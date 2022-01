Franța devine prima ţară din Europa care permite medicilor infectaţi cu Covid să trateze pacienți

Franţa este pregătită să adopte o nouă măsură fără precedent, adică să permită medicilor infectaţi să continue să trateze pacienţii cu COVID-19. Este prima ţară din Europa ce recurge la o astfel de măsură, iar Ministerul Sănătăţii a emis o serie de instrucţiuni în acest sens.



Astfel, guvernul francez le permite lucrătorilor din domeniul sănătăţii care sunt infectaţi cu coronavirus, dar care au simptome uşoare sau chiar deloc, să continue să îşi trateze pacienţii. Este o măsură de urgenţă ce are drept scop atenuarea lipsei de personal din spitale şi instituţiile medicale franceze care se luptă cu o explozie a numărului de cazuri de infectări.



Scutirea specială de la regulile de carantină din Franţa va fi valabilă în spitale, în casele de îngrijire pentru bătrâni, dar şi în cabinetele medicale individuale. Aceasta se poate aplica medicilor şi îngrijitorilor doar dacă aceştia sunt complet vaccinaţi şi dacă nu tuşesc sau strănută. În plus, în instrucţiunile prezentate de Ministerului Sănătăţii, se precizează că lucrătorii infectaţi nu ar trebui să fie în contact cu pacienţi nevaccinaţi sau cu cei cu risc mai mare de îmbolnăvire.



Autorităţile au declarat că este un risc calculat şi că nu exclud posibilitatea ca lucrătorii din domeniul sănătăţii şi îngrijitorii confirmaţi cu COVID-19 să-şi infecteze colegii şi pacienţii, însă este necesară menţinerea în funcţiune a serviciilor esenţiale pentru populaţie.



Liderii spitalelor au spus că noua flexibilitate de la autoizolare îi va ajuta să astupe golurile de personal, notează Associated Press, citată de Mediafax.



„Dacă sistemul devine foarte tensionat şi 50% din personalul nostru este pozitiv, aceştia vor veni la lucru deoarece pacienţii vor trebui în continuare îngrijiţi”, a spus prof. Marc Leone, şeful de anestezie la Spitalul Nord din oraşul sudic Marsilia.



Cu varianta Omicron extrem de contagioasă şi care provoacă creşteri ale cazurilor de Covid în multe ţări, guvernele şi industriile au avertizat că regulile de autoizolare duc la lipsuri de personal într-o serie de sectoare. Deocamdată, doar Franţa pare să fie singura ţară deschisă la posibilitatea ca personalul medical să lucreze în timp ce este infectat.