renunta fara menajamente atat la relatii, cat si la situatiile nepotrivite.



Leu

Este o zi importantă în plan profesional. Practic se inchide un capitol inceput vara trecuta. Probabil ca datorita unor chestiuni de familie, vei fi nevoit ca de acum incolo sa acorzi mai mult timp si efort membrilor familiei. Recomandabil este sa gasesti un echilibru intre treburile gospodaresti si indatoririle socio-profesionale.



Fecioara

Se finalizeaza o etapa importanta in planul relatiilor cu anturajul apropiat. In primul rând, este vorba despre cunoscutii din strainatate. Datorita ultimelor evenimente petrecute alaturi de apropiati, iti vei schimba impresiile despre acestia. Exista multa tensiune mentala si de aici apare riscul unor erori de judecata. Linisteste-te si asteapta câteva zile pentru a lua decizii.



Balanta

Ziua iti aduce informatii pretioase legate de planul financiar. Este vorba despre încheierea unei etape de castig de la si prin altii. Poti primi o suma de bani restanta, se pot lamuri demersuri specifice unor tranzactii bancare, partaje, mosteniri. Totusi, rezerva-ti momente ca sa analizezi lucrurile dincolo de aparențe.



Scorpion

In plan relațional se conturează schimbarea termenilor si conditiilor de desfasurare a unor colaborari sau chiar a relatiei cu partenerul de viata. Este bine să-și alcatuiesti alte planuri de viata, sa renunti la situatiile si partenerii sau colaboratorii nepotriviti. Fereste-te de a spune altora ce intenții ai. Spre seara, relaxeaza-te la un salon de intretinere corporală.



Sagetator

Sanatatea este deficitara, in special evidențiindu-se afecțiunile vechi. Fereste-te de eforturi si ingrijeste-te mai mult. Evita pe cat posibil astazi consultatiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale. La serviciu pot aparea conflicte care se vor solda cu destramarea unor relatii sau cu abandonul sarcinilor de lucru. Prudență, calm și discernământ!



Capricorn

Multe rasturnari de situatie se pot petrece astazi in plan amoros. O relatie de iubire se va reconfigura sau se termina pur si simplu. Deocamdată, esti implicat mai mult in relatiile cu prietenii, fapt care atrage raceala afectiva si distantarea fata de persoana iubita sau copii. Fii prudent, deoarece fisurile apărute acum in relatiile cu cei dragi se vor permanentiza.



Varsator

Se deschide o noua etapă profesională. Este dificil sa te desprinzi de familie, de evenimentele petrecute in ultima vreme alaturi de cei dragi, insa datoria socio-profesionala te cheamă. Emotiile sunt puternice, subiectivismul accentuat, asa incat astazi fii discret si fereste-te sa iei decizi sau sa vorbesti prea mult.



Pesti

Stările tale de spirit sunt controversate, creându-ți multă confuzie mentală si erori de judecata. Gandirea si comunicarea iti sunt ingreunate, asa incat rezuma-te la discutii simple. Relatiile cu anturajul apropiat se vor reconfigura incepand de astazi. Este bine sa te orientezi spre alte tipologii de oameni, alaturi de care sa te simti confortabil.