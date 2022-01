În mijlocul iernii, la Bardar au înflorit primele lalele

Explozie de culoare la Bardar. Primele lalele au înflorit cu o lună mai devreme, decât de obicei în serelele lui Gheorghe Tonu, un agricultor care a hotărât să implementeze o nouă tehnologie de creştere a plantelor. Bărbatul spune că de 40 de ani nu se poate despărţi de aceste flori care le cultivă, dar şi le îngrijeşte de unul singur. În această perioadă, proprietarul se bucură din plin de cumpărători, relatează Mesager.







„Sera care se întinde pe o suprafaţa de 130 metri cuprinde 18 tipuri de lalele, originare din Olanda. În acest an florile au înflorit mai devreme, datorită unei tehnici inovative. Astfel, fiecare lalea este crescută pe apa”, a relatat Valeria Tăbârţă, reporteră Moldova 1.



Pe Gheorghe Tonu l-am întâlnit acolo unde îşi petrece majoritatea timpului, în sera sa cu lalele. Pentru că florile trebuie îngrijite cu multă migală bărbatul spune că munceşte zi şi noapte pentru a obţine un rezultat frumos.



„Este ladă de plastic în care se pune o tava de plastic care are ace şi în acele acestea se înfig bulbi de lalele şi cresc în apa aceasta. În pământ o să le facem mai târziu care vor fi pentru 8 martie”, a spus Gheorghe Tonu, crescător de flori.



Pentru ca în această perioadă lalele să fie înflorite, plantările au început din luna noiembrie. Temperatura optimă pentru lalele este 13-15 grade şi o umiditate a aerului de aproximativ 75 %.



„În procesul de creştere a florilor trebuie să avem o grijă specială, să păstrăm regimul de temperatură şi umiditate. Trebuie ventilare corespunzătoare ca florile să aibă aer proaspăt tot timpul”, a mai spus bărbatul.



În acest an, Gheorghe Tonu a plantat şi irişi, care vor fi scoşi în vânzare în luna februarie. Preţul unei lalele este de 15 lei.