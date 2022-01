Ce spun astrele azi, 3 ianuarie

Berbec

Sedintele si dialogurile profesionale cu sefii sau reprezentantii oficiali ai unor institutii sunt temele principale ale acestei zile. Fii prudent si prezent in toate, insa asculta mai mult si vorbeste doar cand esti intrebat. Evita sa emiti judecati, pareri sau solutii pe care tu le consideri bune in activitatea profesionala pe care o desfasori. Este posibil sa fii inteles gresit, chiar daca pe alocuri ai dreptate.



Taur

Sufletul tau are nevoie de dialoguri spirituale. Planifica-ti vizite in locuri incarcate de energie benefica, la expozitii de arta sau delecteaza-te citind intr-o sala de lectura a unei librarii. Totodata sunt posibile vesti din si despre strainatate, insa nu pune baza pe ele. Pot aparea răzgândiri si rasturnari de situatie spectaculoase, fie ca este vorba de calatorii, fie ca este vorba despre mentalitatea ta.



Gemeni

Ziua este favorabila pentru achitarea facturilor sau datoriilor comune cu altii. Sunt posibile nereguli in documentele financiare, de aceea ar fi bine sa faci si o verificare atenta a acestora. De asemenea, alcatuieste un plan financiar pe termen lung, dar sa vizezi mai mult economiile si mai putin investitiile. Asculta-ti vocea interioara, pentru ca iti va oferi astazi informatii pretioase.



Rac

Relatiile parteneriale se pot reconfigura astazi. Sunt posibile discutii aprinse ori cu partenerul de viata, ori cu cei de afaceri. Nu pune la suflet, deoarece lucrurile se vor intoarce peste cateva zile in favoarea ta. Totusi, ar fi bine sa fii mai selectiv cu aceste persoane si sa ai curajul de a te desprinde de oricine te necajeste sau s-a dovedit neserios in activitatile intreprinse de-a lungul timpului impreuna.



Leu

Se anunta multe treburi la serviciu, dar si cele de rutina necesare casei îți solicită aportul. Relatiile colegiale sunt tensionate si ar fi bine sa te feresti de sfaturile sau ajutorul lor. Pe de alta parte, sanatatea este vulnerabila, insa nu se recomanda consultatii, analize medicale si interventii chirurgicale. Controleaza-ti reactiile si ingrijeste-te mai mult. Alcatuieste un program potrivit treburilor profesionale, dar tine cont si de nevoilor organismului tau.



Fecioara

Debutul saptamanii iti aduce in atentie relatiile cu persoana iubita, dar si cele cu copiii. Daca esti in postura de a lucra cu copiii, fii mai intelegator cu generatia tanara si ti-ar prinde ca din cand in cand sa privesti viata prin ochii unui copil. Insa, daca persoana iubita iti cere explicatii vizavi de comportamentul tau din ultima vreme, pregateste-te de o discutie ampla si plina de neprevazut.



Balanta

Este o zi in care relatiile cu familia si activitatile necesare imbunatatirii traiului domestic iti acapareaza toate fortele. Se pot relua discutii importante legate de bunuri patrimoniale, mosteniri sau sume de bani pe care doresti sa le investesti intr-o casa parinteasca sau sa ajuti o ruda draga. In orice situatie legata de neamul din care provii, fii prudent si chibzuit la investitii. Deocamdata beneficiezi de venituri bune.



Scorpion

Se intrezaresc multe drumuri pe distante scurte, fie la rude, prieteni apropiati, fie deja trebuie sa pleci intr-o delegatie profesionala. In planurile tale de astazi pot interveni, zgomotos, partenerul de viata sau colaboratorii profesionali. Asculta si de sfaturile acestor persoane, chiar daca asta ar insemna sa iti modifici programul sau poate chiar conduita. Dupa-amiaza ti-ar prinde bine lecturi usoare sau studii si cercetari necesare in activitatea profesionala.



Sagetator

Este o zi in care s-ar putea să-ți rotunjești veniturile, fie primind o suma de bani restanta de la serviciu, fie cineva apropiat iti face cadouri sau favoruri deosebite. Pe de alta parte, va trebui sa cheltuiesti ceva bani pentru necesitatile zilnice. Tot ce tine de regimul financiar este invaluit intr-un mister greu de patruns, asa incat fii foarte atent la fiecare banut pe care il primesti sau il cheltuiesti.



Capricorn

Ai multa energie astazi, dar si reactii imprevizibile. Esti tentat sa te apuci de mai multe treburi deodata, fie la serviciu, fie acasa. Alege prioritatile care te privesc doar pe tine si evita sa te implici in treburile altora. Prietenii sau protectorii te pot sprijini in demersurile tale, insa bine ar fi sa te bazezi numai pe tine. Sunt sanse sa te desprinzi de relatii perimate.



Varsator

Starile tale de spirit sunt schimbatoare, de aceea ar fi bine sa fii discret si sa te gandesti pe indelete la ale tale. Este nevoie sa abordezi o noua strategie de relationare cu ceilalti si un nou mod de a reactiona in fata evenimentelor in care esti implicat. Profita de energia acestei zile care te ajuta sa fii obiectiv si sa vezi noile trasee profesionale.



Pesti

Disputele cu persoanele din anturajul apropiat vor fi la cote mari. Amalgamul de situatii in care esti implicat sau indemnat sa te implici alaturi de prieteni nu prea iti este de folos. Tine-te departe de fascinatia pe care aceste persoane o exercita asupra ta, pentru ca in spatele acesteia se pot ascunde lucruri neplacute sau nepotrivite tie. A doua parte a zilei iti semnaleaza neplaceri legate de sanatate.