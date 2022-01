Ce spun astrele azi, 8 ianuarie

Berbec

Mentalul îți este bulversat si de aici reactiile tale la evenimentele in care esti implicat sunt contradictorii. Relatiile cu ceilalti sunt tensionate, dar la tine este hiba. Relaxeaza-te, pune-ți ordine in gânduri si ocupa-te doar de treburi ușoare. Zilele acestui weekend sunt favorabile pentru regândirea planurilor de viață și pentru a renunța la situațiile perimate.



Taur

Finalul acestei săptămâni te predispune la discreție și detașare de coidian. Ar fi bine sa te odihnesti si sa eviti spatiile aglomerate sau activitatile care necesita efort mult. Sanatatea este vulnerabila, dar nu se recomanda consultatii, analize medicale si interventii chirurgicale. Sunt momente pasagere, iar duminica te vei simti mult mai bine.



Gemeni

Se contureaza intalniri si dialoguri cu prietenii. Temele principale sunt legate de domeniul profesional in care activezi. Deocamdata se vor relua unele aspecte discutate mai demult si chiar se poate reformula o colaborare. Primesti sfaturi si indemnuri bune de la ceilalti, chiar daca la prima vedere iti displace ceea ce auzi sau ceea ce ti se prezinta prin studii si cercetari întemeiate.



Rac

Ești în luminile rampei la sfarsitul acestei saptamani. Asta înseamnă ca se pot ivi evenimente cu multa lume sau să apară din senin discutii importante cu sefii sau cu reprezentantii unor institutii oficiale. In orice situatie fii prudent. Esti distrat, pus pe șotii, poate chiar indragostit si astfel esti predispus la a face o multitudine de încurcături: fie în explicații, fie în acțiuni.



Leu

Finalul acestei săptămâni este favorabil studiului și participării la reuniuni profesionale pentru îmbunătățirea bagajului de cunoștințe. Este rost de dialoguri filozofice și de a întâlni persoane erudite. Formele de instruire și planurile de călătorie reprezintă subiecte de mare interes. De asemenea, dialogurile cu persoanele aflate în străinătate apar pe neașteptate.



Fecioara

Zilele weekend-ului îți aduc in atentie banii si bunurile pe care le folosesti si administrezi împreună alții. Sunt posibile neintelegeri, fie pentru ca tu vrei sa investești in diferite lucruri, sa achiti datorii restante de tipul facturilor, creditelor, fie pentru ca ceilalti doresc sa cheltuieasca pentru cu totul altceva decat planifici tu. Fii diplomat si echilibrează situația.



Balanta

În acest weekend este nevoie sa pui la punct chestiuni legate de o colaborare profesionala sau sa discuti cu partenerul de viata despre problemele unor rude sau prieteni apropiati. Tonul conversatiilor va fi destul de zgomotos, iar vorbele spuse acum vor răsuna multa vreme in sufletul tau. Detaseaza-te de neplacerile altora si implica-te doar atat cat este nevoie.



Scorpion

Esti tentat să-ți continui activitatea de la serviciu sau sa te implici mult si bine in treburile de rutină ale casei. Daca este vorba despre locul de munca, nemultumirile tale sunt la cote mari, datorita salarizării necorespunzătoare sau conditiilor precare de lucru. Ai grija insa si dozeaza-ti eforturile, pentru ca organismul iti este obosit si se pot accentua afectiunile vechi.



Sagetator

Este rost de petreceri si aventuri la finalul acestei sapatmani. Totusi, buna dispozitie iti poate fi umbrită de catre cei dragi. Aceștia îți pot reprosa faptul ca esti foarte preocupat de propria-ti persoana si cufundat in propriile ganduri, neglijand astfel tot ce te inconjoara. Pe undeva, au dreptate, asa incat modifica-ti atitudinea si deschide-te catre ceilalti.



Capricorn

Zilele weekend-ului iti aduc in atentie relatiile familiale si treburile gospodaresti. Este nevoie sa dai o mână de ajutor, fie in reamenajarea spatiului locativ sau la realizarea unor mici reparatii, fie un membru al familiei îți solicită sfaturi sau suport financiar. Traversezi o perioada foarte tensionata si oricine sau orice te scoate din ale tale reacționezi impulsiv.



Varsator

Relatiile cu persoanele din anturajul apropiat sunt temele principale ale finalului acestei saptamani. Sunt posibile intalniri si discutii importante legate de actiunile voastre comune, realizate in trecut. Gandirea si comunicarea iti sunt umbrite, asa incat vorbeste putin si la obiect. Pe de alta parte, ti-ar prinde bine participarea la seminarii sau cursuri.



Pesti

Zilele acestea poti primi informatii legate de salarizare, de conditiile de lucru sau îți vin bani pe neasteptate. Există neconcordanță între munca pe care o depui in aceasta perioada si plata care ți se oferă. Posibil sa reiei unele activitati profesionale. Munceste cinstit, pentru ca va sosi si momentul platii corecte pentru eforturile pe care le depui acum.