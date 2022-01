Astăzi majoritatea femeilor sînt conştiente de faptul că pentru frumuseţea lor nu este suficient să se îmbrace bine şi să selecteze armonios accesorii.



Orice cochetă bine îmbrăcată nu va fi atractivă, dacă părul şi unghiile ei nu vor arăta perfect. Iar unghiile sănătoase şi părul sănătos au numai acele femei care au grijă de ele şi ştiu ce trebuie de făcut, încît acestea să arate ca la starurile TV.



În magazine găsim multe şampoane, balsamuri şi măşti pentru păr, o varietate mare de mijloace pentru îngrijire. Totodată, puteţi cumpăra şi produse cosmetice naturale pentru păr, atunci de ce atîtea reprezentante ale sexului slab au unghiile fragile şi părul nesănătos? O îngrijire externă nu este de ajuns, fiecare femeie trebuie să se alimenteze corect şi să ia vitamine pentru păr si unghii.



În alimentaţia femeilor trebuie să fie prezente: nuci, peşte, fructe de mare, morcovi, orice ulei vegetal, dovleac. Toate aceste produse sînt necesare pentru creşterea normală a parului şi a unghiilor, iar vitamina A din dovleac va adăuga strălucire şi sănătate.



Daca o femeie are unghii casante şi părul mat, despicat, acest lucru înseamnă că alimentaţia ei este incorectă sau ea are probleme de sănătate. Este necesar să fiţi examinate de un medic şi în cazul în care nu au fost găsite probleme, ar trebui să acordaţi mai multă atenţie alimentației dvs. Nu se poate să urmați mult timp o dieta, aceasta privează organismul dvs. de tot ce este necesar: grăsimi, carbohidraţi şi proteine. Dacă există probleme cu greutatea supraponderală, este cel mai bine să mîncaţi fracţionar.



Unele diete elimină consumul uleiurilor vegetale, fructelor, diverselor crupe. Desigur, puteţi refuza la produsele dulci de patiserie, dar peştele, uleiul de măsline, nucile şi crupele oferă organismului nostru o mulţime de elemente utile. Este util să mîncaţi la micul dejun terci, fructe şi legume. Pentru o masă de prînz, ar trebui să consumaţi produse bogate în proteine, precum şi legume, salate. Cina ar trebui să fie uşoară, dar şi bogată în conţinut. De exemplu, lapte sau o bucată de peşte sau o salată delicioasă proaspătă cu ulei de măsline şi ierburi.



Consumul alimentelor grase şi prăjite va spori grăsimea părului. Prin urmare, este mai bine să înlocuiţi grăsimile cu legumele folositoare, ouă şi peşte. În conopidă, fasole şi broccoli se conține o cantitate mare de acid pantotenic, care reglementează grăsimea pielii.



Vitaminele pentru păr, piele și unghii se găsesc în salata verde, terciul de hrişcă, ficat. Pentru un păr strălucitor, unghii sănătoase organismul are nevoie de calciu, zinc, fier, fosfor, acizi graşi nesaturaţi. Toate acestea o femeie le poate obţine, dacă va mînca caviar, fructe de mare, peşte, ouă, dovlecei şi dovleac.