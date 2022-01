Cartoful, considerat mîncarea săracului, este o sursă extraordinară de nutrienţi, vitamine şi minerale şi este mult mai benefic pentru organism decît broccoli, sfecla, bananele, nucile şi avocado, recomandate de nutriţionişti, conform unui studiu al unor cercetători britanici, potrivit The Epoch Times.



Astfel, cartoful este, potrivit experţilor, cel mai ieftin şi dietetic produs. Mai mult, ei recomandă consumul acestei legume de două ori pe zi, ceea ce poate contribui la normalizarea tensiunii arteriale, asigurînd că un consum frecvent al acestor tuberculi nu va duce la creşterea în greutate în cazul în care la prepararea lor nu se foloseşte grăsime în exces.



Un cartof mediu fiert în coajă conţine de cinci ori mai multe fibre decît o banană şi asigură un aport de vitamina C de trei ori mai mare decît un fruct de avocado.



De asemenea, oamenii de ştiinţă au stabilit că acesta conţine şi o cantitate mai mare de seleniu decît seminţele de floarea soarelui şi nucile.



Cartoful surclasează în privinţa elementelor vitale pentru organism multe din legumele preferate de nutriţionişti şi care sunt la modă, precum broccoli, avocado etc., mai spun ei.



Inclus în alimentaţia de zi cu zi, cartoful face inutil consumul de diferite suplimente de vitamine, deoarece asigură organismul cu o gamă largă de diverşi nutrienţi, asigură cercetătorii britanici.