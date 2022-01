Spînu: Tariful la gaz ar putea ajunge la 14 lei și 60 de bani

În cazul în care prețul la gazele naturale va continua să crească, tariful pentru țara noastră, în luna februarie ar putea ajunge „până la 14 lei 60 sau 70 de bani” pentru mia de metri cubi.



Declarația a fost făcută de Andrei Spînu, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în cadrul emisiunii ”Puterea a Patra” de la postul de televiziune N4.



”În cadrul conferinței de presă am menționat că la prețul de 647 de dolari care este acum , s-ar impune o creștere de tarifl, pe care îl va anunța MoldovaGaz în baza calculelor. În același timp am menționat că prețul la gaz în primele 10 zile ale lunii ianuarie este în scădere, ceea ce presupune că în februarie vom avea un preț de achiziție mai mic decât avem în luna ianuarie. Asta ar însemna că s-ar putea să ajungem în luna februarie ca prețul de achiziție să fie iarăși 450 de dolari (…) Și am spus că cel mai corect să facem declarații despre creșterea tarifului este după 20 ianuarie pentru că după data asta va fi aproape clar care va fi prețul estimat de achizții a gazului. În funcție de asta, MoldovaGaz va face calcule (…) Tariful ar putea fi un pic mai mare sau un pic mai mic, în funcție de situație”, a menționat Spînu în cadrul emisiunii.



Totodată, Spînu a spus că după data de 20 ianuarie, MoldovaGaz va face calculele și vor vedea dacă vor face față la tariful de acum sau dacă va fi nevoie de majorarea acestuia. Conform Ministrului Infrastructurii, prețul pentru luna ianuarie ar putea depăși suma de 14 lei și ar putea ajunge până la 15 lei pentru un metru cub la consumatorii finali.