Ce spun astrele azi, 7 ianuarie

Berbec

Luna in Pesti, in zona meditatiei si discretiei, indica un moment favorabil izolarii si introspectiei. Doar cautand sa fii intr-un spatiu al tau, izolandu-te oarecum de restul lumii, vei gasi o serie de raspunsuri si iti va deveni calr, spre seara, ce anume iti doresti sa faci, din punct de vedere profesional. Acesta este domeniul la care te gandesti in mod deosebit.



Taur

Iata o zi in care viata sociala activa, noile cunostinte, prietenii si comunicarea cu acestia joaca un rol foarte important in alegerile pe care le vei face, cu privire la viitor. O conversatie sau intalnire pe care o ai astazi iti poate deschide noi orizonturi mentale si iti poate deschide noi culoare de actiune. Lasa-te inspirat de vestile sau impartasirile care vin spre tine, iar influenta acestora asupra viitorului tau va fi cu adevarat un castig.



Gemeni

Luna activeaza zona carierei, facandu-te extrem de abil in a-ti exprima si sustine ideile si interesele in fata sefilor. Este un moment excelent pentru a cere sprijin (poate financiar), sau pentru a-ti promova calitatile. Ti se deschid niste usi, fara prea mare efort. Poti obtine, de exemplu, o finantare pentru un proiect. Totusi, daca e nevoie sa semnezi un document, sau sa incepi o colaborare nou, fii atent la termenii acesteia, cere lamuriri suplimentare si, mai ales, asigura-te ca se incadreaza in limitele legale.



Rac

Ziua de astazi iti poate aduce vesti frumoase si importante pentru o colaborare, din strainatate. In orice caz, sunt favorizate colaborarile cu strainatate, proiectiile mentale ale unui proiect in care crezi, stabilirea de noi contacte cu persoane din strainatate. In ce priveste latura financiara, exista inca blocaje si nemultumiri, mai ales daca esti constrans sa scoti niste bani din buzunar sau apar plati retroactive si cheltuieli neprevazute.



Leu

S-ar putea ca astazi sa beneficiezi de avantaje materiale sau de alta natura, din partea unei persoane care crede in tine, care a fost cucerita de magnetismul si farmecul tau personal si te recomanda mai departe, la cineva care are nevoie de o persoana cu calitatile si aptitudinile tale. Este pur si simplu un moment in care sansa iti poate surade.



Fecioara

Luna in Pesti, in zona partenerului si imaginii sociale, vorbeste despre nevoia de recunoastere, sustinere si apreciere din partea celor din jur. Este foarte important ca astazi sa fii atent la ce au ceilalti sa-ti transmita si la ce sfaturi au pentru tine. S-ar putea ca unele informatii sa fie extrem de pretioase, mai ales daca vin de la persoane dragi. Chiar daca vor fi surprinzatoare, in mare parte, merita sa ai incredere.



Balanta

Ziua te astazi ar trebui sa fie dedicata activitatilor profesionale si problemelor cotidiene, care se cer rezolvate. Insa, este foarte important ca astazi sa stii sa te dedici celorlalti prin ceea ce faci, sa fii sprijin pentru colegi si sa fii permisiv, orice divergenta de opinii ar aparea. Este o zi buna pentru cooperare si e important lucrul in echipa. Totusi, fii atent la tendinta spre leneveala si fuga de responsabilitati, mai ales in prima parte a zilei.



Scorpion

O zi excelenta pentru iubire si creativitate. Ai o dispozitie sentimentala, romantica si orientata catre gesturi tandre fata de cineva drag. Probabil ca astazi, gandul iti va zbura mai mult la jumatatea ta sau la cineva care ti-a intrat la suflet recent, decat la sarcini profesionale sau alte responsabilitati. Mai mult decat orice, ai nevoie sa te simti iubit, apreciat si in siguranta.



Sagetator

Cel mai potrivit mod de a-ti petrece timpul (cel putin timpul liber) este alaturi de cei dragi sau in compania unor persoane care-ti transmit o stare de bine si energie pozitiva. Asa iti poti incarca bateriile, dar iti pot veni si idei frumoase de investire a unei sume de bani, in timpul unor conversatii placute. In orice caz, este o idee foarte buna sa te sfatuiesti cu familia, orice demers financiar ai dori sa faci.



Capricorn

O zi frumoasa atat pentru activitati intelectuale, cat si pentru deplasari, schimburi sau semnari de contracte. Te poti bucura de aprecieri, in cazul in care ai de sustinut un examen oral sau de prezentat un proiect in fata unui numar semnificativ de oameni. Incearca totusi sa eviti tentatia de a-i manipula verbal pe ceilalti, din simplul fapt ca dispui de o mobilitate foarte buna la nivel mental, comparativ cu persoanele din jur.



Varsator

Luna in tranzit prin semnul Pestilor iti activeaza astazi zona banilor si castigurilor materiale. Astfel ca, poti beneficia de unele castiguri dar numai datorita muncii si dedicarii profesionale de pana acum. Incearca totusi sa eviti tentatia de a cheltui mai mult decat stii ca iti permite buzunarul. Este, de asemenea, un moment favorabil pentru a gasi cai sau mijloace de a spori sau investi resursele banesti.



Pesti

Ai spirit de initiativa si o dorinta puternica de a iesi in fata. Tranzitul jupiterian iti aduce optimism si incredere in fortele proprii, astfel ca, te poti aventura acum in activitati la care inainte doar visai. Incearca totusi sa nu te supraestimezi, promitand anumite lucruri de care nu esti sigur ca le poti duce la o finalizare. Tot acum este indicat sa eviti excesele de orice natura, in special pe cele care vizeaza consumul de alcool.